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رئيس الوزراء الفرنسي يعلن عن إجراءات جديدة تتعلق بمواجهة فيروس كورونا
رئيس الوزراء الفرنسي يعلن عن إجراءات جديدة تتعلق بمواجهة فيروس كورونا
أعلنت الحكومة الفرنسية، اليوم الاثنين، تشديد قيود مواجهة تفشي كوفيد-19، مشيرة إلى إعادة فرض وضع الكمامات في الشوارع. 27.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-27T19:11+0000
2021-12-27T19:12+0000
فيروس كورونا
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وقال رئيس الوزراء الفرنسي، جان كاستيكس، في مؤتمر صحافي، عقب اجتماع مجلس دفاعي مخصص للأزمة الصحية ترأسه الرئيس ماكرون، إنه تقرر "إعادة فرض وضع الكمامات في الشوارع، وتقليص حجم التجمعات"، مستبعدا فرض حظر تجول ليلة رأس السنة.وطالب كاستيكس المواطنين بتوخي أقصى درجات الحيطة، مجددا طلبه من الشركات تطبيق العمل عن بعد لثلاثة أيام على الأقل أسبوعيا.كما أعلن أيضا منع التجمعات في الداخل التي يتخطى عدد المشاركين فيها الـ2000 شخص والتجمعات في الخارج التي تتخطى الـ5000 شخص.وكان كاستيكس، أعلن مؤخرا تمتعه بصحة جيدة ومزاولة مهام منصبه بعد خضوعه للعزل إثر إصابته بفيروس كورونا.وقال كاستيكس، في تغريده عبر حسابه على "تويتر"، إنه "يتمتع بصحة جيدة على الرغم من وجود بعض الأعراض الخفيفة وإنه يزاول مهام منصبه بعد خضوعه للعزل واتباعه البروتوكول الصحي"، معرباً عن "شكره لكل من توجه له بالسؤال عن صحته".وكانت نتائج الفحص الطبي قد كشفت، عن إصابة رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستكس بفيروس كورونا. وذكرت قناة "بي أف أم تي في" الفرنسية، أن "نتائج الاختبارات أثبتت إصابة جان كاستكس بفيروس كورونا، بعد ساعات قليلة من إعلانه مخالطة حالة مصابة بالفيروس.
https://arabic.sputniknews.com/20211123/رئيس-الوزراء-الفرنسي-يغرد-بعد-إصابته-بفيروس-كورونا-ويوجه-رسالة-1052433640.html
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فيروس كورونا

رئيس الوزراء الفرنسي يعلن عن إجراءات جديدة تتعلق بمواجهة فيروس كورونا

19:11 GMT 27.12.2021 (تم التحديث: 19:12 GMT 27.12.2021)
© AFP 2021 / GONZALO FUENTESجان كاستيكس في منصب رئيس الوزراء، فرنسا مايو 2020
جان كاستيكس في منصب رئيس الوزراء، فرنسا مايو 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.12.2021
© AFP 2021 / GONZALO FUENTES
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أعلنت الحكومة الفرنسية، اليوم الاثنين، تشديد قيود مواجهة تفشي كوفيد-19، مشيرة إلى إعادة فرض وضع الكمامات في الشوارع.
وقال رئيس الوزراء الفرنسي، جان كاستيكس، في مؤتمر صحافي، عقب اجتماع مجلس دفاعي مخصص للأزمة الصحية ترأسه الرئيس ماكرون، إنه تقرر "إعادة فرض وضع الكمامات في الشوارع، وتقليص حجم التجمعات"، مستبعدا فرض حظر تجول ليلة رأس السنة.
جان كاستيكس في منصب رئيس الوزراء، فرنسا مايو 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 23.11.2021
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وطالب كاستيكس المواطنين بتوخي أقصى درجات الحيطة، مجددا طلبه من الشركات تطبيق العمل عن بعد لثلاثة أيام على الأقل أسبوعيا.

كما أعلن أيضا منع التجمعات في الداخل التي يتخطى عدد المشاركين فيها الـ2000 شخص والتجمعات في الخارج التي تتخطى الـ5000 شخص.
وكان كاستيكس، أعلن مؤخرا تمتعه بصحة جيدة ومزاولة مهام منصبه بعد خضوعه للعزل إثر إصابته بفيروس كورونا.
وقال كاستيكس، في تغريده عبر حسابه على "تويتر"، إنه "يتمتع بصحة جيدة على الرغم من وجود بعض الأعراض الخفيفة وإنه يزاول مهام منصبه بعد خضوعه للعزل واتباعه البروتوكول الصحي"، معرباً عن "شكره لكل من توجه له بالسؤال عن صحته".
وكانت نتائج الفحص الطبي قد كشفت، عن إصابة رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستكس بفيروس كورونا. وذكرت قناة "بي أف أم تي في" الفرنسية، أن "نتائج الاختبارات أثبتت إصابة جان كاستكس بفيروس كورونا، بعد ساعات قليلة من إعلانه مخالطة حالة مصابة بالفيروس.
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