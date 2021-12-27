https://arabic.sputniknews.com/20211227/فيديو-يكشف-كلمات-الرجل-الذي-هدد-باغتيال-ملكة-بريطانيا-في-الكريسماس-بصوت-مشوه-1054668502.html

فيديو يكشف كلمات الرجل الذي هدد باغتيال ملكة بريطانيا في الكريسماس... "بصوت مشوه"

فيديو يكشف كلمات الرجل الذي هدد باغتيال ملكة بريطانيا في الكريسماس... "بصوت مشوه"

كشفت تقارير بريطانية، اليوم الاثنين، عن رسالة تركها الرجل الذي هدد باغتيال ملكة بريطانيا، إليزابيث ‏الثانية، داخل قلعة وندسور، أثناء حضورها الاحتفال بعيد... 27.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-27T14:36+0000

2021-12-27T14:36+0000

2021-12-27T14:36+0000

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ويظهر مقطع الفيديو الذي نشرته صحيفة "ذا صن" البريطانية، شخصا ملثما يبدو وكأنه يقف بقوس ونشاب، ويقول بصوت مشوه: "سأحاول اغتيال إليزابيث ملكة العائلة المالكة"، ولفت إلى أنه "دارث جونز"، تأثرا بأفلام الخيال العلمي "حرب النجوم".وأردف: "كما أنه انتقام لمن قُتلوا وأُهينوا وتعرضوا للتمييز بسبب عرقهم، أنا سيخ هندي"، وفقا لصحيفة "ذا تلغراف" البريطانية.ونُشر الفيديو على تطبيق الفيديوهات "سناب شات" قبل دقائق من تعرضه للاعتقال في قلعة وندسور، صباح السبت، بحسب "ذا صن".وقالت الشرطة البريطانية، اليوم الاثنين، إنها تحقق في مقطع الفيديو، وأفاد متحدث باسم شرطة العاصمة لندن في تصريحات لصحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية أنه "بعد اعتقال الرجل، يقوم المحققون بتقييم الفيديو".ولم تعلق الشرطة على هوية الشخص الذي يظهر في الفيديو، لكنها وصفته بأنه "رجل يبلغ من العمر 19 عاما من ساوثهامبتون".وكانت ملكة بريطانيا، إليزابيث الثانية، متواجدة في قلعة وندسور للاحتفال بعيد الميلاد في العام الحالي، بعد أن ألغت خططها المعتادة للذهاب إلى منزلها في ساندرينغهام بسبب جائحة فيروس "كورونا" المستجد.

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