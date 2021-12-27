تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20211227/فيديو-يكشف-كلمات-الرجل-الذي-هدد-باغتيال-ملكة-بريطانيا-في-الكريسماس-بصوت-مشوه-1054668502.html
فيديو يكشف كلمات الرجل الذي هدد باغتيال ملكة بريطانيا في الكريسماس... "بصوت مشوه"
فيديو يكشف كلمات الرجل الذي هدد باغتيال ملكة بريطانيا في الكريسماس... "بصوت مشوه"
كشفت تقارير بريطانية، اليوم الاثنين، عن رسالة تركها الرجل الذي هدد باغتيال ملكة بريطانيا، إليزابيث ‏الثانية، داخل قلعة وندسور، أثناء حضورها الاحتفال بعيد... 27.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-27T14:36+0000
2021-12-27T14:36+0000
العالم
أخبار العالم الآن
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/1b/1054668295_0:0:1710:963_1920x0_80_0_0_23d2fc9ee38e57d1701cc91e6ced5644.jpg
ويظهر مقطع الفيديو الذي نشرته صحيفة "ذا صن" البريطانية، شخصا ملثما يبدو وكأنه يقف بقوس ونشاب، ويقول بصوت مشوه: "سأحاول اغتيال إليزابيث ملكة العائلة المالكة"، ولفت إلى أنه "دارث جونز"، تأثرا بأفلام الخيال العلمي "حرب النجوم".وأردف: "كما أنه انتقام لمن قُتلوا وأُهينوا وتعرضوا للتمييز بسبب عرقهم، أنا سيخ هندي"، وفقا لصحيفة "ذا تلغراف" البريطانية.ونُشر الفيديو على تطبيق الفيديوهات "سناب شات" قبل دقائق من تعرضه للاعتقال في قلعة وندسور، صباح السبت، بحسب "ذا صن".وقالت الشرطة البريطانية، اليوم الاثنين، إنها تحقق في مقطع الفيديو، وأفاد متحدث باسم شرطة العاصمة لندن في تصريحات لصحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية أنه "بعد اعتقال الرجل، يقوم المحققون بتقييم الفيديو".ولم تعلق الشرطة على هوية الشخص الذي يظهر في الفيديو، لكنها وصفته بأنه "رجل يبلغ من العمر 19 عاما من ساوثهامبتون".وكانت ملكة بريطانيا، إليزابيث الثانية، متواجدة في قلعة وندسور للاحتفال بعيد الميلاد في العام الحالي، بعد أن ألغت خططها المعتادة للذهاب إلى منزلها في ساندرينغهام بسبب جائحة فيروس "كورونا" المستجد.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/1b/1054668295_202:0:1710:1131_1920x0_80_0_0_e8055305f1e23f8dfe838349befe4bcd.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم, أخبار العالم الآن

فيديو يكشف كلمات الرجل الذي هدد باغتيال ملكة بريطانيا في الكريسماس... "بصوت مشوه"

14:36 GMT 27.12.2021
© REUTERS / POOLملكة بريطانيا، إليزابيث الثانية، أثناء تسجيل بثها السنوي لعيد الميلاد في غرفة الرسم البيضاء في قلعة وندسور، 23 ديسمبر/ كانون الأول 2021
ملكة بريطانيا، إليزابيث الثانية، أثناء تسجيل بثها السنوي لعيد الميلاد في غرفة الرسم البيضاء في قلعة وندسور، 23 ديسمبر/ كانون الأول 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.12.2021
ملكة بريطانيا، إليزابيث الثانية، أثناء تسجيل بثها السنوي لعيد الميلاد في غرفة الرسم البيضاء في قلعة وندسور، 23 ديسمبر/ كانون الأول 2021
© REUTERS / POOL
تابعنا عبر
كشفت تقارير بريطانية، اليوم الاثنين، عن رسالة تركها الرجل الذي هدد باغتيال ملكة بريطانيا، إليزابيث ‏الثانية، داخل قلعة وندسور، أثناء حضورها الاحتفال بعيد الميلاد.‏
ويظهر مقطع الفيديو الذي نشرته صحيفة "ذا صن" البريطانية، شخصا ملثما يبدو وكأنه يقف بقوس ونشاب، ويقول بصوت مشوه: "سأحاول اغتيال إليزابيث ملكة العائلة المالكة"، ولفت إلى أنه "دارث جونز"، تأثرا بأفلام الخيال العلمي "حرب النجوم".
