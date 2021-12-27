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تأرجح أسعار النفط وتراجع الخام الأمريكي بعد إلغاء رحلات جوية بسبب كوفيد-19
تأرجح أسعار النفط وتراجع الخام الأمريكي بعد إلغاء رحلات جوية بسبب كوفيد-19
تباينت أسعار النفط اليوم الاثنين مع صعود خام برنت في الوقت الذي تراجعت فيه العقود الآجلة للخام الأمريكي بعد أن ألغت شركات الطيران آلاف الرحلات في الولايات... 27.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-27T03:16+0000
2021-12-27T03:16+0000
أسعار النفط اليوم
فيروس كورونا
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تباينت أسعار النفط اليوم الاثنين مع صعود خام برنت في الوقت الذي تراجعت فيه العقود الآجلة للخام الأمريكي بعد أن ألغت شركات الطيران آلاف الرحلات في الولايات المتحدة خلال عطلة عيد الميلاد وسط تصاعد الإصابات بكوفيد -19.وهبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 41 سنتا أو 0.6 بالمئة إلى 73.38 دولار للبرميل بحلول الساعة 0053 بتوقيت غرينتش.ولم يتم تداول العقد يوم الجمعة لأن الأسواق الأمريكية كانت مغلقة في عطلة عيد الميلاد.وارتفع خام القياس العالمي مزيج برنت 40 سنتا أو 0.5 بالمئة إلى 76.54 دولار للبرميل، بعد أن استقر على 0.92 بالمئة يوم الجمعة.وقفز كلا العقدين بما يتراوح بين ثلاثة وأربعة بالمئة الأسبوع الماضي، بعد أن أشارت البيانات المبكرة إلى أن سلالة أوميكرون المتحورة من فيروس كورونا قد تتسبب في مستوى أخف من المرض.
https://arabic.sputniknews.com/20211226/أمريكا-إلغاء-مئات-الرحلات-الجوية-بسبب-إصابات-أوميكرون-بين-العاملين-1054563184.html
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أسعار النفط اليوم, فيروس كورونا

تأرجح أسعار النفط وتراجع الخام الأمريكي بعد إلغاء رحلات جوية بسبب كوفيد-19

03:16 GMT 27.12.2021
© AP Photo / Eric Gayمؤشرات اقتصادية - النفط، تكساس، اقتصاد الولايات المتحدة 2020
مؤشرات اقتصادية - النفط، تكساس، اقتصاد الولايات المتحدة 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.12.2021
© AP Photo / Eric Gay
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تباينت أسعار النفط اليوم الاثنين مع صعود خام برنت في الوقت الذي تراجعت فيه العقود الآجلة للخام الأمريكي بعد أن ألغت شركات الطيران آلاف الرحلات في الولايات المتحدة خلال عطلة عيد الميلاد وسط تصاعد الإصابات بكوفيد -19.
وهبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 41 سنتا أو 0.6 بالمئة إلى 73.38 دولار للبرميل بحلول الساعة 0053 بتوقيت غرينتش.
ولم يتم تداول العقد يوم الجمعة لأن الأسواق الأمريكية كانت مغلقة في عطلة عيد الميلاد.
مطار كينغستون الدولي في أمريكا - سبوتنيك عربي, 1920, 26.12.2021
أمريكا.. إلغاء مئات الرحلات الجوية بسبب إصابات أوميكرون بين العاملين
أمس, 02:05 GMT
وارتفع خام القياس العالمي مزيج برنت 40 سنتا أو 0.5 بالمئة إلى 76.54 دولار للبرميل، بعد أن استقر على 0.92 بالمئة يوم الجمعة.
وقفز كلا العقدين بما يتراوح بين ثلاثة وأربعة بالمئة الأسبوع الماضي، بعد أن أشارت البيانات المبكرة إلى أن سلالة أوميكرون المتحورة من فيروس كورونا قد تتسبب في مستوى أخف من المرض.
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