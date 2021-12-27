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https://arabic.sputniknews.com/20211227/بوتين-خلال-لقائه-مع-رئيس-طاجيكستان-الوضع-على-الحدود-مع-أفغانستان-يثير-القلق-1054664972.html
بوتين خلال لقائه مع رئيس طاجيكستان: الوضع على الحدود مع أفغانستان يثير القلق
بوتين خلال لقائه مع رئيس طاجيكستان: الوضع على الحدود مع أفغانستان يثير القلق
أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عن قلق بلاده إزاء الوضع على الحدود الطاجيكية الأفغانية، مشيرا إلى تزويد طاجيكستان بمعدات عسكرية من أجل تعزيز الحدود وضمان... 27.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-27T13:19+0000
2021-12-27T13:19+0000
روسيا
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سان بطرسبرغ - سبوتنيك. وقال بوتين خلال لقائه مع الرئيس الطاجيكي رحمن إمام علي، اليوم الاثنين: "طاجيكستان أحد حلفائنا المخلصين. نحن نطور علاقاتنا في جميع الاتجاهات، بما في ذلك، ما يتعلق بمسائل الأمن. والوضع الراهن على الحدود مع أفغانستان يدعو للقلق".هذا وأكد نائب وزير الخارجية الروسية، أندريه رودينكو، في وقت سابق، أن موسكو مستعدة، إذا لزم الأمر، لاتخاذ إجراءات لمنع العدوان على طاجيكستان، ولهذا فإن القوات الروسية في القاعدة العسكرية رقم 201 في طاجيكستان تجري تدريبات مستمرة.وقال المسؤول لوكالة "سبوتنيك": "إذا لزم الأمر، ستتخذ روسيا جميع الإجراءات اللازمة لمنع العدوان أو الاستفزازات الإقليمية وفقا للشراكة والتحالف الاستراتيجي الروسي الطاجيكي".وأضاف: "يجري الجيش الروسي، المتمركز في القاعدة العسكرية 201 في الجمهورية، مناورات تكتيكية بشكل مستمر".وأكد أن روسيا ستواصل تقديم المساعدة في تعزيز القدرة الدفاعية لطاجيكستان في المستقبل.
https://arabic.sputniknews.com/20210722/الخارجية-الروسية-موسكو-تتخذ-جميع-الإجراءات-اللازمة-لمنع-اي-عدوان-على-طاجيكستان-1049626760.html
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بوتين خلال لقائه مع رئيس طاجيكستان: الوضع على الحدود مع أفغانستان يثير القلق

13:19 GMT 27.12.2021
© Sputnik . Ramil Sitdikov / الذهاب إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين يعقد المؤتمر الصحفي السنوي الكبير في موسكو
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يعقد المؤتمر الصحفي السنوي الكبير في موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 27.12.2021
© Sputnik . Ramil Sitdikov
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أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عن قلق بلاده إزاء الوضع على الحدود الطاجيكية الأفغانية، مشيرا إلى تزويد طاجيكستان بمعدات عسكرية من أجل تعزيز الحدود وضمان الأمن.
سان بطرسبرغ - سبوتنيك. وقال بوتين خلال لقائه مع الرئيس الطاجيكي رحمن إمام علي، اليوم الاثنين: "طاجيكستان أحد حلفائنا المخلصين. نحن نطور علاقاتنا في جميع الاتجاهات، بما في ذلك، ما يتعلق بمسائل الأمن. والوضع الراهن على الحدود مع أفغانستان يدعو للقلق".

وتابع: "نحن نعمل بنشاط على مسار تعزيز الإمكانات الدفاعية لطاجيكستان. في الآونة الأخيرة، ووفقًا لاتفاقياتنا، تم توفير الإمدادات اللازمة من الأسلحة والمعدات من أجل تعزيز القوات المسلحة الطاجيكية، حتى تتمكن طاجيكستان من التصدي بفعالية لأي تهديدات خارجية".

هذا وأكد نائب وزير الخارجية الروسية، أندريه رودينكو، في وقت سابق، أن موسكو مستعدة، إذا لزم الأمر، لاتخاذ إجراءات لمنع العدوان على طاجيكستان، ولهذا فإن القوات الروسية في القاعدة العسكرية رقم 201 في طاجيكستان تجري تدريبات مستمرة.
نائب وزير الخارجية الروسية، أندريه رودينكو - سبوتنيك عربي, 1920, 22.07.2021
الخارجية الروسية: موسكو تتخذ جميع الإجراءات اللازمة لمنع أي عدوان على طاجيكستان
22 يوليو, 06:12 GMT
وقال المسؤول لوكالة "سبوتنيك": "إذا لزم الأمر، ستتخذ روسيا جميع الإجراءات اللازمة لمنع العدوان أو الاستفزازات الإقليمية وفقا للشراكة والتحالف الاستراتيجي الروسي الطاجيكي".
وأضاف: "يجري الجيش الروسي، المتمركز في القاعدة العسكرية 201 في الجمهورية، مناورات تكتيكية بشكل مستمر".
ووفقا له، يتم الحفاظ على اتصالات مكثفة من خلال وزارتي الدفاع والحدود في روسيا وطاجيكستان، وتستخدم أدوات منظمة معاهدة الأمن الجماعي بنشاط.
وأكد أن روسيا ستواصل تقديم المساعدة في تعزيز القدرة الدفاعية لطاجيكستان في المستقبل.
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