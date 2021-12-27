تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20211227/ريابكوف-على-روسيا-وضع-حد-لزحف-الناتو-نحو-الشرق-1054645728.html
ريابكوف: على روسيا وضع حد لزحف الناتو نحو الشرق
ريابكوف: على روسيا وضع حد لزحف الناتو نحو الشرق
صرح نائب وزير الخارجية الروسية، سيرغي ريابكوف، أنه "يتعين على روسيا أن تضع حداً لزحف الناتو باتجاه الشرق والحيلولة دون انضمام أوكرانيا إلى الحلف". 27.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-27T09:17+0000
2021-12-27T09:20+0000
روسيا
رصد عسكري
الناتو
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/0b/1048077135_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b8f66028b06c97268e9a76cace99a1b3.jpg
وقال ريابكوف في حوار مع مجلة "الحياة السياسية" اليوم الإثنين: "يجب أن نضع حدا لتقدم الناتو والبنية التحتية للناتو وقدرات الناتو نحو الشرق، كما يجب أن نحول دون انضمام أوكرانيا إلى الناتو."وأضاف "بعد كل هذه العقود من التطور الجيوسياسي، حيث تمتلك روسيا مصالح حيوية، فإن مسألة احتمال انضمام أوكرانيا إلى حلف الناتو أمر مهم بالنسبة لنا، إن لم يكن أكثر أهمية حتى بالنسبة لأوكرانيا نفسها".وتابع "نقول بكل حزم أننا نطالب التخلي بشكل رسمي عن قرار قمة بوخارست (قمة الناتو) لعام 2008 التي قررت أن أوكرانيا وجورجيا ستصبحان عضوين في الناتو". وأعلن ريابكوف، يوم الخميس الماضي، أن "محاولات الولايات المتحدة لاستغلال الحوار مع روسيا بشأن الضمانات الأمنية كغطاء لمواصلة التطوير العسكري لأوكرانيا من شأنها أن تؤدي إلى تأزم الوضع".وقال ريابكوف: "نرغب في إضفاء طابع رسمي وبسرعة على تلك الاتفاقات التي قمنا بصياغتها على الورق، إذا كان الشرط المسبق من الجانب الأمريكي هو مطلب تنفيذ إجراءات معينة على أراضينا، "ستعجب" واشنطن وعواصم الناتو الأخرى، أو يريد الأمريكيون طرحه، بإملاء من كييف، كشرط لمواصلة العمل، فإن هذا الأمر لن يفلح".
https://arabic.sputniknews.com/20211227/أوغلو-علاقاتنا-مع-روسيا-جيدة-والحوار-مع-مصر-متواصل-1054605035.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/0b/1048077135_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_b988cd2a8d6da07d4f43cef44328f06c.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, رصد عسكري, الناتو

ريابكوف: على روسيا وضع حد لزحف الناتو نحو الشرق

09:17 GMT 27.12.2021 (تم التحديث: 09:20 GMT 27.12.2021)
© Sputnik . Vladimir Trefilov / الذهاب إلى بنك الصورنائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، موسكو، روسيا نوفمبر2020
نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، موسكو، روسيا نوفمبر2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.12.2021
© Sputnik . Vladimir Trefilov
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبر
صرح نائب وزير الخارجية الروسية، سيرغي ريابكوف، أنه "يتعين على روسيا أن تضع حداً لزحف الناتو باتجاه الشرق والحيلولة دون انضمام أوكرانيا إلى الحلف".
وقال ريابكوف في حوار مع مجلة "الحياة السياسية" اليوم الإثنين: "يجب أن نضع حدا لتقدم الناتو والبنية التحتية للناتو وقدرات الناتو نحو الشرق، كما يجب أن نحول دون انضمام أوكرانيا إلى الناتو."

وأضاف "بعد كل هذه العقود من التطور الجيوسياسي، حيث تمتلك روسيا مصالح حيوية، فإن مسألة احتمال انضمام أوكرانيا إلى حلف الناتو أمر مهم بالنسبة لنا، إن لم يكن أكثر أهمية حتى بالنسبة لأوكرانيا نفسها".

