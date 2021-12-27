https://arabic.sputniknews.com/20211227/كتائب-حزب-الله-العراقية-تصدر-بيانا-شديد-اللجهة-بشأن-مصادقة-المحكمة-العليا-على-نتائج-الانتخابات-1054681166.html

"كتائب حزب الله" العراقية تصدر بيانا شديد اللجهة بشأن مصادقة المحكمة العليا على نتائج الانتخابات

"كتائب حزب الله" العراقية تصدر بيانا شديد اللجهة بشأن مصادقة المحكمة العليا على نتائج الانتخابات

نددت كتائب "حزب الله" العراقية بمصادقة المحكمة العليا في البلاد على نتائج الانتخابات التشريعية، واعتبرت أن ما جرى في الانتخابات "أكبر عملية تزوير في تاريخ... 27.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-27T20:52+0000

2021-12-27T20:52+0000

2021-12-27T20:52+0000

العراق

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/0c/1050411477_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_611a22ca63459a863b6992f06de0d1d5.jpg

وأكدت الكتائب في بيانها، مساء الاثنين، أن ما حدث في الانتخابات التشريعية يُعد "أكبر عملية تزوير واحتيال في تاريخ الشعب العراقي".وأشارت إلى أن "من صادر حقوق العراقيين كان مدعوماً من ائتلاف الشر الصهيو-أمريكي السعودي".ولفت البيان إلى أن "ائتلاف الشر أراد تمرير أجندته بإخضاع العراقيين إلى الإرادات الخبيثة"، مؤكدا على أن "المفوضية العليا تعرضت إلى أبشع أنواع الاستغلال قبل الانتخابات وأثناءها وبعدها".وشدد بيان كتائب "حزب الله" على أن "موقفنا الثابت بأننا لم نشارك ولن نشارك في أي حكومة مقبلة".صادقت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، اليوم الاثنين، على نتائج انتخابات مجلس النواب خلال جلستها التي عقدت اليوم.ونشرت وكالة الأنباء العراقية "واع" قرار المصادقة، بعد أن دعت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، البرلمان المقبل إلى تعديل قانون الانتخابات واعتماد نظام العد والفرز اليدوي حصرا.و قال مصدر قضائي عراقي، في تصريح خاص لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الاثنين، إن "المحكمة الاتحادية العليا دعت البرلمان العراقي المقبل إلى تعديل قانون الانتخابات واعتماد نظام العد والفرز اليدوي حصرا".وأفاد المصدر، أن "المحكمة الاتحادية العليا في البلاد قررت رد الدعوى المقدمة من زعيم تحالف (الفتح) هادي العامري لإلغاء نتائج الانتخابات".

العراق

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

العراق