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طالبان تطالب أمريكا بعدم التدخل في الشؤون الداخلية لأفغانستان
طالبان تطالب أمريكا بعدم التدخل في الشؤون الداخلية لأفغانستان
طالبت حكومة حركة "طالبان"، الولايات المتحدة بعدم التدخل في الشؤون الداخلية لأفغانستان. 27.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-27T06:40+0000
2021-12-27T06:50+0000
أخبار أفغانستان اليوم
الولايات المتحدة
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قال نائب وزير الخارجية في الحكومة الأفغانية المؤقتة، شير محمد عباس ستانيكزاي، يوم الأحد، إن أفغانستان دولة مستقلة وتتخذ قراراتها بنفسها.وفيما يتعلق بالانسحاب الأمريكي من قاعدة "باغرام" الجوية في أغسطس/ آب الماضي، قال ستانيكزاي إن الجنود الأمريكيين فروا من أفغانستان في ظلام الليل، بحسب موقع "طلوع نيوز" المحلي.وأكد أن بلاده أصبحت مستقلة الآن، وأن الأشهر الأربعة الماضية كانت المرة الأولى منذ أربعة عقود التي يتخذ فيها الأفغان قراراتهم بشكل مستقل.وكانت وزارة الخارجية الأمريكية قد أعلنت مؤخرا أنها سوف تمارس ضغوطا حتى تحترم حركة "طالبان" حقوق جميع الأفغان بمن فيهم النساء والفتيات وتشكل حكومة شاملة.وذكرت الوزارة أن الولايات المتحدة ستدفع أيضا باتجاه وصول الوكالات الإنسانية إلى المناطق التي تواجه صعوبات في أفغانستان من دون عوائق.​​​​​​​وكانت حركة "طالبان" قد سيطرت على أفغانستان بالكامل في أغسطس/ آب الماضي، بموازاة مرحلة أخيرة من انسحاب عسكري أمريكي من البلاد اكتملت نهاية الشهر ذاته.
https://arabic.sputniknews.com/20211225/إعلام-طالبان--تحظر-الموسيقى-والنساء-السافرات-في-المركبات-1054543725.html
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أخبار أفغانستان اليوم, الولايات المتحدة

طالبان تطالب أمريكا بعدم التدخل في الشؤون الداخلية لأفغانستان

06:40 GMT 27.12.2021 (تم التحديث: 06:50 GMT 27.12.2021)
© REUTERS / STRINGERممثل حركة "طالبان" (المحظورة في روسيا) ذبيح الله مجاهد في كابول، أفغانستان 6 سبتمبر 2021
ممثل حركة طالبان (المحظورة في روسيا) ذبيح الله مجاهد في كابول، أفغانستان 6 سبتمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.12.2021
© REUTERS / STRINGER
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طالبت حكومة حركة "طالبان"، الولايات المتحدة بعدم التدخل في الشؤون الداخلية لأفغانستان.
قال نائب وزير الخارجية في الحكومة الأفغانية المؤقتة، شير محمد عباس ستانيكزاي، يوم الأحد، إن أفغانستان دولة مستقلة وتتخذ قراراتها بنفسها.
وفيما يتعلق بالانسحاب الأمريكي من قاعدة "باغرام" الجوية في أغسطس/ آب الماضي، قال ستانيكزاي إن الجنود الأمريكيين فروا من أفغانستان في ظلام الليل، بحسب موقع "طلوع نيوز" المحلي.
عناصر حركة طالبان في بروان، أفغانستان 23 سبتمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 25.12.2021
إعلام: "طالبان" تحظر الموسيقى و"النساء السافرات" في المركبات
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وأكد أن بلاده أصبحت مستقلة الآن، وأن الأشهر الأربعة الماضية كانت المرة الأولى منذ أربعة عقود التي يتخذ فيها الأفغان قراراتهم بشكل مستقل.
وكانت وزارة الخارجية الأمريكية قد أعلنت مؤخرا أنها سوف تمارس ضغوطا حتى تحترم حركة "طالبان" حقوق جميع الأفغان بمن فيهم النساء والفتيات وتشكل حكومة شاملة.
وذكرت الوزارة أن الولايات المتحدة ستدفع أيضا باتجاه وصول الوكالات الإنسانية إلى المناطق التي تواجه صعوبات في أفغانستان من دون عوائق.
​​​​​​​وكانت حركة "طالبان" قد سيطرت على أفغانستان بالكامل في أغسطس/ آب الماضي، بموازاة مرحلة أخيرة من انسحاب عسكري أمريكي من البلاد اكتملت نهاية الشهر ذاته.
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