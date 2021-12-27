تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20211227/خبير-مبادرة-الإطار-التنسيقي-قد-لا-تلقى-قبولا-لدى-بعض-الأحزاب-السياسية-1054665593.html
خبير: مبادرة الإطار التنسيقي قد لا تلقى قبولا لدى بعض الأحزاب السياسية
خبير: مبادرة الإطار التنسيقي قد لا تلقى قبولا لدى بعض الأحزاب السياسية
قال المحلل السياسي العراقي أثير الشرع، اليوم الاثنين، إن المبادرة التي طرحتها أحزاب "الإطار التنسيقي" هي بمثابة خارطة طريق جديدة لوضع برنامج حكومي رصين وتعديل... 27.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-27T13:45+0000
2021-12-27T13:45+0000
أخبار العراق اليوم
العراق
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/0c/1050411757_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_7a8c201ecabcf66b5297177417f550fa.jpg
وتوقع الشرع في تصريحاته لـ"سبوتنيك" ألا تحظى هذه المبادرة بقبول البعض، خاصة أن هناك "خصوما وتشكيك بنتائج الانتخابات"، مشيرا إلى وجود اختلاف على آلية طرح الحكومة المقبلة، حيث أن الكتلة الصدرية لديها أغلب المقاعد وتميل إلى الحكم بالأغلبية وترفض مقترح الحكومة التوافقية.وأشار إلى أنه ستجري خلال الأيام المقبلة لقاءات توافقية لوضع الأمور في نصابها وربما يشهد الوضع تنازلات باتجاه قبول بعض البرامج، لكن هذا سيعتمد على المباحثات بعد قرار المحكمة العليا.وأردف: "العراق الآن في مرحلة عبور خطرة، فهناك حديث عن خروج القوات الأمريكية وعن وأزمة سياسية بين المكونات وأزمات بين المكون الواحد، وإذا فشلت المباردات، ربما يذهب العراق إلى مواجهات ومرحلة تصفية سياسية".أطلقت القوى السياسية العراقية المنضوية تحت ما يعرف بـ"الإطار التنسيقي"، مبادرة لحل الأزمة السياسية في البلاد، تضمنت دعوات لتسوية ما اعتبرته اختلالا في نتائج الانتخابات البرلمانية التي أجريت في 10 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.ورفضت المحكمة الاتحادية في العراق، اليوم الاثنين، دعوى الطعن المقدمة بشأن إلغاء نتائج الانتخابات البرلمانية التي جرت في أكتوبر الماضي.
https://arabic.sputniknews.com/20211227/العراق-المحكمة-الاتحادية-العليا--تدعو-البرلمان-المقبل-إلى-تعديل-قانون-الانتخابات-1054661622.html
العراق
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/0c/1050411757_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_3292dd504d66e577adf5366c64590477.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار العراق اليوم, العراق

خبير: مبادرة الإطار التنسيقي قد لا تلقى قبولا لدى بعض الأحزاب السياسية

13:45 GMT 27.12.2021
© REUTERS / Thaier Al-Sudaniأنصار مقتدى الصدر العراقي يحتفلون بنتائج الانتخابات البرلمانية العراقية في النجف، العراق 11 أكتوبر 2021
أنصار مقتدى الصدر العراقي يحتفلون بنتائج الانتخابات البرلمانية العراقية في النجف، العراق 11 أكتوبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.12.2021
© REUTERS / Thaier Al-Sudani
تابعنا عبر
قال المحلل السياسي العراقي أثير الشرع، اليوم الاثنين، إن المبادرة التي طرحتها أحزاب "الإطار التنسيقي" هي بمثابة خارطة طريق جديدة لوضع برنامج حكومي رصين وتعديل المسار السياسي للسنوات المقبلة من أجل تصحيح العملية السياسية، في ظل التدخلات الخارجية وإخفاق السياسات الحكومية وترهل في الدولة.
وتوقع الشرع في تصريحاته لـ"سبوتنيك" ألا تحظى هذه المبادرة بقبول البعض، خاصة أن هناك "خصوما وتشكيك بنتائج الانتخابات"، مشيرا إلى وجود اختلاف على آلية طرح الحكومة المقبلة، حيث أن الكتلة الصدرية لديها أغلب المقاعد وتميل إلى الحكم بالأغلبية وترفض مقترح الحكومة التوافقية.
