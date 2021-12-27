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https://arabic.sputniknews.com/20211227/قرقاش-يشيد-بـوثيقة-تاريخية-لأمير-سعودي-بشأن-التطورات-في-أفغانستان-1054655406.html
قرقاش يشيد بـ"وثيقة تاريخية" لأمير سعودي بشأن التطورات في أفغانستان
قرقاش يشيد بـ"وثيقة تاريخية" لأمير سعودي بشأن التطورات في أفغانستان
أشاد المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، الدكتور أنور قرقاش، اليوم الاثنين، بكتاب لأمير ‏سعودي بشأن التطورات داخل أفغانستان.‏ 27.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-27T09:30+0000
2021-12-27T09:30+0000
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ولفت قرقاش عبر حسابه على موقع "تويتر" إلى أن كتاب "الملف الأفغاني" من تأليف رئيس الاستخبارات السعودية الأسبق، الأمير تركي الفيصل، بمثابة "وثيقة تاريخية وإضافة مهمة وقيمة لكونها تعرض الموقف السعودي تجاه التطورات في أفغانستان بعين الشاهد والمتابع".وأضاف قرقاش أن الكتاب "سرد ضروري وواضح من وجهة نظر المنطقة في خضم الإصدارات العديدة حول الأزمات الأفغانية"، بحسب قوله.وصدر كتاب "الملف الأفغاني" للأمير تركي الفيصل في شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي باللغة الإنجليزية، كما طرحت نسخة منة باللغة العربية في معرض الرياض للكتاب، ويعرض فيه تجربته عن الأحداث في أفغانستان، من واقع تعامله مع عدد كبير من الشخصيات، منها دبلوماسيون وأمنيون من السعودية، وزعماء فصائل "الجهاد" الأفغاني، وقادة "طالبان"، وكذلك القيادات الباكستانية السياسية والأمنية، ومسؤولون من روسيا وأمريكا.وكان الأمير تركي الفيصل قد صرح في مقابلة مع شبكة "سي إن بي سي" الأمريكية أنه "لم يفاجأ مما حدث في أفغانستان"، ويقصد بهذا استيلاء حركة "طالبان" (الخاضعة لعقوبات الأمم المتحدة بسبب أنشطتها الإرهابية) على الحكم فيها بعد رحيل آخر جندي أمريكي من أراضيها.وأضاف: "إن الولايات المتحدة الأمريكية اختارت طالبان لتخلف الحكومة، حين عقد الرئيس السابق دونالد ترامب صفقة مع الحركة التي وصفها بعدو الحكومة".وأضاف الفيصل، أن "ما فاجأه هو الكيفية التي تم بها الانسحاب"، وأكد أن "الأمر كان خليطا أثناء انسحاب القوات الأمريكية بين عدم كفاءة أو عدم مبالاة أو سوء إدارة".وأعرب عن قلقه من الأسلحة التي تركت بأيدي حركة طالبان، مشيرا إلى الارتباط الذي لا يزال موجودا بين "طالبان" و"القاعدة".
https://arabic.sputniknews.com/20210909/تركي-الفيصل-السعودية-لم-تخف-شيئا-عن-هجمات-11-سبتمبر-1050100838.html
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العالم العربي, أخبار السعودية اليوم, السعودية

قرقاش يشيد بـ"وثيقة تاريخية" لأمير سعودي بشأن التطورات في أفغانستان

09:30 GMT 27.12.2021
© REUTERS / Neil Hallوزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش
وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش - سبوتنيك عربي, 1920, 27.12.2021
وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش
© REUTERS / Neil Hall
تابعنا عبر
أشاد المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، الدكتور أنور قرقاش، اليوم الاثنين، بكتاب لأمير ‏سعودي بشأن التطورات داخل أفغانستان.‏
ولفت قرقاش عبر حسابه على موقع "تويتر" إلى أن كتاب "الملف الأفغاني" من تأليف رئيس الاستخبارات السعودية الأسبق، الأمير تركي الفيصل، بمثابة "وثيقة تاريخية وإضافة مهمة وقيمة لكونها تعرض الموقف السعودي تجاه التطورات في أفغانستان بعين الشاهد والمتابع".
وأضاف قرقاش أن الكتاب "سرد ضروري وواضح من وجهة نظر المنطقة في خضم الإصدارات العديدة حول الأزمات الأفغانية"، بحسب قوله.
وصدر كتاب "الملف الأفغاني" للأمير تركي الفيصل في شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي باللغة الإنجليزية، كما طرحت نسخة منة باللغة العربية في معرض الرياض للكتاب، ويعرض فيه تجربته عن الأحداث في أفغانستان، من واقع تعامله مع عدد كبير من الشخصيات، منها دبلوماسيون وأمنيون من السعودية، وزعماء فصائل "الجهاد" الأفغاني، وقادة "طالبان"، وكذلك القيادات الباكستانية السياسية والأمنية، ومسؤولون من روسيا وأمريكا.
وكان الأمير تركي الفيصل قد صرح في مقابلة مع شبكة "سي إن بي سي" الأمريكية أنه "لم يفاجأ مما حدث في أفغانستان"، ويقصد بهذا استيلاء حركة "طالبان" (الخاضعة لعقوبات الأمم المتحدة بسبب أنشطتها الإرهابية) على الحكم فيها بعد رحيل آخر جندي أمريكي من أراضيها.
رئيس الاستخبارات السعودية السابق تركي الفيصل - سبوتنيك عربي, 1920, 09.09.2021
تركي الفيصل: السعودية لم تخف شيئا عن هجمات 11 سبتمبر
9 سبتمبر, 19:53 GMT
وأضاف: "إن الولايات المتحدة الأمريكية اختارت طالبان لتخلف الحكومة، حين عقد الرئيس السابق دونالد ترامب صفقة مع الحركة التي وصفها بعدو الحكومة".
وأضاف الفيصل، أن "ما فاجأه هو الكيفية التي تم بها الانسحاب"، وأكد أن "الأمر كان خليطا أثناء انسحاب القوات الأمريكية بين عدم كفاءة أو عدم مبالاة أو سوء إدارة".
وأعرب عن قلقه من الأسلحة التي تركت بأيدي حركة طالبان، مشيرا إلى الارتباط الذي لا يزال موجودا بين "طالبان" و"القاعدة".
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09:30 GMTقرقاش يشيد بـ"وثيقة تاريخية" لأمير سعودي بشأن التطورات في أفغانستان