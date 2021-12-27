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https://arabic.sputniknews.com/20211227/صحيفة-اختبار-روسيا-لأسلحة-مضادة-للأقمار-الصناعية-لا-يزال-يقلق-الولايات-المتحدة-حتى-بعد-مضي-شهر-1054598839.html
صحيفة: اختبار روسيا لأسلحة مضادة للأقمار الصناعية لا يزال يقلق الولايات المتحدة حتى بعد مضي شهر
صحيفة: اختبار روسيا لأسلحة مضادة للأقمار الصناعية لا يزال يقلق الولايات المتحدة حتى بعد مضي شهر
لا تزال التجارب الروسية لصاروخ مضاد للأقمار الصناعية تسبب ضجة في الولايات المتحدة، حتى بعد شهر، حسب صحيفة "فورين بوليستي". 27.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-27T05:52+0000
2021-12-27T05:52+0000
2021-12-27T05:55+0000
رصد عسكري
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تم اختبار الأسلحة المضادة للأقمار الصناعية في 15 نوفمبر/ تشرين الثاني من هذا العام.دمرت روسيا أحد الأقمار الصناعية غير العاملة على ارتفاع نحو 480 كم عن سطح الكوكب.بفضل الاختبارات، أظهرت موسكو أن إمكاناتها الدفاعية وصلت إلى مستوى عالٍ. بالإضافة إلى ذلك، رأى قادة العالم عن كثب القوة العسكرية لروسيا.يقول كاتب المادة ديغانيت بايكوفسكي: "ضمنت روسيا نفسها أيضًا المشاركة في أي عمليات تنظيمية دولية من خلال إظهار تأثير هذه الأسلحة علنًا".كانت حيازة تقنيات الفضاء مؤشراً على مكانة رائدة في العالم لأكثر من نصف قرن. وفقًا للمؤلف، إذا تم تطوير أسلحة فضاء في يوم من الأيام، فإن روسيا تعتزم أن تكون في المقدمة. هذا ما أظهرته خلال الاختبارات.
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رصد عسكري
صحيفة: اختبار روسيا لأسلحة مضادة للأقمار الصناعية لا يزال يقلق الولايات المتحدة حتى بعد مضي شهر 05:52 GMT 27.12.2021 (تم التحديث: 05:55 GMT 27.12.2021)
لا تزال التجارب الروسية لصاروخ مضاد للأقمار الصناعية تسبب ضجة في الولايات المتحدة، حتى بعد شهر، حسب صحيفة "فورين بوليستي".
تم
اختبار الأسلحة المضادة للأقمار الصناعية
في 15 نوفمبر/ تشرين الثاني من هذا العام.
دمرت روسيا أحد الأقمار الصناعية غير العاملة على ارتفاع نحو 480 كم عن سطح الكوكب.
بفضل الاختبارات، أظهرت موسكو أن إمكاناتها الدفاعية وصلت إلى مستوى عالٍ. بالإضافة إلى ذلك، رأى قادة العالم عن كثب القوة العسكرية لروسيا.
يقول كاتب المادة ديغانيت بايكوفسكي: "ضمنت روسيا نفسها أيضًا المشاركة في أي عمليات تنظيمية دولية من خلال إظهار تأثير هذه الأسلحة علنًا".
كانت حيازة تقنيات الفضاء مؤشراً على مكانة رائدة في العالم لأكثر من نصف قرن. وفقًا للمؤلف، إذا تم تطوير أسلحة فضاء في يوم من الأيام، فإن روسيا تعتزم أن تكون في المقدمة. هذا ما أظهرته خلال الاختبارات.