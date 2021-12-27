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طهران مستعدة لجولة خامسة من المفاوضات مع الرياض في بغداد
طهران مستعدة لجولة خامسة من المفاوضات مع الرياض في بغداد
أعلنت الخارجية الإيرانية، أن بلادها مستعدة لجولة خامسة من المفاوضات مع المملكة العربية السعودية في بغداد، لافتة إلى أن المحادثات بين الطرفين تمضي قدما. 27.12.2021, سبوتنيك عربي
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2021-12-27T10:56+0000
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طهران - سبوتنيك. قال متحدث الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، في إحاطة صحفية، اليوم الاثنين، "مستعدون للمشاركة في جولة خامسة من المفاوضات مع المملكة العربية السعودية في العاصمة العراقية بغداد، ونعتبر حل الخلافات مع الرياض يكون فقط عبر الحوار الذي يحقق مصالح البلدين ودول المنطقة والعالم".وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، إن السعودية وافقت على منح تأشيرات لثلاثة دبلوماسيين إيرانيين للإقامة في المملكة، في علامة جديدة على تحسن العلاقات المقطوعة بين البلدين.
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العالم, السعودية, إيران

طهران مستعدة لجولة خامسة من المفاوضات مع الرياض في بغداد

10:56 GMT 27.12.2021
© REUTERS / LISI NIESNERالوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا، النمسا 24 مايو 2021
الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا، النمسا 24 مايو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.12.2021
© REUTERS / LISI NIESNER
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أعلنت الخارجية الإيرانية، أن بلادها مستعدة لجولة خامسة من المفاوضات مع المملكة العربية السعودية في بغداد، لافتة إلى أن المحادثات بين الطرفين تمضي قدما.
طهران - سبوتنيك. قال متحدث الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، في إحاطة صحفية، اليوم الاثنين، "مستعدون للمشاركة في جولة خامسة من المفاوضات مع المملكة العربية السعودية في العاصمة العراقية بغداد، ونعتبر حل الخلافات مع الرياض يكون فقط عبر الحوار الذي يحقق مصالح البلدين ودول المنطقة والعالم".
وأضاف أن "محادثاتنا مع المملكة العربية السعودية تمضي قدما في فهم القواسم المشتركة".
وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، إن السعودية وافقت على منح تأشيرات لثلاثة دبلوماسيين إيرانيين للإقامة في المملكة، في علامة جديدة على تحسن العلاقات المقطوعة بين البلدين.
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