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تحطم مروحية من طراز "مي-2" في جمهورية أودمورتيا الروسية
تحطم مروحية من طراز "مي-2" في جمهورية أودمورتيا الروسية
أعلنت دائرة الطوارئ الروسية تحطم مروحية من طراز "مي-2" كانت تقوم بتفحص خط أنابيب النفط في جمهورية أودمورتيا، مؤكدة أنه تم التواصل مع الطيار. 27.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-27T12:30+0000
2021-12-27T12:31+0000
روسيا
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وقال المتحدث باسم الدائرة لوكالة "سبوتنيك" اليوم الاثنين: "تلقى رجال الإنقاذ رسالة عن سقوط مروحية من طراز "مي-2ش" في منطقة ياكشور بودينسكي بمقاطعة في أودمورتيا. كان هناك شخصان على متن المروحية، كانا يفحصان خط أنابيب النفط. لقد تم التواصل مع قائد المروحية".وفي بداية شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، لقي ثلاثة أشخاص مصرعهم بحادث سقوط مروحية في ضواحي العاصمة موسكو.وقال ممثل عن الطوارئ لوكالة "سبوتنيك" آنذاك، إن 3 أشخاص لقوا مصرعهم في حادث سقوط مروحية من طراز "روبيتسون" في منطقة ليتكارينو في ضواحي العاصمة الروسية موسكو.وقالت خدمة الطوارئ في بيان: "في الساعة 20:18، تلقت فرقة المناوبة لمركز إدارة الأزمات بلاغا حول تحطم طائرة هليكوبتر في منطقة ليتكارينو الحضرية، وطريق تورايفسكايا السريع، وحزام الغابة... وهناك ضحايا".يشار إلى أنه بعد سقوط المروحية لم يعقبها اندلاع النار، ويذكر أن أربع وحدات من المعدات و12 شخصًا يشاركون في العمل.
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تحطم مروحية من طراز "مي-2" في جمهورية أودمورتيا الروسية

12:30 GMT 27.12.2021 (تم التحديث: 12:31 GMT 27.12.2021)
© Sputnikتحطم مروحية فوق بحيرة كوريل شرق روسيا ونجاة نصف ركابها
تحطم مروحية فوق بحيرة كوريل شرق روسيا ونجاة نصف ركابها - سبوتنيك عربي, 1920, 27.12.2021
© Sputnik
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أعلنت دائرة الطوارئ الروسية تحطم مروحية من طراز "مي-2" كانت تقوم بتفحص خط أنابيب النفط في جمهورية أودمورتيا، مؤكدة أنه تم التواصل مع الطيار.
وقال المتحدث باسم الدائرة لوكالة "سبوتنيك" اليوم الاثنين: "تلقى رجال الإنقاذ رسالة عن سقوط مروحية من طراز "مي-2ش" في منطقة ياكشور بودينسكي بمقاطعة في أودمورتيا. كان هناك شخصان على متن المروحية، كانا يفحصان خط أنابيب النفط. لقد تم التواصل مع قائد المروحية".
وفي بداية شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، لقي ثلاثة أشخاص مصرعهم بحادث سقوط مروحية في ضواحي العاصمة موسكو.
وقال ممثل عن الطوارئ لوكالة "سبوتنيك" آنذاك، إن 3 أشخاص لقوا مصرعهم في حادث سقوط مروحية من طراز "روبيتسون" في منطقة ليتكارينو في ضواحي العاصمة الروسية موسكو.
وقالت خدمة الطوارئ في بيان: "في الساعة 20:18، تلقت فرقة المناوبة لمركز إدارة الأزمات بلاغا حول تحطم طائرة هليكوبتر في منطقة ليتكارينو الحضرية، وطريق تورايفسكايا السريع، وحزام الغابة... وهناك ضحايا".
يشار إلى أنه بعد سقوط المروحية لم يعقبها اندلاع النار، ويذكر أن أربع وحدات من المعدات و12 شخصًا يشاركون في العمل.
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