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"كتائب حزب الله" العراقية تصدر بيانا شديد اللجهة بشأن مصادقة المحكمة العليا على نتائج الانتخابات
"كتائب حزب الله" العراقية تصدر بيانا شديد اللجهة بشأن مصادقة المحكمة العليا على نتائج الانتخابات
نددت كتائب "حزب الله" العراقية بمصادقة المحكمة العليا في البلاد على نتائج الانتخابات التشريعية، واعتبرت أن ما جرى في الانتخابات "أكبر عملية تزوير في تاريخ... 27.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-27T20:52+0000
2021-12-27T20:52+0000
العراق
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وأكدت الكتائب في بيانها، مساء الاثنين، أن ما حدث في الانتخابات التشريعية يُعد "أكبر عملية تزوير واحتيال في تاريخ الشعب العراقي".وأشارت إلى أن "من صادر حقوق العراقيين كان مدعوماً من ائتلاف الشر الصهيو-أمريكي السعودي".ولفت البيان إلى أن "ائتلاف الشر أراد تمرير أجندته بإخضاع العراقيين إلى الإرادات الخبيثة"، مؤكدا على أن "المفوضية العليا تعرضت إلى أبشع أنواع الاستغلال قبل الانتخابات وأثناءها وبعدها".وشدد بيان كتائب "حزب الله" على أن "موقفنا الثابت بأننا لم نشارك ولن نشارك في أي حكومة مقبلة".صادقت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، اليوم الاثنين، على نتائج انتخابات مجلس النواب خلال جلستها التي عقدت اليوم.ونشرت وكالة الأنباء العراقية "واع" قرار المصادقة، بعد أن دعت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، البرلمان المقبل إلى تعديل قانون الانتخابات واعتماد نظام العد والفرز اليدوي حصرا.و قال مصدر قضائي عراقي، في تصريح خاص لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الاثنين، إن "المحكمة الاتحادية العليا دعت البرلمان العراقي المقبل إلى تعديل قانون الانتخابات واعتماد نظام العد والفرز اليدوي حصرا".وأفاد المصدر، أن "المحكمة الاتحادية العليا في البلاد قررت رد الدعوى المقدمة من زعيم تحالف (الفتح) هادي العامري لإلغاء نتائج الانتخابات".
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العراق

"كتائب حزب الله" العراقية تصدر بيانا شديد اللجهة بشأن مصادقة المحكمة العليا على نتائج الانتخابات

20:52 GMT 27.12.2021
© REUTERS / Alaa Al-Marjaniأنصار مقتدى الصدر العراقي يحتفلون بنتائج الانتخابات البرلمانية العراقية في النجف، العراق 11 أكتوبر 2021
أنصار مقتدى الصدر العراقي يحتفلون بنتائج الانتخابات البرلمانية العراقية في النجف، العراق 11 أكتوبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.12.2021
© REUTERS / Alaa Al-Marjani
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نددت كتائب "حزب الله" العراقية بمصادقة المحكمة العليا في البلاد على نتائج الانتخابات التشريعية، واعتبرت أن ما جرى في الانتخابات "أكبر عملية تزوير في تاريخ العراق".
وأكدت الكتائب في بيانها، مساء الاثنين، أن ما حدث في الانتخابات التشريعية يُعد "أكبر عملية تزوير واحتيال في تاريخ الشعب العراقي".
وأشارت إلى أن "من صادر حقوق العراقيين كان مدعوماً من ائتلاف الشر الصهيو-أمريكي السعودي".
ولفت البيان إلى أن "ائتلاف الشر أراد تمرير أجندته بإخضاع العراقيين إلى الإرادات الخبيثة"، مؤكدا على أن "المفوضية العليا تعرضت إلى أبشع أنواع الاستغلال قبل الانتخابات وأثناءها وبعدها".

وقال البيان كذلك إن "القضاء العراقي تعرض للابتزاز والتهديد والضغط، خصوصاً من السفير الأمريكي وممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت".

وشدد بيان كتائب "حزب الله" على أن "موقفنا الثابت بأننا لم نشارك ولن نشارك في أي حكومة مقبلة".
صادقت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، اليوم الاثنين، على نتائج انتخابات مجلس النواب خلال جلستها التي عقدت اليوم.
ونشرت وكالة الأنباء العراقية "واع" قرار المصادقة، بعد أن دعت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، البرلمان المقبل إلى تعديل قانون الانتخابات واعتماد نظام العد والفرز اليدوي حصرا.
و قال مصدر قضائي عراقي، في تصريح خاص لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الاثنين، إن "المحكمة الاتحادية العليا دعت البرلمان العراقي المقبل إلى تعديل قانون الانتخابات واعتماد نظام العد والفرز اليدوي حصرا".
وأفاد المصدر، أن "المحكمة الاتحادية العليا في البلاد قررت رد الدعوى المقدمة من زعيم تحالف (الفتح) هادي العامري لإلغاء نتائج الانتخابات".
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