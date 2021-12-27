https://arabic.sputniknews.com/20211227/صحفيون-من-روسيا-وأمريكا-واليمن-يفوزون-بجائزة-خالد-الخطيب-الدولية-2021-1054671127.html

صحفيون من روسيا وأمريكا واليمن يفوزون بجائزة "خالد الخطيب" الدولية 2021

صحفيون من روسيا وأمريكا واليمن يفوزون بجائزة "خالد الخطيب" الدولية 2021

أعلنت قناة "أر تي" الناطقة باللغة العربية، اليوم الاثنين، فوز صحفيين من روسيا والولايات المتحدة واليمن بالجائزة الدولية السنوية المخصصة للصحفيين الحربيين التي... 27.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-27T15:41+0000

2021-12-27T15:41+0000

2021-12-27T15:42+0000

العالم العربي

روسيا

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وجاء في بيان القناة على موقعها الرسمي: "حددت لجنة تحكيم الجائزة الدولية التي تحمل اسم "خالد الخطيب" 2021، والتي تمنح للصحفيين الحربيين عن أفضل الأعمال من مناطق الصراع، الفائزين؛ وهم مراسلون عسكريون من روسيا والولايات المتحدة واليمن".وتُمنح جائزة خالد الخطيب الدولية في ثلاث فئات: "أفضل عمل من منطقة الصراع بصيغة الفيديو"، "أفضل عمل من منطقة الصراع، نص مكتوب"، و"أفضل التقارير والأفلام الوثائقية: ما بعد الحرب"، حول مصير الناس والشعوب بأكملها الذين مروا بالحرب، وعن العودة إلى الحياة السلمية، وتم تقديم هذا الترشيح لأول مرة في عام 2021.الأعمال الفائزةوفاز بفئة "أفضل عمل من منطقة النزاع: فيديو"، الروسي ألكسندر لوكيانوف، بعمل حمل عنوان "زفينياشايا تيشينا" ( الصمت الهادر) على قناة "روسيا 24"، وتحديداً لما قام به من تحقيقات خاصة من خط التماس في دونباس، حيث، بحسب ممثلين من جمهورية دونيتسك الشعبية المعلنة من طرف واحد، تنتهك قوات الأمن الأوكرانية بشكل متزايد وقف إطلاق النار.وفاز الصحفي الأمريكي، أنوج تشوبرا، بجائزة "أفضل عمل من منطقة الصراع، النص المكتوب"، تحت عنوان "معارك واشتباكات دامية في مأرب (اليمن)"، نشر على وكالة "فرانس برس"، ويركز تقريره على الوضع في مأرب، وهي منطقة غنية بالموارد في اليمن، حيث يدور صراع بين الحوثيين والقوات الحكومية المدعومة من السعودية.أما عن فئة "ما بعد الحرب: أفضل تقرير أو فيلم وثائقي"، فازت اليمنية، رانيا العبد الله، من خلال عملها (المخاض، تلفزيون اليمن). ويعرض الفيلم الوثائقي القصير حياة 38 عائلة أجبروا على الفرار من منازلهم بسبب الحرب.كما فازت بهذه الفئة أيضا، الأمريكية نيها فاديكار، تحت عنوان (الولايات المتحدة الأميركية، "معركة كابو ديلغادو: الحرب الخفية من أجل الموارد الطبيعية في موزمبيق"، صحيفة التلغراف)، حيث تم تخصيص مقال استقصائي لمشكلة تطرف الشباب في مقاطعة كابو ديلغادو في شمال شرق موزمبيق.وسيمنح الفائزون بجائزة "خالد الخطيب" الدولية لعام 2021، مكافأة مالية تقدر بنحو 200 ألف روبل (نحو 2.7 ألف دولار).ومُنحت جائزة "خالد الخطيب" في عامها الأول لمتنافسين من العراق وإيرلندا وسنغافورة، وفي عام 2019، ضمت قائمة الفائزين مشاركين من روسيا والولايات المتحدة وإيطاليا والهند، والذين تحدثوا عن الصراعات في سوريا والعراق وليبيا، وفي عام 2020، حاز على جائزة "آر تي" مراسلون وحربيون من روسيا وسوريا والهند.ويأتي ذلك، في الذكرى السنوية لوفاة الصحفي خالد الخطيب، الذي كان عمره لحظة مصرعه 25 عاما، والذي كان يعمل في كوادر قناة "آر تي" الناطقة باللغة العربية.هذا وقتل خالد الخطيب، جراء قصف صاروخي شنه مسلحون في محافظة حمص السورية عام 2017، أثناء تغطيته لمعارك القوات الحكومية السورية ضد الإرهابيين.وفي عام 2018 وقّع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مرسوما بتقليد خالد الخطيب ميدالية "الشجاعة" التي تم تسليمها لعائلته، خلال فعاليات جائزة "خالد الخطيب الدولية" الأولى.

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