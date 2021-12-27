ريابكوف: على روسيا وضع حد لزحف الناتو نحو الشرق
09:17 GMT 27.12.2021 (تم التحديث: 09:20 GMT 27.12.2021)
© Sputnik . Vladimir Trefilov / الذهاب إلى بنك الصورنائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، موسكو، روسيا نوفمبر2020
© Sputnik . Vladimir Trefilov/
صرح نائب وزير الخارجية الروسية، سيرغي ريابكوف، أنه "يتعين على روسيا أن تضع حداً لزحف الناتو باتجاه الشرق والحيلولة دون انضمام أوكرانيا إلى الحلف".
وقال ريابكوف في حوار مع مجلة "الحياة السياسية" اليوم الإثنين: "يجب أن نضع حدا لتقدم الناتو والبنية التحتية للناتو وقدرات الناتو نحو الشرق، كما يجب أن نحول دون انضمام أوكرانيا إلى الناتو."
وأضاف "بعد كل هذه العقود من التطور الجيوسياسي، حيث تمتلك روسيا مصالح حيوية، فإن مسألة احتمال انضمام أوكرانيا إلى حلف الناتو أمر مهم بالنسبة لنا، إن لم يكن أكثر أهمية حتى بالنسبة لأوكرانيا نفسها".
وتابع "نقول بكل حزم أننا نطالب التخلي بشكل رسمي عن قرار قمة بوخارست (قمة الناتو) لعام 2008 التي قررت أن أوكرانيا وجورجيا ستصبحان عضوين في الناتو".
وأعلن ريابكوف، يوم الخميس الماضي، أن "محاولات الولايات المتحدة لاستغلال الحوار مع روسيا بشأن الضمانات الأمنية كغطاء لمواصلة التطوير العسكري لأوكرانيا من شأنها أن تؤدي إلى تأزم الوضع".
وأضاف "بعد كل هذه العقود من التطور الجيوسياسي، حيث تمتلك روسيا مصالح حيوية، فإن مسألة احتمال انضمام أوكرانيا إلى حلف الناتو أمر مهم بالنسبة لنا، إن لم يكن أكثر أهمية حتى بالنسبة لأوكرانيا نفسها".
وتابع "نقول بكل حزم أننا نطالب التخلي بشكل رسمي عن قرار قمة بوخارست (قمة الناتو) لعام 2008 التي قررت أن أوكرانيا وجورجيا ستصبحان عضوين في الناتو".
وأعلن ريابكوف، يوم الخميس الماضي، أن "محاولات الولايات المتحدة لاستغلال الحوار مع روسيا بشأن الضمانات الأمنية كغطاء لمواصلة التطوير العسكري لأوكرانيا من شأنها أن تؤدي إلى تأزم الوضع".
وقال ريابكوف: "نرغب في إضفاء طابع رسمي وبسرعة على تلك الاتفاقات التي قمنا بصياغتها على الورق، إذا كان الشرط المسبق من الجانب الأمريكي هو مطلب تنفيذ إجراءات معينة على أراضينا، "ستعجب" واشنطن وعواصم الناتو الأخرى، أو يريد الأمريكيون طرحه، بإملاء من كييف، كشرط لمواصلة العمل، فإن هذا الأمر لن يفلح".