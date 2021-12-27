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https://arabic.sputniknews.com/20211227/بينيت-عن-أوميكرون-لن-يفلت-أحد-من-هذه-الموجة-حتى-لو-كان-رئيس-الوزراء-1054601256.html
بينيت عن أوميكرون: لن يفلت أحد من هذه الموجة حتى لو كان رئيس الوزراء
بينيت عن أوميكرون: لن يفلت أحد من هذه الموجة حتى لو كان رئيس الوزراء
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، اليوم الإثنين، إن أحدا لن يفلت من الموجة الحالية من فيروس كورونا في ظل تفشي متحور أوميكرون. 27.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-27T08:20+0000
2021-12-27T09:13+0000
نفتالي بينيت
فيروس كورونا
أوميكرون
إسرائيل
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قال رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، اليوم الإثنين، إن أحدا لن يفلت من الموجة الحالية من فيروس كورونا في ظل تفشي متحور أوميكرون.جاء ذلك في مناقشات وزارية حول الموجة الخامسة من تفشي كورونا التي تضرب إسرائيل، أجراها بينيت عن بعد، بحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت".يشار إلى أن بينيت نفسه يخضع للحجر الصحي، بعد إصابة ابنته بفيروس كورونا، وهو ما اضطره أمس الأحد إلى مغادرة جلسة لحكومته فور إبلاغه.وحتى بعد أن جاءت الفحوصات التي أجراها رئيس الوزراء الإسرائيلي سلبية أي أنه لا يحمل الفيروس أعلن الاستمرار في العزل "لمزيد من الحيطة".في سياق متصل، قالت القناة "12" الإسرائيلية إنه في المناقشة التي أجريت حول تخفيف سياسة العزل بعد انتشار أوميكرون، تم تقديم بيانات حول معدل الإصابة بالمتحور من جميع المصابين.وأضافت: "تظهر البيانات أنه كل يومين ونصف اليوم يتضاعف العدد الإجمالي للمصابين بالمتحور، وأن نصف المصابين بكورونا في إسرائيل يحملون أوميكرون".وصباح اليوم الإثنين، أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية تسجيل 1760 إصابة جديدة بكورونا، من بين 94 ألفا و312 فحصا تم إجراؤه.وسبق أن أعلن بينيت دخول بلاده في خضم الموجة الخامسة من كورونا، داعيا جميع الإسرائيليين بمن فيهم الأطفال إلى تلقي الجرعات الثلاثة من اللقاح.
https://arabic.sputniknews.com/20211226/يبقى-في-العزل-ظهور-نتيجة-اختبار-كورونا-الخاصة-برئيس-الوزراء-الإسرائيلي-1054592196.html
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نفتالي بينيت, فيروس كورونا, أوميكرون, إسرائيل

بينيت عن أوميكرون: لن يفلت أحد من هذه الموجة حتى لو كان رئيس الوزراء

08:20 GMT 27.12.2021 (تم التحديث: 09:13 GMT 27.12.2021)
© REUTERS / POOLرئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، القدس، إسرائيل
رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، القدس، إسرائيل - سبوتنيك عربي, 1920, 27.12.2021
© REUTERS / POOL
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قال رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، اليوم الإثنين، إن أحدا لن يفلت من الموجة الحالية من فيروس كورونا في ظل تفشي متحور أوميكرون.
جاء ذلك في مناقشات وزارية حول الموجة الخامسة من تفشي كورونا التي تضرب إسرائيل، أجراها بينيت عن بعد، بحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت".
وقال بينيت: "لن يفلت أحد، خاصة من لديه أطفال في جهاز التعليم، من هذه الموجة بشكل أو بآخر، حتى لو كان رئيسا للوزراء".
يشار إلى أن بينيت نفسه يخضع للحجر الصحي، بعد إصابة ابنته بفيروس كورونا، وهو ما اضطره أمس الأحد إلى مغادرة جلسة لحكومته فور إبلاغه.
وحتى بعد أن جاءت الفحوصات التي أجراها رئيس الوزراء الإسرائيلي سلبية أي أنه لا يحمل الفيروس أعلن الاستمرار في العزل "لمزيد من الحيطة".
رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، القدس، إسرائيل 24 أكتوبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.12.2021
يبقى في العزل... ظهور نتيجة اختبار كورونا الخاصة برئيس الوزراء الإسرائيلي
أمس, 18:26 GMT
في سياق متصل، قالت القناة "12" الإسرائيلية إنه في المناقشة التي أجريت حول تخفيف سياسة العزل بعد انتشار أوميكرون، تم تقديم بيانات حول معدل الإصابة بالمتحور من جميع المصابين.
وأضافت: "تظهر البيانات أنه كل يومين ونصف اليوم يتضاعف العدد الإجمالي للمصابين بالمتحور، وأن نصف المصابين بكورونا في إسرائيل يحملون أوميكرون".
وصباح اليوم الإثنين، أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية تسجيل 1760 إصابة جديدة بكورونا، من بين 94 ألفا و312 فحصا تم إجراؤه.
وسبق أن أعلن بينيت دخول بلاده في خضم الموجة الخامسة من كورونا، داعيا جميع الإسرائيليين بمن فيهم الأطفال إلى تلقي الجرعات الثلاثة من اللقاح.
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