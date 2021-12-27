تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20211227/دمشق-تصدر-بيانا-بعد-قرار-إسرائيل-الأخير--بشأن-الجولان-السوري-المحتل-1054674208.html
دمشق تصدر بيانا بعد قرار إسرائيل الأخير بشأن الجولان السوري المحتل
دمشق تصدر بيانا بعد قرار إسرائيل الأخير بشأن الجولان السوري المحتل
أصدرت وزارة الخارجية السورية، مساء اليوم الاثنين، بيانا للرد على قرار السلطات الإسرائيلية الأخير بمضاعفة عدد المستوطنين في الجولان المحتل. 27.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-27T16:33+0000
2021-12-27T16:33+0000
أخبار إسرائيل اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/1c/1050272529_0:0:3641:2048_1920x0_80_0_0_d4271e058973d0566daff94c7b4495fd.jpg
وأدانت وزارة الخارجية السورية، التصعيد الخطير وغير المسبوق من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي في الجولان السوري المحتل، واصفة ممارسات تل أبيب بأنها ترقى لـ "جرائم حرب"، وذلك حسب وكالة الأنباء السورية- سانا.وأشار البيان إلى "قيام رئيس وزراء العدو الإسرائيلي بشكل استفزازي وسافر بعقد اجتماع لكامل أعضاء حكومته في الجولان المحتل بهدف مضاعفة أعداد المستوطنين فيه".وأضافت الخارجية السورية أن "الجولان السوري المحتل بنظر الشرعية الدولية والقانون الدولي جزء لا يتجزأ من أراضي سوريا"، مؤكدة أن "دمشق ستعمل على إعادته كاملاً إلى الوطن وبجميع الوسائل المتاحة التي يكفلها القانون الدولي باعتباره حقاً أبدياً لا يسقط بالتقادم وواجباً دستورياً للدولة السورية".وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، الجمعة الماضية، إن بلاده ستصنع التاريخ في هضبة الجولان السورية المحتلة، من خلال الموافقة أو التصديق على خطة تاريخية لتطوير كبير في هضبة الجولان.ولم يكتف رئيس الوزراء الإسرائيلي بذلك، بل ادعى أن "تلك الخطة ستجلب الكثير من الأشخاص الطيبين إلى هذا الجزء الجميل من البلاد"، مدعيا أن الجولان السورية المحتلة هي جزء من إسرائيل.وكانت جامعة الدول العربية، طالبت السلطات الإسرائيلية، في وقت سابق، بالتوقف عن تغيير الطابع العمراني والتكوين الديمغرافي والهيكل المؤسسي والوضع القانوني للجولان السوري المحتل.كما دعتها إلى الكف بشكل خاص عن تدشين المستوطنات، مؤكدة أن جميع التدابير والإجراءات الإسرائيلية بهدف تغيير طابع الجولان السوري المحتل ووضعه القانوني "لاغية وباطلة"، حسبما ذكرت وكالة "أنباء الشرق الأوسط".
https://arabic.sputniknews.com/20211227/جامعة-الدول-العربية-تهاجم-إسرائيل-بعد-تحركاتها-تجاه-الجولان-السوري-1054661259.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/1c/1050272529_455:0:3186:2048_1920x0_80_0_0_062b7f031a445171ad2db2adc61782dd.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار إسرائيل اليوم

دمشق تصدر بيانا بعد قرار إسرائيل الأخير بشأن الجولان السوري المحتل

16:33 GMT 27.12.2021
© Sputnik . Firas Al-Ahmadوحدات الجيش السوري تنتشر في أقصى جنوب غرب الجغرافية السورية، عند المثلث السوري الأردني مع الجولان المحتل، ريف درعا الغربي، سوريا 27 سبتمبر 2021
وحدات الجيش السوري تنتشر في أقصى جنوب غرب الجغرافية السورية، عند المثلث السوري الأردني مع الجولان المحتل، ريف درعا الغربي، سوريا 27 سبتمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.12.2021
© Sputnik . Firas Al-Ahmad
تابعنا عبر
أصدرت وزارة الخارجية السورية، مساء اليوم الاثنين، بيانا للرد على قرار السلطات الإسرائيلية الأخير بمضاعفة عدد المستوطنين في الجولان المحتل.
وأدانت وزارة الخارجية السورية، التصعيد الخطير وغير المسبوق من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي في الجولان السوري المحتل، واصفة ممارسات تل أبيب بأنها ترقى لـ "جرائم حرب"، وذلك حسب وكالة الأنباء السورية- سانا.
