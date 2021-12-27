تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20211227/روسيا-تدرس-اقتراح-عقد-مجلس-روسيا-والناتو-في-12-يناير-المقبل-1054656206.html
روسيا تدرس اقتراح عقد مجلس روسيا والناتو في 12 يناير المقبل
روسيا تدرس اقتراح عقد مجلس روسيا والناتو في 12 يناير المقبل
أعلن نائب ​وزير الخارجية​ الروسية، ​ألكسندر غروشكو​، اليوم الاثنين، أن روسيا تعمل على اقتراح حلف شمال الأطلسي لعقد جلسة مجلس روسيا - الناتو في 12 كانون الثاني/... 27.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-27T09:45+0000
2021-12-27T09:45+0000
روسيا
الناتو
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103190/14/1031901472_0:99:3500:2068_1920x0_80_0_0_b4c0a61a3600af4b8baf049bc6e4ec52.jpg
موسكو - سبوتنيك. وقال غروشكو لوكالة "سبوتنيك": "نحن نعمل على حل المشكلة، نحتاج إلى النظر في العديد من القضايا، بما في ذلك تكوين الوفد، كما تعلمون، نتيجة لأعمال الناتو غير الودية، ليس فقط أنه لا سفير لدينا هناك بل ليس لدينا دبلوماسي واحد أو ممثل عسكري معتمدًا لدى حلف شمال الأطلسي. لذلك، يتم النظر في كل هذه القضايا ".وأوضح غروشكو أنه لا يوجد أحد الآن للمشاركة، وفي حالة اتخاذ قرار إيجابي لعقد جلسة مجلس روسيا - الناتو، فسيتوجه وفد من موسكو إلى بروكسل.وردا على سؤال حول ما إذا كان هناك اتفاق مبدئي من الجانب الروسي للمشاركة في الاجتماع، خاصة إذا لم يناقش الناتو موضوع عدم التوسع، قال نائب وزير الخارجية الروسية، إن "جميع القضايا قيد النظر الآن".وفي وقت سابق، ذكر المكتب الإعلامي للحلف لوكالة "سبوتنيك" أن "الأمين العام للناتو ينس ستولتنبرغ بصفته رئيس مجلس روسيا-الناتو قرر عقد المجلس في 12 كانون الثاني/ يناير 2022، ونحن على تواصل مع موسكو بشأن هذا الاجتماع".وستتزامن هذه الجلسة، إن عقدت مع اجتماع اللجنة العسكرية للناتو على مستوى رؤساء الأركان في بروكسل.وكانت روسيا، اقترحت في وقت سابق من الشهر الجاري رسميا على الولايات المتحدة وحلف الناتو توقيع اتفاقيتين لوضع نظام ضمانات أمنية بغية تخفيف التوترات العسكرية في أوروبا.وتقضي هذه الاقتراحات بتكثيف التنسيق بين الطرفين بهدف تفادي حوادث عسكرية خطيرة، والحد من نشر أسلحة استراتيجية مثل القاذفات الثقيلة والصواريخ متوسطة وقصيرة المدى، في مناطق محددة، مع تعهد الناتو بعدم مواصلة تمدده شرقا، وعدم منح أوكرانيا العضوية فيه.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103190/14/1031901472_306:0:3195:2167_1920x0_80_0_0_98b895dace382ea94731c0b0d22c1ed5.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, الناتو

روسيا تدرس اقتراح عقد مجلس روسيا والناتو في 12 يناير المقبل

09:45 GMT 27.12.2021
© REUTERS / YVES HERMANمقر حلف الناتو في بروكسل
مقر حلف الناتو في بروكسل - سبوتنيك عربي, 1920, 27.12.2021
© REUTERS / YVES HERMAN
تابعنا عبر
أعلن نائب ​وزير الخارجية​ الروسية، ​ألكسندر غروشكو​، اليوم الاثنين، أن روسيا تعمل على اقتراح حلف شمال الأطلسي لعقد جلسة مجلس روسيا - الناتو في 12 كانون الثاني/ يناير، موضحا أنه من الضروري حل عدة قضايا، بما في ذلك تشكيلة الوفد: بسبب الإجراءات غير الودية للحلف، الآن في بروكسل لا يوجد ممثلون روس يمكنهم المشاركة في الاجتماع.
موسكو - سبوتنيك. وقال غروشكو لوكالة "سبوتنيك": "نحن نعمل على حل المشكلة، نحتاج إلى النظر في العديد من القضايا، بما في ذلك تكوين الوفد، كما تعلمون، نتيجة لأعمال الناتو غير الودية، ليس فقط أنه لا سفير لدينا هناك بل ليس لدينا دبلوماسي واحد أو ممثل عسكري معتمدًا لدى حلف شمال الأطلسي. لذلك، يتم النظر في كل هذه القضايا ".
