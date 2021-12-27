https://arabic.sputniknews.com/20211227/بينيت-عن-أوميكرون-لن-يفلت-أحد-من-هذه-الموجة-حتى-لو-كان-رئيس-الوزراء-1054601256.html

بينيت عن أوميكرون: لن يفلت أحد من هذه الموجة حتى لو كان رئيس الوزراء

بينيت عن أوميكرون: لن يفلت أحد من هذه الموجة حتى لو كان رئيس الوزراء

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، اليوم الإثنين، إن أحدا لن يفلت من الموجة الحالية من فيروس كورونا في ظل تفشي متحور أوميكرون. 27.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-27T08:20+0000

2021-12-27T08:20+0000

2021-12-27T09:13+0000

نفتالي بينيت

فيروس كورونا

أوميكرون

إسرائيل

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قال رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، اليوم الإثنين، إن أحدا لن يفلت من الموجة الحالية من فيروس كورونا في ظل تفشي متحور أوميكرون.جاء ذلك في مناقشات وزارية حول الموجة الخامسة من تفشي كورونا التي تضرب إسرائيل، أجراها بينيت عن بعد، بحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت".يشار إلى أن بينيت نفسه يخضع للحجر الصحي، بعد إصابة ابنته بفيروس كورونا، وهو ما اضطره أمس الأحد إلى مغادرة جلسة لحكومته فور إبلاغه.وحتى بعد أن جاءت الفحوصات التي أجراها رئيس الوزراء الإسرائيلي سلبية أي أنه لا يحمل الفيروس أعلن الاستمرار في العزل "لمزيد من الحيطة".في سياق متصل، قالت القناة "12" الإسرائيلية إنه في المناقشة التي أجريت حول تخفيف سياسة العزل بعد انتشار أوميكرون، تم تقديم بيانات حول معدل الإصابة بالمتحور من جميع المصابين.وأضافت: "تظهر البيانات أنه كل يومين ونصف اليوم يتضاعف العدد الإجمالي للمصابين بالمتحور، وأن نصف المصابين بكورونا في إسرائيل يحملون أوميكرون".وصباح اليوم الإثنين، أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية تسجيل 1760 إصابة جديدة بكورونا، من بين 94 ألفا و312 فحصا تم إجراؤه.وسبق أن أعلن بينيت دخول بلاده في خضم الموجة الخامسة من كورونا، داعيا جميع الإسرائيليين بمن فيهم الأطفال إلى تلقي الجرعات الثلاثة من اللقاح.

https://arabic.sputniknews.com/20211226/يبقى-في-العزل-ظهور-نتيجة-اختبار-كورونا-الخاصة-برئيس-الوزراء-الإسرائيلي-1054592196.html

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نفتالي بينيت, فيروس كورونا, أوميكرون, إسرائيل