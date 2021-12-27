https://arabic.sputniknews.com/20211227/خبير-مبادرة-الإطار-التنسيقي-قد-لا-تلقى-قبولا-لدى-بعض-الأحزاب-السياسية-1054665593.html

خبير: مبادرة الإطار التنسيقي قد لا تلقى قبولا لدى بعض الأحزاب السياسية

خبير: مبادرة الإطار التنسيقي قد لا تلقى قبولا لدى بعض الأحزاب السياسية

قال المحلل السياسي العراقي أثير الشرع، اليوم الاثنين، إن المبادرة التي طرحتها أحزاب "الإطار التنسيقي" هي بمثابة خارطة طريق جديدة لوضع برنامج حكومي رصين وتعديل... 27.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-27T13:45+0000

2021-12-27T13:45+0000

2021-12-27T13:45+0000

أخبار العراق اليوم

العراق

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/0c/1050411757_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_7a8c201ecabcf66b5297177417f550fa.jpg

وتوقع الشرع في تصريحاته لـ"سبوتنيك" ألا تحظى هذه المبادرة بقبول البعض، خاصة أن هناك "خصوما وتشكيك بنتائج الانتخابات"، مشيرا إلى وجود اختلاف على آلية طرح الحكومة المقبلة، حيث أن الكتلة الصدرية لديها أغلب المقاعد وتميل إلى الحكم بالأغلبية وترفض مقترح الحكومة التوافقية.وأشار إلى أنه ستجري خلال الأيام المقبلة لقاءات توافقية لوضع الأمور في نصابها وربما يشهد الوضع تنازلات باتجاه قبول بعض البرامج، لكن هذا سيعتمد على المباحثات بعد قرار المحكمة العليا.وأردف: "العراق الآن في مرحلة عبور خطرة، فهناك حديث عن خروج القوات الأمريكية وعن وأزمة سياسية بين المكونات وأزمات بين المكون الواحد، وإذا فشلت المباردات، ربما يذهب العراق إلى مواجهات ومرحلة تصفية سياسية".أطلقت القوى السياسية العراقية المنضوية تحت ما يعرف بـ"الإطار التنسيقي"، مبادرة لحل الأزمة السياسية في البلاد، تضمنت دعوات لتسوية ما اعتبرته اختلالا في نتائج الانتخابات البرلمانية التي أجريت في 10 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.ورفضت المحكمة الاتحادية في العراق، اليوم الاثنين، دعوى الطعن المقدمة بشأن إلغاء نتائج الانتخابات البرلمانية التي جرت في أكتوبر الماضي.

https://arabic.sputniknews.com/20211227/العراق-المحكمة-الاتحادية-العليا--تدعو-البرلمان-المقبل-إلى-تعديل-قانون-الانتخابات-1054661622.html

العراق

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

أخبار العراق اليوم, العراق