وتابع "نقول بكل حزم أننا نطالب التخلي بشكل رسمي عن قرار قمة بوخارست (قمة الناتو) لعام 2008 التي قررت أن أوكرانيا وجورجيا ستصبحان عضوين في الناتو".
وأعلن ريابكوف، يوم الخميس الماضي، أن "محاولات الولايات المتحدة لاستغلال الحوار مع روسيا بشأن الضمانات الأمنية كغطاء لمواصلة التطوير العسكري لأوكرانيا من شأنها أن تؤدي إلى تأزم الوضع".
وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، أثينا، اليونان 31 مايو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.12.2021
أوغلو: علاقاتنا مع روسيا جيدة والحوار مع مصر متواصل
09:07 GMT
وقال ريابكوف: "نرغب في إضفاء طابع رسمي وبسرعة على تلك الاتفاقات التي قمنا بصياغتها على الورق، إذا كان الشرط المسبق من الجانب الأمريكي هو مطلب تنفيذ إجراءات معينة على أراضينا، "ستعجب" واشنطن وعواصم الناتو الأخرى، أو يريد الأمريكيون طرحه، بإملاء من كييف، كشرط لمواصلة العمل، فإن هذا الأمر لن يفلح".
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2021 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
09:17 GMTريابكوف: على روسيا وضع حد لزحف الناتو نحو الشرق
09:07 GMTأوغلو: علاقاتنا مع روسيا جيدة والحوار مع مصر متواصل
09:02 GMTخليط مثالي في الشتاء... كيف يؤثر العسل والقرفة معا على الجسم؟
08:50 GMT طائرات مسيرة انتحارية روسية تدمر مصنعا للمسلحين في سوريا... فيديو
08:36 GMTالداخلية الكويتية تستدعي صاحب مقطع القفز من جسر الشيخ جابر... فيديو
08:32 GMTمصر توقع اتفاقا بـ3.5 مليار دولار مع شركة أمريكية للاستكشاف في الصحراء الغربية
08:20 GMTبينيت عن أوميكرون: لن يفلت أحد من هذه الموجة حتى لو كان رئيس الوزراء
08:07 GMTكوريا الجنوبية تحث كوريا الشمالية على بدء عام 2022 بالتعاون
08:00 GMTالعراق... استهداف رتل عسكري لقوات التحالف الدولي المنسحبة في الديوانية
07:54 GMTبروفيسور ياباني يخترع شاشة قابلة للتذوق... فيديو
07:45 GMTوزير الخارجية الإيراني: توصلنا في مفاوضات فيينا إلى وثيقة جديدة ومشتركة
07:38 GMTقناة عبرية: تفاقم ظاهرة جرائم سرقة يقوم بها إسرائيليون في دبي
07:25 GMTمصرف الإمارات المركزي يفرض عقوبة مالية على شركة صرافة
07:17 GMTكيف يؤثر شرب الشاي بانتظام على الجسم؟
07:08 GMTتونس... عضو في العليا للانتخابات: لم نتلق أي إخطار من الرئيس بشأن مواعيد الانتخابات
06:55 GMTشكري والصفدي والمالكي يبحثون مستجدات القضية الفلسطينية
06:40 GMTطالبان تطالب أمريكا بعدم التدخل في الشؤون الداخلية لأفغانستان
06:28 GMTانسحاب الجيش الفرنسي من مالي قد يؤدي إلى زيادة النشاط الإرهابي وموسكو تواصل الدعم العسكري
06:00 GMTفيديو يوثق انقلاب سيارة أثناء ممارسة سائقها التفحيط بالقطيف في السعودية... شاهد
05:52 GMTصحيفة: اختبار روسيا لأسلحة مضادة للأقمار الصناعية لا يزال يقلق الولايات المتحدة حتى بعد مضي شهر