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توثيق أول عقد زواج مدني لغير المسلمين في الإمارات
توثيق أول عقد زواج مدني لغير المسلمين في الإمارات
شهدت الإمارات العربية المتحدة توثيق أول عقد زواج مدني لغير المسلمين بين زوجين من الجنسية الكندية. 27.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-27T15:54+0000
2021-12-27T15:54+0000
العالم العربي
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وأفادت صحيفة "الاتحاد" المحلية، أن دائرة القضاء في العاصمة أبوظبي، احتفت اليوم الاثنين، بمراسم تسجيل أول زواج مدني لغير المسلمين في المنطقة العربية، مشيرة إلى أن الزوجين عبّرا عن امتنانهما لتوفير خدمة عقد الزواج المدني في إمارة أبوظبي، وسرعة إتمام الإجراءات القضائية لعملية التوثيق خلال فترة وجيزة.وأضافت أن توثيق عقد الزواج المدني، جاء وفقا للقانون رقم 14 لسنة 2021 في شأن الأحوال الشخصية للأجانب غير المسلمين في إمارة أبوظبي، والذي يهدف إلى تحقيق ريادة الإمارة في تنظيم مسائل الأسرة لغير المسلمين تماشيا مع أفضل الممارسات الدولية.وأكد المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، أن إتمام إجراءات عقد الزواج المدني لأول مرة في محاكم أبوظبي، يعد سابقة نوعية على مستوى المنطقة العربية، في ظل الإجراءات المستحدثة وفق قانون الأحوال الشخصية للأجانب غير المسلمين.ويتم عقد وتسجيل الزواج عن بعد من خلال تقنية الاتصال المرئي، وذلك وفق الشروط والضوابط التي حددها القانون.يذكر أن خدمة تسجيل الزواج المدني، متاحة الآن عبر الموقع الإلكتروني الرسمي لدائرة القضاء، للمقيمين والسياح الزائرين على حد سواء.
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العالم العربي

توثيق أول عقد زواج مدني لغير المسلمين في الإمارات

15:54 GMT 27.12.2021
CC0 / StockSnap / صورة تعبيرية - زفاف، زواج
صورة تعبيرية - زفاف، زواج - سبوتنيك عربي, 1920, 27.12.2021
CC0 / StockSnap /
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شهدت الإمارات العربية المتحدة توثيق أول عقد زواج مدني لغير المسلمين بين زوجين من الجنسية الكندية.
وأفادت صحيفة "الاتحاد" المحلية، أن دائرة القضاء في العاصمة أبوظبي، احتفت اليوم الاثنين، بمراسم تسجيل أول زواج مدني لغير المسلمين في المنطقة العربية، مشيرة إلى أن الزوجين عبّرا عن امتنانهما لتوفير خدمة عقد الزواج المدني في إمارة أبوظبي، وسرعة إتمام الإجراءات القضائية لعملية التوثيق خلال فترة وجيزة.
وأضافت أن توثيق عقد الزواج المدني، جاء وفقا للقانون رقم 14 لسنة 2021 في شأن الأحوال الشخصية للأجانب غير المسلمين في إمارة أبوظبي، والذي يهدف إلى تحقيق ريادة الإمارة في تنظيم مسائل الأسرة لغير المسلمين تماشيا مع أفضل الممارسات الدولية.
وأكد المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، أن إتمام إجراءات عقد الزواج المدني لأول مرة في محاكم أبوظبي، يعد سابقة نوعية على مستوى المنطقة العربية، في ظل الإجراءات المستحدثة وفق قانون الأحوال الشخصية للأجانب غير المسلمين.
وقال إن "مواد قانون الأحوال الشخصية المدنية، تمت صياغتها طبقا لأفضل الممارسات الدولية، والتي تكفل حق الأجنبي في الخضوع لمبادئ مدنية متعارف عليها دوليا وقريبة له من حيث الثقافة والعادات واللغة".
ويتم عقد وتسجيل الزواج عن بعد من خلال تقنية الاتصال المرئي، وذلك وفق الشروط والضوابط التي حددها القانون.
يذكر أن خدمة تسجيل الزواج المدني، متاحة الآن عبر الموقع الإلكتروني الرسمي لدائرة القضاء، للمقيمين والسياح الزائرين على حد سواء.
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