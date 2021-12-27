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https://arabic.sputniknews.com/20211227/سلاح-الجو-الإيراني-ملمحا-لإسرائيل-مستعدون-للرد-بشكل-مدمر-على-أي-تهديد--1054660564.html
سلاح الجو الإيراني ملمحا لإسرائيل: مستعدون للرد بشكل مدمر على أي تهديد
سلاح الجو الإيراني ملمحا لإسرائيل: مستعدون للرد بشكل مدمر على أي تهديد
أكد قائد عسكري إيراني بارز، أن سلاح الجو يتمتع بجاهزية دائمة في الدفاع عن البلاد، وسيوجه ردا مدمرا على أي تهديد، في تلميح إلى إسرائيل. 27.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-27T11:25+0000
2021-12-27T11:28+0000
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وقال مساعد قائد سلاح الجو الإيراني العميد مهدي هاديان، أمام حشد من القادة والرؤساء وكبار المسؤولين إنه على الرغم من الحظر التام المفروض على سلاح الجو الإيراني منذ 43 عاما من قبل الأنظمة السلطوية، لا تزال مقاتلاته تضطلع بمهام الحفاظ على أمن الجمهورية الإيرانية والدفاع عن أجواء البلاد بأفضل صورة، على حد قوله.وأضاف أن "سلاح الجو بالاعتماد على قدراته الذاتية، استطاع تنفيذ جميع المهام والمسؤوليات الملقاة على عاتقه بأفضل صورة ممكنة وهو ما دلل على القدرات الداخلية والكوادر الإنسانية المقتدرة" بحسب وكالة فارس.وكانت وسائل إعلام إيرانية، قد ذكرت أن الحرس الثوري الإيراني، عمل على محاكاة "هجوم على محطة ديمونا النووية الإسرائيلية"، خلال المناورة الأخيرة في جنوبي إيران والخليج ومضيق هرمز.وقالت وكالة "تسنيم" الإيرانية، إن "محاكاة الهجوم على "ديمونا"، قد نفذت بواسطة سلاح الجوفضائي التابع للحرس الثوري باستخدام 16 صاروخا باليستيا و5 طائرات مسيرة انتحارية.وهدد القيادي في قوات التعبئة الشعبية الإيرانية (البسيج)، محمد طاهري، بتدمير مفاعل "ديمونا" النووي الإسرائيلي في حال تعرضت بلاده لهجوم إسرائيلي.وأكد حسين سلامي في تصريحات بثها التلفزيون الرسمي: "كانت لهذه التدريبات رسالة واضحة جدا. رد جاد وحقيقي على تهديدات الكيان الصهيوني وتحذيره من ارتكاب أي حماقة".
https://arabic.sputniknews.com/20211220/إيران-الحرس-الثوري-يجري-تدريبات-على-الحرب-ويهدد-إسرائيل-وحلفاءها-1054368875.html
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سلاح الجو الإيراني ملمحا لإسرائيل: مستعدون للرد بشكل مدمر على أي تهديد

11:25 GMT 27.12.2021 (تم التحديث: 11:28 GMT 27.12.2021)
© REUTERS / Morteza Nikoubazlطائرات سوخوي إيرانية تحلق خلال عرض عسكري في البلاد
طائرات سوخوي إيرانية تحلق خلال عرض عسكري في البلاد - سبوتنيك عربي, 1920, 27.12.2021
© REUTERS / Morteza Nikoubazl
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أكد قائد عسكري إيراني بارز، أن سلاح الجو يتمتع بجاهزية دائمة في الدفاع عن البلاد، وسيوجه ردا مدمرا على أي تهديد، في تلميح إلى إسرائيل.
وقال مساعد قائد سلاح الجو الإيراني العميد مهدي هاديان، أمام حشد من القادة والرؤساء وكبار المسؤولين إنه على الرغم من الحظر التام المفروض على سلاح الجو الإيراني منذ 43 عاما من قبل الأنظمة السلطوية، لا تزال مقاتلاته تضطلع بمهام الحفاظ على أمن الجمهورية الإيرانية والدفاع عن أجواء البلاد بأفضل صورة، على حد قوله.
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وأضاف أن "سلاح الجو بالاعتماد على قدراته الذاتية، استطاع تنفيذ جميع المهام والمسؤوليات الملقاة على عاتقه بأفضل صورة ممكنة وهو ما دلل على القدرات الداخلية والكوادر الإنسانية المقتدرة" بحسب وكالة فارس.
وكانت وسائل إعلام إيرانية، قد ذكرت أن الحرس الثوري الإيراني، عمل على محاكاة "هجوم على محطة ديمونا النووية الإسرائيلية"، خلال المناورة الأخيرة في جنوبي إيران والخليج ومضيق هرمز.
وقالت وكالة "تسنيم" الإيرانية، إن "محاكاة الهجوم على "ديمونا"، قد نفذت بواسطة سلاح الجوفضائي التابع للحرس الثوري باستخدام 16 صاروخا باليستيا و5 طائرات مسيرة انتحارية.
وهدد القيادي في قوات التعبئة الشعبية الإيرانية (البسيج)، محمد طاهري، بتدمير مفاعل "ديمونا" النووي الإسرائيلي في حال تعرضت بلاده لهجوم إسرائيلي.
وأكد حسين سلامي في تصريحات بثها التلفزيون الرسمي: "كانت لهذه التدريبات رسالة واضحة جدا. رد جاد وحقيقي على تهديدات الكيان الصهيوني وتحذيره من ارتكاب أي حماقة".
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