https://arabic.sputniknews.com/20211227/روسيا-تدرس-اقتراح-عقد-مجلس-روسيا-والناتو-في-12-يناير-المقبل-1054656206.html

روسيا تدرس اقتراح عقد مجلس روسيا والناتو في 12 يناير المقبل

روسيا تدرس اقتراح عقد مجلس روسيا والناتو في 12 يناير المقبل

أعلن نائب ​وزير الخارجية​ الروسية، ​ألكسندر غروشكو​، اليوم الاثنين، أن روسيا تعمل على اقتراح حلف شمال الأطلسي لعقد جلسة مجلس روسيا - الناتو في 12 كانون الثاني/... 27.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-27T09:45+0000

2021-12-27T09:45+0000

2021-12-27T09:45+0000

روسيا

الناتو

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موسكو - سبوتنيك. وقال غروشكو لوكالة "سبوتنيك": "نحن نعمل على حل المشكلة، نحتاج إلى النظر في العديد من القضايا، بما في ذلك تكوين الوفد، كما تعلمون، نتيجة لأعمال الناتو غير الودية، ليس فقط أنه لا سفير لدينا هناك بل ليس لدينا دبلوماسي واحد أو ممثل عسكري معتمدًا لدى حلف شمال الأطلسي. لذلك، يتم النظر في كل هذه القضايا ".وأوضح غروشكو أنه لا يوجد أحد الآن للمشاركة، وفي حالة اتخاذ قرار إيجابي لعقد جلسة مجلس روسيا - الناتو، فسيتوجه وفد من موسكو إلى بروكسل.وردا على سؤال حول ما إذا كان هناك اتفاق مبدئي من الجانب الروسي للمشاركة في الاجتماع، خاصة إذا لم يناقش الناتو موضوع عدم التوسع، قال نائب وزير الخارجية الروسية، إن "جميع القضايا قيد النظر الآن".وفي وقت سابق، ذكر المكتب الإعلامي للحلف لوكالة "سبوتنيك" أن "الأمين العام للناتو ينس ستولتنبرغ بصفته رئيس مجلس روسيا-الناتو قرر عقد المجلس في 12 كانون الثاني/ يناير 2022، ونحن على تواصل مع موسكو بشأن هذا الاجتماع".وستتزامن هذه الجلسة، إن عقدت مع اجتماع اللجنة العسكرية للناتو على مستوى رؤساء الأركان في بروكسل.وكانت روسيا، اقترحت في وقت سابق من الشهر الجاري رسميا على الولايات المتحدة وحلف الناتو توقيع اتفاقيتين لوضع نظام ضمانات أمنية بغية تخفيف التوترات العسكرية في أوروبا.وتقضي هذه الاقتراحات بتكثيف التنسيق بين الطرفين بهدف تفادي حوادث عسكرية خطيرة، والحد من نشر أسلحة استراتيجية مثل القاذفات الثقيلة والصواريخ متوسطة وقصيرة المدى، في مناطق محددة، مع تعهد الناتو بعدم مواصلة تمدده شرقا، وعدم منح أوكرانيا العضوية فيه.

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روسيا, الناتو