طالبان تطالب أمريكا بعدم التدخل في الشؤون الداخلية لأفغانستان

قال نائب وزير الخارجية في الحكومة الأفغانية المؤقتة، شير محمد عباس ستانيكزاي، يوم الأحد، إن أفغانستان دولة مستقلة وتتخذ قراراتها بنفسها.وفيما يتعلق بالانسحاب الأمريكي من قاعدة "باغرام" الجوية في أغسطس/ آب الماضي، قال ستانيكزاي إن الجنود الأمريكيين فروا من أفغانستان في ظلام الليل، بحسب موقع "طلوع نيوز" المحلي.وأكد أن بلاده أصبحت مستقلة الآن، وأن الأشهر الأربعة الماضية كانت المرة الأولى منذ أربعة عقود التي يتخذ فيها الأفغان قراراتهم بشكل مستقل.وكانت وزارة الخارجية الأمريكية قد أعلنت مؤخرا أنها سوف تمارس ضغوطا حتى تحترم حركة "طالبان" حقوق جميع الأفغان بمن فيهم النساء والفتيات وتشكل حكومة شاملة.وذكرت الوزارة أن الولايات المتحدة ستدفع أيضا باتجاه وصول الوكالات الإنسانية إلى المناطق التي تواجه صعوبات في أفغانستان من دون عوائق.وكانت حركة "طالبان" قد سيطرت على أفغانستان بالكامل في أغسطس/ آب الماضي، بموازاة مرحلة أخيرة من انسحاب عسكري أمريكي من البلاد اكتملت نهاية الشهر ذاته.