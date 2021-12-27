تحدث الرئيس السابق لهيئة الأركان العامة للأسطول فالنتين سيليفانوف عن مزايا سفينة كبيرة مضادة للغواصات.بعد التحديث ستتحول "الأدميرال شابانينكو" إلى فرقاطة بقدرات هجومية واسعة. ستكون قادرة على ضرب الأهداف السطحية وتحت الماء والأرض والجوية، حسب صحيفة إزفيستيا.وقال سيليفانوف: "إن تحديث الأدميرال شابانينكو سيغير قدراتها بشكل جذري. بعد التحديث، ستزداد قدرتها على مكافحة الأهداف تحت الماء. وستُركب عليها وسائل كشف جديدة ووسائل تدمير. لكن الآن ستصبح قدرات السفينة أوسع بكثير: يمكن استخدامها بفعالية ضد السفن والدفاع ضد الطائرات".السفينة الكبيرة المضادة للغواصات "الأدميرال شابانينكو" هي الممثل الوحيد للبحرية الروسية من هذا النوع. تم تدشينها لأول مرة في عام 1989 باعتبارها السفينة الرائدة في السلسلة.
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رصد عسكري
صحيفة: سفينة "الأدميرال شابانينكو" تحصل على قدرات قتالية واسعة بعد التحديث
وقال سيليفانوف: "إن تحديث الأدميرال شابانينكو سيغير قدراتها بشكل جذري. بعد التحديث، ستزداد قدرتها على مكافحة الأهداف تحت الماء. وستُركب عليها وسائل كشف جديدة ووسائل تدمير. لكن الآن ستصبح قدرات السفينة أوسع بكثير: يمكن استخدامها بفعالية ضد السفن والدفاع ضد الطائرات".
السفينة الكبيرة المضادة للغواصات "الأدميرال شابانينكو" هي الممثل الوحيد للبحرية الروسية من هذا النوع. تم تدشينها لأول مرة في عام 1989 باعتبارها السفينة الرائدة في السلسلة.