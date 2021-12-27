روسيا تدرس اقتراح عقد مجلس روسيا والناتو في 12 يناير المقبل

موسكو - سبوتنيك. وقال غروشكو لوكالة "سبوتنيك": "نحن نعمل على حل المشكلة، نحتاج إلى النظر في العديد من القضايا، بما في ذلك تكوين الوفد، كما تعلمون، نتيجة لأعمال الناتو غير الودية، ليس فقط أنه لا سفير لدينا هناك بل ليس لدينا دبلوماسي واحد أو ممثل عسكري معتمدًا لدى حلف شمال الأطلسي. لذلك، يتم النظر في كل هذه القضايا ".وأوضح غروشكو أنه لا يوجد أحد الآن للمشاركة، وفي حالة اتخاذ قرار إيجابي لعقد جلسة مجلس روسيا - الناتو، فسيتوجه وفد من موسكو إلى بروكسل.وردا على سؤال حول ما إذا كان هناك اتفاق مبدئي من الجانب الروسي للمشاركة في الاجتماع، خاصة إذا لم يناقش الناتو موضوع عدم التوسع، قال نائب وزير الخارجية الروسية، إن "جميع القضايا قيد النظر الآن".وفي وقت سابق، ذكر المكتب الإعلامي للحلف لوكالة "سبوتنيك" أن "الأمين العام للناتو ينس ستولتنبرغ بصفته رئيس مجلس روسيا-الناتو قرر عقد المجلس في 12 كانون الثاني/ يناير 2022، ونحن على تواصل مع موسكو بشأن هذا الاجتماع".وستتزامن هذه الجلسة، إن عقدت مع اجتماع اللجنة العسكرية للناتو على مستوى رؤساء الأركان في بروكسل.وكانت روسيا، اقترحت في وقت سابق من الشهر الجاري رسميا على الولايات المتحدة وحلف الناتو توقيع اتفاقيتين لوضع نظام ضمانات أمنية بغية تخفيف التوترات العسكرية في أوروبا.وتقضي هذه الاقتراحات بتكثيف التنسيق بين الطرفين بهدف تفادي حوادث عسكرية خطيرة، والحد من نشر أسلحة استراتيجية مثل القاذفات الثقيلة والصواريخ متوسطة وقصيرة المدى، في مناطق محددة، مع تعهد الناتو بعدم مواصلة تمدده شرقا، وعدم منح أوكرانيا العضوية فيه.
أعلن نائب وزير الخارجية الروسية، ألكسندر غروشكو، اليوم الاثنين، أن روسيا تعمل على اقتراح حلف شمال الأطلسي لعقد جلسة مجلس روسيا - الناتو في 12 كانون الثاني/ يناير، موضحا أنه من الضروري حل عدة قضايا، بما في ذلك تشكيلة الوفد: بسبب الإجراءات غير الودية للحلف، الآن في بروكسل لا يوجد ممثلون روس يمكنهم المشاركة في الاجتماع.
موسكو - سبوتنيك. وقال غروشكو لوكالة "سبوتنيك": "نحن نعمل على حل المشكلة، نحتاج إلى النظر في العديد من القضايا، بما في ذلك تكوين الوفد، كما تعلمون، نتيجة لأعمال الناتو غير الودية، ليس فقط أنه لا سفير لدينا هناك بل ليس لدينا دبلوماسي واحد أو ممثل عسكري معتمدًا لدى حلف شمال الأطلسي. لذلك، يتم النظر في كل هذه القضايا ".
وأوضح غروشكو أنه لا يوجد أحد الآن للمشاركة، وفي حالة اتخاذ قرار إيجابي لعقد جلسة مجلس روسيا - الناتو، فسيتوجه وفد من موسكو إلى بروكسل.
وشدد على أنه "ننطلق من حقيقة أن جميع مقترحاتنا، بما في ذلك عدم توسيع حلف شمال الأطلسي، ستكون محل دراسة".
وردا على سؤال حول ما إذا كان هناك اتفاق مبدئي من الجانب الروسي للمشاركة في الاجتماع، خاصة إذا لم يناقش الناتو موضوع عدم التوسع، قال نائب وزير الخارجية الروسية، إن "جميع القضايا قيد النظر الآن".
وفي وقت سابق، ذكر المكتب الإعلامي للحلف لوكالة "سبوتنيك" أن "الأمين العام للناتو ينس ستولتنبرغ بصفته رئيس مجلس روسيا-الناتو قرر عقد المجلس في 12 كانون الثاني/ يناير 2022، ونحن على تواصل مع موسكو بشأن هذا الاجتماع".
وستتزامن هذه الجلسة، إن عقدت مع اجتماع اللجنة العسكرية للناتو على مستوى رؤساء الأركان في بروكسل.
وكانت روسيا، اقترحت في وقت سابق من الشهر الجاري رسميا على الولايات المتحدة وحلف الناتو توقيع اتفاقيتين لوضع نظام ضمانات أمنية بغية تخفيف التوترات العسكرية في أوروبا.
وتقضي هذه الاقتراحات بتكثيف التنسيق بين الطرفين بهدف تفادي حوادث عسكرية خطيرة، والحد من نشر أسلحة استراتيجية مثل القاذفات الثقيلة والصواريخ متوسطة وقصيرة المدى، في مناطق محددة، مع تعهد الناتو بعدم مواصلة تمدده شرقا، وعدم منح أوكرانيا العضوية فيه.