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https://arabic.sputniknews.com/20211227/لافروف-لم-يستبعد-رغبة-الغرب-في-إثارة-حرب-صغيرة-بأوكرانيا-1054658148.html
لافروف لم يستبعد رغبة الغرب في إثارة "حرب صغيرة" بأوكرانيا
لافروف لم يستبعد رغبة الغرب في إثارة "حرب صغيرة" بأوكرانيا
لم يستبعد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، رغبة الدول الغربية في إثارة "حرب صغيرة" في أوكرانيا ثم إلقاء اللوم على روسيا في كل شيء. 27.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-27T10:41+0000
2021-12-27T10:41+0000
2021-12-27T10:41+0000
روسيا
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وقال لافروف في مقابلة مع قناة "سولفيوف لايف" على يوتيوب: "لا أستبعد أن هذه الرغبة هي ببساطة تأجيج المشاعر العسكرية وشن حرب صغيرة ثم إلقاء اللوم علينا وفرض عقوبات جديدة لكبح قدراتنا التنافسية".ووفقًا له، فإن الولايات المتحدة ودول الناتو "تضخ الأسلحة، وتتفاخر بأنها زودت (أوكرانيا) منذ عام 2014 بالذخيرة والأسلحة وأنظمة هجومية بقيمة 2.5 مليار دولار.وأضاف لافروف "في أكتوبر ونوفمبر، وردت تقارير عن تسليم أسلحة بما يقرب من مائة مليون (دولار) ... وأنظمة جافلين وأنظمة مضادة للدبابات وذخيرة".
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
لافروف لم يستبعد رغبة الغرب في إثارة "حرب صغيرة" بأوكرانيا
لم يستبعد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، رغبة الدول الغربية في إثارة "حرب صغيرة" في أوكرانيا ثم إلقاء اللوم على روسيا في كل شيء.
وقال لافروف في مقابلة مع قناة "سولفيوف لايف" على يوتيوب: "لا أستبعد أن هذه الرغبة هي ببساطة تأجيج المشاعر العسكرية وشن حرب صغيرة ثم إلقاء اللوم علينا وفرض عقوبات جديدة لكبح قدراتنا التنافسية".
ووفقًا له، فإن الولايات المتحدة ودول الناتو "تضخ الأسلحة، وتتفاخر بأنها زودت (أوكرانيا) منذ عام 2014 بالذخيرة والأسلحة وأنظمة هجومية بقيمة 2.5 مليار دولار.
وأضاف لافروف "في أكتوبر ونوفمبر، وردت تقارير عن تسليم أسلحة بما يقرب من مائة مليون (دولار) ... وأنظمة جافلين وأنظمة مضادة للدبابات وذخيرة".