بوتين خلال لقائه مع رئيس طاجيكستان: الوضع على الحدود مع أفغانستان يثير القلق

سان بطرسبرغ - سبوتنيك. وقال بوتين خلال لقائه مع الرئيس الطاجيكي رحمن إمام علي، اليوم الاثنين: "طاجيكستان أحد حلفائنا المخلصين. نحن نطور علاقاتنا في جميع الاتجاهات، بما في ذلك، ما يتعلق بمسائل الأمن. والوضع الراهن على الحدود مع أفغانستان يدعو للقلق".هذا وأكد نائب وزير الخارجية الروسية، أندريه رودينكو، في وقت سابق، أن موسكو مستعدة، إذا لزم الأمر، لاتخاذ إجراءات لمنع العدوان على طاجيكستان، ولهذا فإن القوات الروسية في القاعدة العسكرية رقم 201 في طاجيكستان تجري تدريبات مستمرة.وقال المسؤول لوكالة "سبوتنيك": "إذا لزم الأمر، ستتخذ روسيا جميع الإجراءات اللازمة لمنع العدوان أو الاستفزازات الإقليمية وفقا للشراكة والتحالف الاستراتيجي الروسي الطاجيكي".وأضاف: "يجري الجيش الروسي، المتمركز في القاعدة العسكرية 201 في الجمهورية، مناورات تكتيكية بشكل مستمر".وأكد أن روسيا ستواصل تقديم المساعدة في تعزيز القدرة الدفاعية لطاجيكستان في المستقبل.
أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عن قلق بلاده إزاء الوضع على الحدود الطاجيكية الأفغانية، مشيرا إلى تزويد طاجيكستان بمعدات عسكرية من أجل تعزيز الحدود وضمان الأمن.
سان بطرسبرغ - سبوتنيك. وقال بوتين خلال لقائه مع الرئيس الطاجيكي رحمن إمام علي، اليوم الاثنين: "طاجيكستان أحد حلفائنا المخلصين. نحن نطور علاقاتنا في جميع الاتجاهات، بما في ذلك، ما يتعلق بمسائل الأمن. والوضع الراهن على الحدود مع أفغانستان يدعو للقلق".
وتابع: "نحن نعمل بنشاط على مسار تعزيز الإمكانات الدفاعية لطاجيكستان. في الآونة الأخيرة، ووفقًا لاتفاقياتنا، تم توفير الإمدادات اللازمة من الأسلحة والمعدات من أجل تعزيز القوات المسلحة الطاجيكية، حتى تتمكن طاجيكستان من التصدي بفعالية لأي تهديدات خارجية".
هذا وأكد نائب وزير الخارجية الروسية، أندريه رودينكو، في وقت سابق، أن موسكو مستعدة، إذا لزم الأمر، لاتخاذ إجراءات لمنع العدوان على طاجيكستان، ولهذا فإن القوات الروسية في القاعدة العسكرية رقم 201 في طاجيكستان تجري تدريبات مستمرة.