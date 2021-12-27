https://arabic.sputniknews.com/20211227/تقارير-تكشف-عن-خطوة-جديدة-من-أبل-تزيدها-قربا-من-مشروعها-السري-1054660774.html

‏تقارير تكشف عن خطوة جديدة من "أبل" تزيدها قربا من مشروعها السري

‏تقارير تكشف عن خطوة جديدة من "أبل" تزيدها قربا من مشروعها السري

كشفت تقارير أن شركة "أبل" الأمريكية قامت بتعيين أحد موظفي شركة "ميتا" (فيسبوك سابقا) الرائدين ‏في مجال "الواقع المعزز".‏ 27.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-27T11:35+0000

2021-12-27T11:35+0000

2021-12-27T11:43+0000

مجتمع

منوعات

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103999/71/1039997138_0:0:3500:1969_1920x0_80_0_0_b94dc0da1d516c34bd84403f699135d5.jpg

وعينت الشركة، أندريا شوبرت، الذي كان يشغل في السابق منصب رئيس الاتصالات والعلاقات العامة الرائدة في منتجات الواقع المعزز بشركة "ميتا"، وفقا لما أفاده مراسل شبكة "بلومبرغ"، مارك جورمان، بحسب موقع "ذا فيرج".كما يشير حساب شوبرت على موقع التوظيف "لينكد إن" إلى أنه ظل يعمل في شركة "ميتا" منذ ما يقرب من 6 سنوات.ويرجح مراسل "بلومبرغ"، مارك جورمان، أن شركة "أبل" بتعيينها لأندريا شوبرت، فإنها تقترب من إطلاق أول سماعة رأس "واقع معزز" من تطويرها.وكانت نظارة الواقع المعزز "أوكولوسكويست 2" من شركة "ميتا" من أكثر المنتجات مبيعا في أمريكا في يوم التخفيضات العالمي "الجمعة السوداء"، كما تصدر تطبيق "أوكولوس" متجر "أبل" في أمريكا بيوم عيد الميلاد، وأصبح التطبيق المجاني الأول عل متجر "غوغل بلاي".وعلى الرغم من السرية التي تفرضها شركة "أبل" على تفاصيل أول سماعة "واقع معزز" لها، فقد أشارت تقارير سابقة إلى أن تكلفتها قد تصل إلى 3000 دولار أمريكي، ويتوافر معها مستشعرات ثلاثية الأبعاد لتتبع اليد، ومن المتوقع أن يتم إزاحة الستار عنها في وقت ما خلال العام المقبل 2022.

https://arabic.sputniknews.com/20210318/لأول-مرة-فيسبوك-تتيح-لك-التحكم-في-الواقع-المعزز-من-خلال-أصابعك-1048400397.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

مجتمع, منوعات