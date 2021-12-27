امرأة تكتشف طعام كلاب في حقائبها بدلا من هدايا بآلاف الدولارات بعد العودة من المطار

وأشارت جينا شيلدون، من بورتسموث في ولاية نيو هامبشاير الأمريكية، في تصريحات شبكة "إيه بي سي" الأمريكية إلى أنها عادت من رحلة إلى أوروبا، لتجد أن جميع الهدايا التي اشترتها هناك اختفت عند عودتها إلى الوطن.وقالت: "فتحت الحقيبة الثالثة التي احتفظت فيها بجميع الهدايا والأشياء التي اشتريتها لنفسي أيضا، وتم استبدالها بطعام كلاب وقميص قديم وزجاجة كريم حلاقة".وكانت شيلدون أمضت 11 يوما في السفر عبر إيطاليا، وتوقفت في العاصمة الفرنسية باريس في طريق عودتها إلى بلادها.وتعتقد أن الهدايا ربما قد تم تبديلها في منطقة الأمتعة في مطار شارل ديغول في فرنسا.ولفتت إلى أن الهدايا المفقودة تبلغ تكلفتها أكثر من 3000 دولار.وتم حجز الرحلة الجوية للراكبة من خلال خطوط "دلتا" الأمريكية، ولكن بإدارة الخطوط الجوية الفرنسية.وأكدت شركة "دلتا" في بيان لها أنها تواصلت بشكل إيجابي مع شركائها في الخطوط الجوية الفرنسية والمسافرة للتوصل إلى حل مرضي.
فوجئت امرأة أمريكية بوجود طعام كلاب داخل حقائبها، بدلا من هدايا تقدر قيمتها بآلاف الدولارات، وذلك بعد عودتها من المطار.
وأشارت جينا شيلدون، من بورتسموث في ولاية نيو هامبشاير الأمريكية، في تصريحات شبكة "إيه بي سي" الأمريكية إلى أنها عادت من رحلة إلى أوروبا، لتجد أن جميع الهدايا التي اشترتها هناك اختفت عند عودتها إلى الوطن.
وقالت: "فتحت الحقيبة الثالثة التي احتفظت فيها بجميع الهدايا والأشياء التي اشتريتها لنفسي أيضا، وتم استبدالها بطعام كلاب وقميص قديم وزجاجة كريم حلاقة".