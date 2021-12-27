https://arabic.sputniknews.com/20211227/تونس-عضو-في-العليا-للانتخابات-لم-نتلق-أي-إخطار-من-الرئيس-بشأن-مواعيد-الانتخابات-1054599771.html

تونس... عضو في العليا للانتخابات: لم نتلق أي إخطار من الرئيس بشأن مواعيد الانتخابات

تونس... عضو في العليا للانتخابات: لم نتلق أي إخطار من الرئيس بشأن مواعيد الانتخابات

قال عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، بلقاسم العياشي، إن الهيئة لم تتلق أي إخطار رسمي من رئاسة الجمهورية فيما يتعلق بمواعيد الانتخابات المقترحة. 27.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-27T07:08+0000

2021-12-27T07:08+0000

2021-12-27T07:10+0000

أخبار تونس اليوم

الرئيس التونسي

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جاء ذلك في تصريح أدلى به على القناة الوطنية الأولى، مساء أمس الأحد، نقلته قناة "نسمة" المحلية.واعتبر العياشي إن الاستفتاء أسهل بكثير من العملية الانتخابية كونه لا يحتوي على ترشيحات أو آجال طعون.وكان الرئيس التونسي قيس سعيد قد أعلن في وقت سابق عن جدول زمني لتجاوز مرحلة "التدابير الاستثنائية" التي أقرها في 25 يوليو/ تموز الماضي.والأسبوع الماضي، أعلن سعيد عن تنظيم استفتاء وطني في تونس، يوم 25 يوليو المقبل، على أن تجرى انتخابات تشريعية في 17 ديسمبر/ كانون الأول 2022 وفقا لقانون انتخابي جديد.وأكد سعيد في خطاب، استمرار سريان "التدابير الاستثنائية" التي فرضها بما في ذلك تعليق وتجميد البرلمان حتى تنظيم انتخابات جديدة.وشدد الرئيس التونسي على أن التعديلات على الدستور ستأتي عقب "استشارة شعبية" على الإنترنت تبدأ في شهر يناير/ كانون الثاني المقبل.

https://arabic.sputniknews.com/20211213/الرئيس-التونسي-يعلن-تنظيم-استفتاء-وطني-في-25-يوليو-وانتخابات-برلمانية-في-17-ديسمبر-2022-1053906049.html

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أخبار تونس اليوم, الرئيس التونسي