وأوضح غروشكو أنه لا يوجد أحد الآن للمشاركة، وفي حالة اتخاذ قرار إيجابي لعقد جلسة مجلس روسيا - الناتو، فسيتوجه وفد من موسكو إلى بروكسل.
وشدد على أنه "ننطلق من حقيقة أن جميع مقترحاتنا، بما في ذلك عدم توسيع حلف شمال الأطلسي، ستكون محل دراسة".
وردا على سؤال حول ما إذا كان هناك اتفاق مبدئي من الجانب الروسي للمشاركة في الاجتماع، خاصة إذا لم يناقش الناتو موضوع عدم التوسع، قال نائب وزير الخارجية الروسية، إن "جميع القضايا قيد النظر الآن".
وفي وقت سابق، ذكر المكتب الإعلامي للحلف لوكالة "سبوتنيك" أن "الأمين العام للناتو ينس ستولتنبرغ بصفته رئيس مجلس روسيا-الناتو قرر عقد المجلس في 12 كانون الثاني/ يناير 2022، ونحن على تواصل مع موسكو بشأن هذا الاجتماع".
وستتزامن هذه الجلسة، إن عقدت مع اجتماع اللجنة العسكرية للناتو على مستوى رؤساء الأركان في بروكسل.
وكانت روسيا، اقترحت في وقت سابق من الشهر الجاري رسميا على الولايات المتحدة وحلف الناتو توقيع اتفاقيتين لوضع نظام ضمانات أمنية بغية تخفيف التوترات العسكرية في أوروبا.
وتقضي هذه الاقتراحات بتكثيف التنسيق بين الطرفين بهدف تفادي حوادث عسكرية خطيرة، والحد من نشر أسلحة استراتيجية مثل القاذفات الثقيلة والصواريخ متوسطة وقصيرة المدى، في مناطق محددة، مع تعهد الناتو بعدم مواصلة تمدده شرقا، وعدم منح أوكرانيا العضوية فيه.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2021 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
10:54 GMTمادورو: خامنئي رجل ذو حكمة وذكاء عظيم وأشكر الله أنني قابلت سليماني
10:52 GMTمحلل سياسي يحمل مجلس النواب الليبي مسؤولية عدم إجراء الانتخابات في موعدها
10:48 GMTوزير إسرائيلي: أخضع للحراسة على مدار الساعة بسبب تهديدات من يهود
10:45 GMTملاكمة عراقية
10:41 GMTلافروف لم يستبعد رغبة الغرب في إثارة "حرب صغيرة" بأوكرانيا
10:38 GMTإيران تندد بـ"تسليح الأوروبيين للسعودية" ولا تمانع تفتيش منشآتها النووية
10:35 GMTنائبة بايدن قلقة على الأفغانيات اللاتي يعشن تحت حكم "طالبان"‏... فيديو
10:18 GMTأمريكا تصدر بيانا عاجلا بعد "انقلاب غير مباشر" في الصومال
10:12 GMTبورصة الأصول المشفرة بينانس تحصل على أول موافقة خليجية للعمل في البحرين
10:10 GMTالسعودية تعلن إعدام يمني حاول تنفيذ عملية انتحارية بتوجيه من داعش
10:07 GMT"انقلاب غير مباشر"... رئيس الصومال يعلق سلطات رئيس الوزراء ويعزل قائد البحرية
10:06 GMTمعجب عراقي يترك رسالة غريبة للفنانة المصرية حنان مطاوع بعد اختراقه حسابها على "إنستغرام"‏
10:00 GMTأول إسرائيلي يتلقى جرعة رابعة من لقاح كورونا... صورة
09:57 GMTالجيش الروسي يحصل على دبابات "تي-72" محدثة
09:55 GMTقضية طلاق غريبة: ممنوع من السفر إلا بعد 8 آلاف سنة
09:53 GMTإصابة عدد من مسلحي "قسد" بهجوم للـ"فصائل الشعبية" شمالي دير الزور
09:49 GMTاستعدادا لحرب مع "حزب الله"... الدفاع الإسرائيلية تعلن توسيع "درع الشمال" (صور)
09:45 GMTروسيا تدرس اقتراح عقد مجلس روسيا والناتو في 12 يناير المقبل
09:37 GMTتشاووش أوغلو: مزيد من الصلاحيات تنتظر مصر إذا وقعت اتفاقية للحدود البحرية
09:30 GMTقرقاش يشيد بـ"وثيقة تاريخية" لأمير سعودي بشأن التطورات في أفغانستان