قرقاش يشيد بـ"وثيقة تاريخية" لأمير سعودي بشأن التطورات في أفغانستان

ولفت قرقاش عبر حسابه على موقع "تويتر" إلى أن كتاب "الملف الأفغاني" من تأليف رئيس الاستخبارات السعودية الأسبق، الأمير تركي الفيصل، بمثابة "وثيقة تاريخية وإضافة مهمة وقيمة لكونها تعرض الموقف السعودي تجاه التطورات في أفغانستان بعين الشاهد والمتابع".وأضاف قرقاش أن الكتاب "سرد ضروري وواضح من وجهة نظر المنطقة في خضم الإصدارات العديدة حول الأزمات الأفغانية"، بحسب قوله.وصدر كتاب "الملف الأفغاني" للأمير تركي الفيصل في شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي باللغة الإنجليزية، كما طرحت نسخة منة باللغة العربية في معرض الرياض للكتاب، ويعرض فيه تجربته عن الأحداث في أفغانستان، من واقع تعامله مع عدد كبير من الشخصيات، منها دبلوماسيون وأمنيون من السعودية، وزعماء فصائل "الجهاد" الأفغاني، وقادة "طالبان"، وكذلك القيادات الباكستانية السياسية والأمنية، ومسؤولون من روسيا وأمريكا.وكان الأمير تركي الفيصل قد صرح في مقابلة مع شبكة "سي إن بي سي" الأمريكية أنه "لم يفاجأ مما حدث في أفغانستان"، ويقصد بهذا استيلاء حركة "طالبان" (الخاضعة لعقوبات الأمم المتحدة بسبب أنشطتها الإرهابية) على الحكم فيها بعد رحيل آخر جندي أمريكي من أراضيها.وأضاف: "إن الولايات المتحدة الأمريكية اختارت طالبان لتخلف الحكومة، حين عقد الرئيس السابق دونالد ترامب صفقة مع الحركة التي وصفها بعدو الحكومة".وأضاف الفيصل، أن "ما فاجأه هو الكيفية التي تم بها الانسحاب"، وأكد أن "الأمر كان خليطا أثناء انسحاب القوات الأمريكية بين عدم كفاءة أو عدم مبالاة أو سوء إدارة".وأعرب عن قلقه من الأسلحة التي تركت بأيدي حركة طالبان، مشيرا إلى الارتباط الذي لا يزال موجودا بين "طالبان" و"القاعدة".
أشاد المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، الدكتور أنور قرقاش، اليوم الاثنين، بكتاب لأمير سعودي بشأن التطورات داخل أفغانستان.
ولفت قرقاش عبر حسابه على موقع "تويتر" إلى أن كتاب "الملف الأفغاني" من تأليف رئيس الاستخبارات السعودية الأسبق، الأمير تركي الفيصل، بمثابة "وثيقة تاريخية وإضافة مهمة وقيمة لكونها تعرض الموقف السعودي تجاه التطورات في أفغانستان بعين الشاهد والمتابع".
وأضاف قرقاش أن الكتاب "سرد ضروري وواضح من وجهة نظر المنطقة في خضم الإصدارات العديدة حول الأزمات الأفغانية"، بحسب قوله.
انتهيت من قراءة كتاب الامير تركي الفيصل "الملف الافغاني" وهو وثيقة تاريخية واضافة مهمة وقيمة لكونها تعرض الموقف السعودي تجاه التطورات في أفغانستان بعين الشاهد والمتابع، سرداً ضرورياً وواضحاً من وجهة نظر المنطقة في خضم الإصدارات العديدة حول الازمات الأفغانية. pic.twitter.com/tqtArt9KLb
وصدر كتاب "الملف الأفغاني" للأمير تركي الفيصل في شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي باللغة الإنجليزية، كما طرحت نسخة منة باللغة العربية في معرض الرياض للكتاب، ويعرض فيه تجربته عن الأحداث في أفغانستان، من واقع تعامله مع عدد كبير من الشخصيات، منها دبلوماسيون وأمنيون من السعودية، وزعماء فصائل "الجهاد" الأفغاني، وقادة "طالبان"، وكذلك القيادات الباكستانية السياسية والأمنية، ومسؤولون من روسيا وأمريكا.
وكان الأمير تركي الفيصل قد صرح في مقابلة مع شبكة "سي إن بي سي" الأمريكية أنه "لم يفاجأ مما حدث في أفغانستان"، ويقصد بهذا استيلاء حركة "طالبان" (الخاضعة لعقوبات الأمم المتحدة بسبب أنشطتها الإرهابية) على الحكم فيها بعد رحيل آخر جندي أمريكي من أراضيها.