خطوة عسكرية مشتركة بين طوكيو وبكين وسط نزاعهما على جزر في بحر الصين

موسكو- سبوتنيك. وقالت وكالة "كيودو" اليابانية، إنه في وقت سابق اليوم، عقد وزيرا الدفاع اجتماعا افتراضيا، وبعد ذلك قال كيشي في مؤتمر صحفي إن السلام في مضيق تايوان مهم للغاية لأمن اليابان، وإن طوكيو ستراقب جميع التطورات هناك.وأضاف كيشي: "أكدنا أن التأسيس المبكر لخط ساخن بين سلطات الدفاع اليابانية والصينية أمر مهم". وأعرب عن قلقه الشديد بشأن ما يُزعم من تكثيف الصين لنشاطها العسكري في المياه حول جزر سينكاكو، الخاضعة لحكم اليابان.من جانبه، قال وي فنغي، إن بكين ستحمي وحدة أراضي الصين وحقوقها البحرية ومصالحها وسط التوترات بشأن جزر سينكاكو، وفقا لوسائل الإعلام.تصر اليابان على سيادتها على الجزر السارية منذ عام 1895، فيما تشير الصين إلى خرائط يابانية منذ عامي 1783 و1785 والتي تحدد الجزر كأراض صينية.تصاعد النزاع الإقليمي على الجزر في عام 2012، عندما اشترت الحكومة اليابانية ثلاثا من الجزر الخمس من مالك خاص.
اتفق وزير الدفاع الياباني نوبو كيشي ونظيره الصيني وي فنغي، اليوم الاثنين، على إطلاق خط ساخن بين مسؤولي الدفاع في البلدين، وسط خلافات حول الجزر الصغيرة في بحر الصين الشرقي.
موسكو- سبوتنيك. وقالت وكالة "كيودو" اليابانية، إنه في وقت سابق اليوم، عقد وزيرا الدفاع اجتماعا افتراضيا، وبعد ذلك قال كيشي في مؤتمر صحفي إن السلام في مضيق تايوان مهم للغاية لأمن اليابان، وإن طوكيو ستراقب جميع التطورات هناك.
وأضاف كيشي: "أكدنا أن التأسيس المبكر لخط ساخن بين سلطات الدفاع اليابانية والصينية أمر مهم". وأعرب عن قلقه الشديد بشأن ما يُزعم من تكثيف الصين لنشاطها العسكري في المياه حول جزر سينكاكو، الخاضعة لحكم اليابان.