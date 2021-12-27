باقري: لجان الخبراء بمباحثات فيينا تنظر غدا في مسألة رفع العقوبات المفروضة على إيران

طهران - سبوتنيك. وقال باقري كني، في حديث للتلفزيون الرسمي الإيراني: "من المقرر أن تبدأ المحادثات صباح غد الثلاثاء على مستوى لجان الخبراء بشأن رفع العقوبات والنظر في مقترحات إيران بشأن مسألتين مهمتين: التحقق والضمانات، كما ستبحث لجان الخبراء من قبل إيران ومجموعة 4+1 منذ يوم غد العقوبات المصرفية والمالية".وأوضح باقري كني أن "مراجعة مقترحات إيران بشأن التحقق والضمانات مدرجة على جدول الأعمال في مفاوضات فيينا، وجميع الوفود أكدت على أولوية بحث رفع العقوبات وآلية التحقق والضمانات".وقالت البعثة الإيرانية لدى مقر الأمم المتحدة في فيينا، في تغريدة عبر حسابها على "تويتر": "تنعقد الآن اللجنة المشتركة لخطة العمل المشتركة الشاملة [الاتفاق النووي]".وفي وقت سابق من صباح اليوم الاثنين، وصل علي باقري كني كبير المفاوضين الإيرانيين إلى فيينا على رأس وفد للمشاركة في الجولة الثامنة من مفاوضات فيينا.وتبدأ الجولة الثامنة من المفاوضات بين إيران ومجموعة 4+1 لإحياء الاتفاق النووي الموقّع عام 2015، حيث انسحبت منه واشنطن عام 2018 وأعادت فرض عقوبات مشددة على طهران. وتشترط إيران رفع العقوبات المفروضة عليها أولا للعودة إلى التزاماتها النووية بموجب الاتفاق.
أعلن كبير المفاوضين النوويين الإيراني، علي باقري كني، أن محادثات على مستوى لجان الخبراء في مباحثات فيينا ستنعقد غدًا لبحث رفع العقوبات المفروضة على طهران ومقترحات الأخيرة بشأن مسألتي التحقق والضمانات.
طهران - سبوتنيك. وقال باقري كني، في حديث للتلفزيون الرسمي الإيراني: "من المقرر أن تبدأ المحادثات صباح غد الثلاثاء على مستوى لجان الخبراء بشأن رفع العقوبات والنظر في مقترحات إيران بشأن مسألتين مهمتين: التحقق والضمانات، كما ستبحث لجان الخبراء من قبل إيران ومجموعة 4+1 منذ يوم غد العقوبات المصرفية والمالية".
وأوضح باقري كني أن "مراجعة مقترحات إيران بشأن التحقق والضمانات مدرجة على جدول الأعمال في مفاوضات فيينا، وجميع الوفود أكدت على أولوية بحث رفع العقوبات وآلية التحقق والضمانات".
وانطلق في العاصمة النمساوية فيينا، مساء اليوم الاثنين، الاجتماع الأول للجولة الثامنة من جولات مباحثات فيينا حول الاتفاق النووي الإيراني بين إيران ودول مجموعة 4+1.
وقالت البعثة الإيرانية لدى مقر الأمم المتحدة في فيينا، في تغريدة عبر حسابها على "تويتر": "تنعقد الآن اللجنة المشتركة لخطة العمل المشتركة الشاملة [الاتفاق النووي]".
وفي وقت سابق من صباح اليوم الاثنين، وصل علي باقري كني كبير المفاوضين الإيرانيين إلى فيينا على رأس وفد للمشاركة في الجولة الثامنة من مفاوضات فيينا.
وتبدأ الجولة الثامنة من المفاوضات بين إيران ومجموعة 4+1 لإحياء الاتفاق النووي الموقّع عام 2015، حيث انسحبت منه واشنطن عام 2018 وأعادت فرض عقوبات مشددة على طهران. وتشترط إيران رفع العقوبات المفروضة عليها أولا للعودة إلى التزاماتها النووية بموجب الاتفاق.