ويقول: "أنا آسف، أنا آسف لما فعلته وما سأفعله، سأحاول اغتيال إليزابيث ملكة العائلة المالكة، هذا انتقام لأولئك الذين ماتوا في مذبحة جاليانوالا باغ في عام 1919".
وأردف: "كما أنه انتقام لمن قُتلوا وأُهينوا وتعرضوا للتمييز بسبب عرقهم، أنا سيخ هندي"، وفقا لصحيفة "ذا تلغراف" البريطانية.
ونُشر الفيديو على تطبيق الفيديوهات "سناب شات" قبل دقائق من تعرضه للاعتقال في قلعة وندسور، صباح السبت، بحسب "ذا صن".
وقالت الشرطة البريطانية، اليوم الاثنين، إنها تحقق في مقطع الفيديو، وأفاد متحدث باسم شرطة العاصمة لندن في تصريحات لصحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية أنه "بعد اعتقال الرجل، يقوم المحققون بتقييم الفيديو".
ولم تعلق الشرطة على هوية الشخص الذي يظهر في الفيديو، لكنها وصفته بأنه "رجل يبلغ من العمر 19 عاما من ساوثهامبتون".
وكانت ملكة بريطانيا، إليزابيث الثانية، متواجدة في قلعة وندسور للاحتفال بعيد الميلاد في العام الحالي، بعد أن ألغت خططها المعتادة للذهاب إلى منزلها في ساندرينغهام بسبب جائحة فيروس "كورونا" المستجد.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2021 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
15:31 GMTالعامري يعلن التزامه بقرار المحكمة الاتحادية والمصادقة على نتائج الانتخابات في العراق
15:26 GMTإيلون ماسك يتعرض لهجوم صيني حاد بعد اصطدام وشيك في الفضاء
15:17 GMTتراجع أسعار الذهب مع ارتفاع الدولار... والسبب أوميكرون
15:15 GMTقدرات إيران الصاروخية في 2021
15:13 GMTامرأة تكتشف طعام كلاب في حقائبها بدلا من هدايا بآلاف الدولارات بعد العودة من المطار
15:11 GMTالصين تغلق مدينة يقطنها 13 مليون شخص وتبدأ تطهيرها بعد تفشي متحور دلتا
15:09 GMTضجة في إيران بعد ارتداء لاعب كرة قدم مشهور قميصا يحمل علم إسرائيل... صور وفيديو
15:06 GMTوزير الخارجية التركي يستبعد إمكانية اندلاع صراع عسكري بين روسيا والناتو
15:04 GMTنواب كويتيون يطالبون بـ10 تشريعات في أول جلستين لـ"الأمة الكويتي"
15:00 GMTلماذا لن تنتهي أزمة الطاقة الأوروبية في أي وقت قريب؟
14:57 GMTأمير سعودي يعلق على فيديوهات التحالف العربي التي قال إنها تؤكد تورط "حزب الله" في اليمن
14:53 GMTوزير الدفاع اللبناني يجري مباحثات مع نظيره العراقي في بغداد
14:47 GMTإيران تطالب إسرائيل بمشاهدة هذه الصور ومقاطع الفيديو قبل توجيه أي تهديد
14:44 GMTاحتفال بموسم السباحة الشتوية في تومسك الروسية
14:41 GMTإعلام: مسؤول تونسي يشير لإمكانية تطعيم الأطفال من 5 إلى 12 سنة ضد فيروس كورونا
14:36 GMTفيديو يكشف كلمات الرجل الذي هدد باغتيال ملكة بريطانيا في الكريسماس... "بصوت مشوه"
14:32 GMTمجلس النواب الليبي يعقد جلسة استثنائية... وانطلاق الجولة الثامنة من مباحثات إحياء الاتفاق النووي
14:27 GMTعلامات على جلدك تنذر بإصابتك بمتحور أوميكرون
14:24 GMTكنز داخل السلمون قد يساعد في مكافحة مرض خطير
14:21 GMTلبنان.. توقيع مشروع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة وإحالته لمجلس الوزراء يعكس جدية لإجرائها في مواعيدها