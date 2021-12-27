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https://arabic.sputniknews.com/20211227/تراجع-أسعار-الذهب-مع-ارتفاع-الدولار-والسبب-أوميكرون-1054670597.html
تراجع أسعار الذهب مع ارتفاع الدولار... والسبب أوميكرون
تراجع أسعار الذهب مع ارتفاع الدولار... والسبب أوميكرون
تراجعت أسعار الذهب، اليوم الاثنين، مع ارتفاع الدولار وعودته للارتفاع، وذلك بسبب المخاوف المرتبطة بـ"أوميكرون". 27.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-27T15:17+0000
2021-12-27T15:17+0000
سعر الدولار اليوم
أسعار الذهب اليوم
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ووفقا لـ"رويترز"، فقد تراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1804.49 دولار للأوقية بحلول الساعة 1326 بتوقيت غرينتش.ومع هذا التراجع ظل الذهب فوق مستوى 1800 دولار، الذي سجله الأسبوع الماضي، فيما تراجعت العقود الآجلة للذهب الأمريكي 0.3% إلى 1806.50 دولار.وارتفع مؤشر الدولار من أضعف مستوياته خلال أسبوع تقريبا، مما يجعل الذهب المسعر بالعملة الأمريكية أقل جاذبية لحائزي العملات الأخرى.وهبط البلاديوم 0.4% 0 إلى 1941.40 دولار بعد أن لامس أعلى مستوياته منذ 23 نوفمبر/ تشرين الثاني عند 1962.50 دولار.
https://arabic.sputniknews.com/20211013/أسعار-الذهب-توقعات-الأسعار-وأهم-العوامل-المؤثرة-1050417482.html
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سعر الدولار اليوم, أسعار الذهب اليوم

تراجع أسعار الذهب مع ارتفاع الدولار... والسبب أوميكرون

15:17 GMT 27.12.2021
© AP Photo / Mike Grollسبائك ذهب
سبائك ذهب - سبوتنيك عربي, 1920, 27.12.2021
© AP Photo / Mike Groll
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تراجعت أسعار الذهب، اليوم الاثنين، مع ارتفاع الدولار وعودته للارتفاع، وذلك بسبب المخاوف المرتبطة بـ"أوميكرون".
ووفقا لـ"رويترز"، فقد تراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1804.49 دولار للأوقية بحلول الساعة 1326 بتوقيت غرينتش.
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ومع هذا التراجع ظل الذهب فوق مستوى 1800 دولار، الذي سجله الأسبوع الماضي، فيما تراجعت العقود الآجلة للذهب الأمريكي 0.3% إلى 1806.50 دولار.

وشهدت الأسهم العالمية حالة من الاستقرار، فيما تراجعت أسعار النفط وسط مخاوف من أن المتحور أوميكرون يمكن أن يتسبب في تباطؤ الاقتصاد في العام الجديد.

وارتفع مؤشر الدولار من أضعف مستوياته خلال أسبوع تقريبا، مما يجعل الذهب المسعر بالعملة الأمريكية أقل جاذبية لحائزي العملات الأخرى.
وتراجعت الفضة 1.3% إلى 22.65 دولار للأوقية وانخفض البلاتين 2.1% إلى 953.94 دولار.
وهبط البلاديوم 0.4% 0 إلى 1941.40 دولار بعد أن لامس أعلى مستوياته منذ 23 نوفمبر/ تشرين الثاني عند 1962.50 دولار.
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