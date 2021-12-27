https://arabic.sputniknews.com/20211227/رئيسة-وزراء-أوكرانيا-السابقة-كييف-تضلل-مواطنيها-بشأن-مشتريات-الغاز-1054673285.html

رئيسة وزراء أوكرانيا السابقة: كييف تضلل مواطنيها بشأن مشتريات الغاز

رئيسة وزراء أوكرانيا السابقة: كييف تضلل مواطنيها بشأن مشتريات الغاز

قالت يوليا تيموشينكو، رئيسة وزراء أوكرانيا السابقة والزعيمة الحالية لحزب "باتكيفشتشينا" المعارض، إن كييف كانت تخدع السكان من خلال الادعاء بأنها تشتري الغاز من... 27.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-27T16:05+0000

2021-12-27T16:05+0000

2021-12-27T16:05+0000

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كييف - سبوتنيك. وقالت تيموشينكو على الهواء في قناة "ناش" الأوكرانية: "يجب أن نعلم جميعا أن أوكرانيا أخذت الغاز من الاتحاد الروسي، وكل ما قيل إن أوكرانيا لا تأخذ الغاز من روسيا الاتحادية، كان خداعا إجراميا كبيرا".وأضافت رئيسة الوزراء السابقة: "علينا أن نعرف أن الغاز من أوروبا، بالكميات التي احتاجتها أوكرانيا، لا يمكن توفيره من هناك لأنه غير متوافر".ووفقا لها، أنشأت كييف جسرا فنيا لخط أنابيب لإثبات أن الغاز يأتي من الاتحاد الأوروبي، ولكن في الواقع تم توفيره من روسيا عن طريق النقل.وأضافت تيموشينكو: "منذ 2014، كان هناك خداع كبير للبلد، عندما خرج كل من كان في السلطة وتحدث عن الغاز القادم من أوروبا".توقفت أوكرانيا عن شراء الغاز من روسيا في نوفمبر/ تشرين الثاني عام 2015. وبدلا من ذلك، تضخ كييف الوقود المشترى من الاتحاد الأوروبي في منشآت التخزين. صرحت السلطات الأوكرانية بأنها لا تخطط لاستئناف إمدادات الغاز المباشرة من روسيا.

https://arabic.sputniknews.com/20211227/لماذا-لن-تنتهي-أزمة-الطاقة-الأوروبية-في-أي-وقت-قريب؟-1054669311.html

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