وأشار إلى أنه ستجري خلال الأيام المقبلة لقاءات توافقية لوضع الأمور في نصابها وربما يشهد الوضع تنازلات باتجاه قبول بعض البرامج، لكن هذا سيعتمد على المباحثات بعد قرار المحكمة العليا.
البرلمان العراقي - سبوتنيك عربي, 1920, 27.12.2021
العراق... المحكمة الاتحادية العليا تدعو البرلمان المقبل إلى تعديل قانون الانتخابات
11:56 GMT
وأردف: "العراق الآن في مرحلة عبور خطرة، فهناك حديث عن خروج القوات الأمريكية وعن وأزمة سياسية بين المكونات وأزمات بين المكون الواحد، وإذا فشلت المباردات، ربما يذهب العراق إلى مواجهات ومرحلة تصفية سياسية".
أطلقت القوى السياسية العراقية المنضوية تحت ما يعرف بـ"الإطار التنسيقي"، مبادرة لحل الأزمة السياسية في البلاد، تضمنت دعوات لتسوية ما اعتبرته اختلالا في نتائج الانتخابات البرلمانية التي أجريت في 10 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
ورفضت المحكمة الاتحادية في العراق، اليوم الاثنين، دعوى الطعن المقدمة بشأن إلغاء نتائج الانتخابات البرلمانية التي جرت في أكتوبر الماضي.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2021 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
13:54 GMTتناول هذا المشروب مع وجبة الإفطار يقلل من خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم بنسبة 65%
13:46 GMTالهدف من زج "حزب الله" اللبناني في استهداف السعودية بالصواريخ والمسيرات
13:45 GMTخبير: مبادرة الإطار التنسيقي قد لا تلقى قبولا لدى بعض الأحزاب السياسية
13:38 GMTخبير: التوصل لاتفاق خلال الجولة الحالية من مباحثات فيينا مازال بعيدا
13:19 GMTبوتين خلال لقائه مع رئيس طاجيكستان: الوضع على الحدود مع أفغانستان يثير القلق
13:14 GMTنائب لبناني: المساعي لم تتوقف لإعادة انعقاد الحكومة واستقالة ميقاتي غير واردة
13:06 GMTأذربيجان: أصلحنا علاقتنا بإيران على الفور بعد التوترات بشأن قره باغ وإسرائيل
13:06 GMTرئيس وزراء الصومال يأمر القوات المسلحة بأن تكون تحت سلطته مباشرة
13:05 GMTاتصال الأسد فجرا... تفاصيل ليلة القلق في إسرائيل بعد أوامر سليماني بالهجوم
13:02 GMTالحكيم: ملتزمون بقرار المحكمة الاتحادية لكن لن نشارك في الحكومة العراقية
12:59 GMTدراسة: الثعالب والفهود والذئاب معرضة للإصابة بالسرطان أكثر من حيوانات أخرى
12:59 GMTستيفاني ويليامز: نأمل أن يعالج نواب البرلمان طلبات المفوضية الوطنية للانتخابات
12:56 GMTمجلة: "أرماتا" دبابة لا يمكن إيقافها في ساحة المعركة
12:55 GMTتركيا: منظومة "حصار" للدفاع الجوي جاهزة للنشر
12:35 GMTأشخاص يجب عليهم الانتباه لدى تناول البطاطا الحلوة
12:30 GMTتحطم مروحية من طراز "مي-2" في جمهورية أودمورتيا الروسية
12:29 GMTوزير الداخلية اللبناني يوقع مرسوم إجراء الانتخابات النيابية في منتصف مايو المقبل
12:25 GMTالجيش الروسي يحصل على مدرعات جديدة في المستقبل القريب
12:21 GMTالسيسي يرد على الشاكين من ارتفاع أسعار فواتير الكهرباء... "ليس متعمدا منا"
12:18 GMTتقارير: ملك إسبانيا السابق يتواصل مع تاجر أسلحة مطارد دوليا