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https://arabic.sputniknews.com/20211227/تونس-عضو-في-العليا-للانتخابات-لم-نتلق-أي-إخطار-من-الرئيس-بشأن-مواعيد-الانتخابات-1054599771.html
تونس... عضو في العليا للانتخابات: لم نتلق أي إخطار من الرئيس بشأن مواعيد الانتخابات
تونس... عضو في العليا للانتخابات: لم نتلق أي إخطار من الرئيس بشأن مواعيد الانتخابات
قال عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، بلقاسم العياشي، إن الهيئة لم تتلق أي إخطار رسمي من رئاسة الجمهورية فيما يتعلق بمواعيد الانتخابات المقترحة. 27.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-27T07:08+0000
2021-12-27T07:10+0000
أخبار تونس اليوم
الرئيس التونسي
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جاء ذلك في تصريح أدلى به على القناة الوطنية الأولى، مساء أمس الأحد، نقلته قناة "نسمة" المحلية.واعتبر العياشي إن الاستفتاء أسهل بكثير من العملية الانتخابية كونه لا يحتوي على ترشيحات أو آجال طعون.وكان الرئيس التونسي قيس سعيد قد أعلن في وقت سابق عن جدول زمني لتجاوز مرحلة "التدابير الاستثنائية" التي أقرها في 25 يوليو/ تموز الماضي.والأسبوع الماضي، أعلن سعيد عن تنظيم استفتاء وطني في تونس، يوم 25 يوليو المقبل، على أن تجرى انتخابات تشريعية في 17 ديسمبر/ كانون الأول 2022 وفقا لقانون انتخابي جديد.وأكد سعيد في خطاب، استمرار سريان "التدابير الاستثنائية" التي فرضها بما في ذلك تعليق وتجميد البرلمان حتى تنظيم انتخابات جديدة.وشدد الرئيس التونسي على أن التعديلات على الدستور ستأتي عقب "استشارة شعبية" على الإنترنت تبدأ في شهر يناير/ كانون الثاني المقبل.
https://arabic.sputniknews.com/20211213/الرئيس-التونسي-يعلن-تنظيم-استفتاء-وطني-في-25-يوليو-وانتخابات-برلمانية-في-17-ديسمبر-2022-1053906049.html
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أخبار تونس اليوم, الرئيس التونسي

تونس... عضو في العليا للانتخابات: لم نتلق أي إخطار من الرئيس بشأن مواعيد الانتخابات

07:08 GMT 27.12.2021 (تم التحديث: 07:10 GMT 27.12.2021)
© AFP 2021 / KARIM JAAFARالرئيس التونسي قيس سعيد في قطر 16 نوفمبر 2020
الرئيس التونسي قيس سعيد في قطر 16 نوفمبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.12.2021
© AFP 2021 / KARIM JAAFAR
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قال عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، بلقاسم العياشي، إن الهيئة لم تتلق أي إخطار رسمي من رئاسة الجمهورية فيما يتعلق بمواعيد الانتخابات المقترحة.
جاء ذلك في تصريح أدلى به على القناة الوطنية الأولى، مساء أمس الأحد، نقلته قناة "نسمة" المحلية.
واعتبر العياشي إن الاستفتاء أسهل بكثير من العملية الانتخابية كونه لا يحتوي على ترشيحات أو آجال طعون.
وكان الرئيس التونسي قيس سعيد قد أعلن في وقت سابق عن جدول زمني لتجاوز مرحلة "التدابير الاستثنائية" التي أقرها في 25 يوليو/ تموز الماضي.
الرئيس التونسي المنتخب قيس سعيد - سبوتنيك عربي, 1920, 13.12.2021
الرئيس التونسي يعلن تنظيم استفتاء وطني في 25 يوليو وانتخابات برلمانية في 17 ديسمبر 2022
13 ديسمبر, 19:58 GMT
والأسبوع الماضي، أعلن سعيد عن تنظيم استفتاء وطني في تونس، يوم 25 يوليو المقبل، على أن تجرى انتخابات تشريعية في 17 ديسمبر/ كانون الأول 2022 وفقا لقانون انتخابي جديد.
وأكد سعيد في خطاب، استمرار سريان "التدابير الاستثنائية" التي فرضها بما في ذلك تعليق وتجميد البرلمان حتى تنظيم انتخابات جديدة.
وشدد الرئيس التونسي على أن التعديلات على الدستور ستأتي عقب "استشارة شعبية" على الإنترنت تبدأ في شهر يناير/ كانون الثاني المقبل.
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