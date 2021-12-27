روسيا والصين وإيران تنسق ملاحظاتها معا قبل الجولة الثامنة من محادثات فيينا

فيينا- سبوتنيك. وقال الممثل الدائم لروسيا لدى المنظمات الدولية في فيينا، ميخائيل أوليانوف، على "تويتر"، إن الوفود الثلاثة اجتمعت هذا الصباح لمقارنة ملاحظاتها قبل البداية الرسمية للجولة الثامنة في وقت لاحق اليوم.من المقرر عقد اجتماع خطة العمل المشتركة الشاملة بشأن البرنامج النووي الإيراني في وقت متأخر من اليوم الاثنين، وسيشمل مسؤولين سياسيين ويُعقد في أحد فنادق العاصمة النمساوية.بدأت الجولة السابقة من المحادثات حول خطة العمل الشاملة المشتركة في أواخر تشرين الثاني/ نوفمبر وانتهت في 17 كانون الأول/ ديسمبر، وتوصلت الأطراف إلى توافق في الآراء بشأن مسودتي اتفاقيتين تم تضمينهما أيضا في موقف إيران.ونقلت وكالة "تسنيم" الإيرانية للأنباء عن وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، قوله للصحفيين: "ستبدأ الجولة الجديدة من المحادثات في فيينا اليوم. لدينا وثيقة مقبولة للطرفين على طاولة المفاوضات، والتي نعتبرها (نتيجة) وثائق 1 و15 ديسمبر، حول كل الملف النووي والعقوبات".وأشار الدبلوماسي الإيراني الكبير إلى أن المحادثات ستركز على ضمانات رفع العقوبات عن إيران واستفادة البلاد من الاتفاق النووي.
اجتمعت الوفود الروسية والصينية والإيرانية، اليوم الاثنين، لمقارنة الملاحظات قبل بدء الجولة الثامنة من المفاوضات بشأن إحياء خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي مع طهران) في فيينا.
فيينا- سبوتنيك. وقال الممثل الدائم لروسيا لدى المنظمات الدولية في فيينا، ميخائيل أوليانوف، على "تويتر"، إن الوفود الثلاثة اجتمعت هذا الصباح لمقارنة ملاحظاتها قبل البداية الرسمية للجولة الثامنة في وقت لاحق اليوم.
من المقرر عقد اجتماع خطة العمل المشتركة الشاملة بشأن البرنامج النووي الإيراني في وقت متأخر من اليوم الاثنين، وسيشمل مسؤولين سياسيين ويُعقد في أحد فنادق العاصمة النمساوية.
بدأت الجولة السابقة من المحادثات حول خطة العمل الشاملة المشتركة في أواخر تشرين الثاني/ نوفمبر وانتهت في 17 كانون الأول/ ديسمبر، وتوصلت الأطراف إلى توافق في الآراء بشأن مسودتي اتفاقيتين تم تضمينهما أيضا في موقف إيران.
ونقلت وكالة "تسنيم" الإيرانية للأنباء عن وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، قوله للصحفيين: "ستبدأ الجولة الجديدة من المحادثات في فيينا اليوم. لدينا وثيقة مقبولة للطرفين على طاولة المفاوضات، والتي نعتبرها (نتيجة) وثائق 1 و15 ديسمبر، حول كل الملف النووي والعقوبات".
وأشار الدبلوماسي الإيراني الكبير إلى أن المحادثات ستركز على ضمانات رفع العقوبات عن إيران واستفادة البلاد من الاتفاق النووي.