جناح جامعة الدول العربية في معرض القاهرة الدولي للكتاب - سبوتنيك عربي, 1920, 27.12.2021
جامعة الدول العربية تهاجم إسرائيل بعد تحركاتها تجاه الجولان السوري
11:51 GMT
وأشار البيان إلى "قيام رئيس وزراء العدو الإسرائيلي بشكل استفزازي وسافر بعقد اجتماع لكامل أعضاء حكومته في الجولان المحتل بهدف مضاعفة أعداد المستوطنين فيه".
وأضافت الخارجية السورية أن "الجولان السوري المحتل بنظر الشرعية الدولية والقانون الدولي جزء لا يتجزأ من أراضي سوريا"، مؤكدة أن "دمشق ستعمل على إعادته كاملاً إلى الوطن وبجميع الوسائل المتاحة التي يكفلها القانون الدولي باعتباره حقاً أبدياً لا يسقط بالتقادم وواجباً دستورياً للدولة السورية".
وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، الجمعة الماضية، إن بلاده ستصنع التاريخ في هضبة الجولان السورية المحتلة، من خلال الموافقة أو التصديق على خطة تاريخية لتطوير كبير في هضبة الجولان.
ولم يكتف رئيس الوزراء الإسرائيلي بذلك، بل ادعى أن "تلك الخطة ستجلب الكثير من الأشخاص الطيبين إلى هذا الجزء الجميل من البلاد"، مدعيا أن الجولان السورية المحتلة هي جزء من إسرائيل.
وكانت جامعة الدول العربية، طالبت السلطات الإسرائيلية، في وقت سابق، بالتوقف عن تغيير الطابع العمراني والتكوين الديمغرافي والهيكل المؤسسي والوضع القانوني للجولان السوري المحتل.
كما دعتها إلى الكف بشكل خاص عن تدشين المستوطنات، مؤكدة أن جميع التدابير والإجراءات الإسرائيلية بهدف تغيير طابع الجولان السوري المحتل ووضعه القانوني "لاغية وباطلة"، حسبما ذكرت وكالة "أنباء الشرق الأوسط".
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2021 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
16:53 GMTإلهام شاهين تتعرض لنزلة برد شديدة... هل أصيبت بكورونا؟ ‏
16:51 GMT"حزب الله": ما عرضه الناطق باسم التحالف العربي تافه وسخيف ولا يستحق الرد
16:36 GMTوكالة الفضاء الروسية تطلق بنجاح 36 قمرا صناعيا لشركة بريطانية... فيديو
16:33 GMTدمشق تصدر بيانا بعد قرار إسرائيل الأخير بشأن الجولان السوري المحتل
16:31 GMTبعد إلغاء رحلاتها بسبب أوميكرون... أسهم شركات الطيران الأمريكية تتراجع
16:28 GMTخطوة عسكرية مشتركة بين طوكيو وبكين وسط نزاعهما على جزر في بحر الصين
16:26 GMTكبير مستشاري بايدن الطبيين: ندرس بجدية تقصير فترات عزل كورونا للعمال الأساسيين
16:23 GMTالدوري الإنجليزي يعلن 103 حالات إصابة بكورونا خلال الأسبوع الماضي
16:20 GMTما هي قدرات صواريخ "حصار أو +" التي أعلنت عنها تركيا؟
16:05 GMTرئيسة وزراء أوكرانيا السابقة: كييف تضلل مواطنيها بشأن مشتريات الغاز
16:03 GMTلبنان يعلق على "الهجوم الإرهابي" الذي وقع في السعودية وأسقط قتلى وجرحى
16:01 GMTلجنة برلمانية ليبية تدعو لإعادة تشكيل السلطة التنفيذية ووضع خارطة طريق قبل الانتخابات
15:57 GMTواتسآب سيطرح ميزة شبيهة بخرائط "غوغل"‏
15:55 GMTوزير الخارجية الإيراني يتحدث عن موعد بدء الجولة الخامسة من المحادثات مع السعودية
15:54 GMTتوثيق أول عقد زواج مدني لغير المسلمين في الإمارات
15:47 GMTمقتدى الصدر: يجب الإسراع بتشكيل حكومة أغلبية وطنية لا شرقية ولا غربية
15:44 GMTروسيا والصين وإيران تنسق ملاحظاتها معا قبل الجولة الثامنة من محادثات فيينا
15:41 GMTصحفيون من روسيا وأمريكا واليمن يفوزون بجائزة "خالد الخطيب" الدولية 2021
15:31 GMTالعامري يعلن التزامه بقرار المحكمة الاتحادية والمصادقة على نتائج الانتخابات في العراق
15:26 GMTإيلون ماسك يتعرض لهجوم صيني حاد بعد اصطدام وشيك في الفضاء