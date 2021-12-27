تحطم مروحية من طراز "مي-2" في جمهورية أودمورتيا الروسية

وقال المتحدث باسم الدائرة لوكالة "سبوتنيك" اليوم الاثنين: "تلقى رجال الإنقاذ رسالة عن سقوط مروحية من طراز "مي-2ش" في منطقة ياكشور بودينسكي بمقاطعة في أودمورتيا. كان هناك شخصان على متن المروحية، كانا يفحصان خط أنابيب النفط. لقد تم التواصل مع قائد المروحية".وفي بداية شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، لقي ثلاثة أشخاص مصرعهم بحادث سقوط مروحية في ضواحي العاصمة موسكو.وقال ممثل عن الطوارئ لوكالة "سبوتنيك" آنذاك، إن 3 أشخاص لقوا مصرعهم في حادث سقوط مروحية من طراز "روبيتسون" في منطقة ليتكارينو في ضواحي العاصمة الروسية موسكو.وقالت خدمة الطوارئ في بيان: "في الساعة 20:18، تلقت فرقة المناوبة لمركز إدارة الأزمات بلاغا حول تحطم طائرة هليكوبتر في منطقة ليتكارينو الحضرية، وطريق تورايفسكايا السريع، وحزام الغابة... وهناك ضحايا".يشار إلى أنه بعد سقوط المروحية لم يعقبها اندلاع النار، ويذكر أن أربع وحدات من المعدات و12 شخصًا يشاركون في العمل.
أعلنت دائرة الطوارئ الروسية تحطم مروحية من طراز "مي-2" كانت تقوم بتفحص خط أنابيب النفط في جمهورية أودمورتيا، مؤكدة أنه تم التواصل مع الطيار.
وقال المتحدث باسم الدائرة لوكالة "سبوتنيك" اليوم الاثنين: "تلقى رجال الإنقاذ رسالة عن سقوط مروحية من طراز "مي-2ش" في منطقة ياكشور بودينسكي بمقاطعة في أودمورتيا. كان هناك شخصان على متن المروحية، كانا يفحصان خط أنابيب النفط. لقد تم التواصل مع قائد المروحية".