https://arabic.sputniknews.com/20211227/لافروف-ينسف-احتمالية-انضمام-روسيا-للناتو-1054660949.html

لافروف ينسف احتمالية انضمام روسيا للناتو

لافروف ينسف احتمالية انضمام روسيا للناتو

استبعد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الاثنين، نهائيا فكرة انضمام بلاده إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو)، مؤكدا أن ذلك الأمر ليس مطروحًا على أرض... 27.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-27T11:45+0000

2021-12-27T11:45+0000

2021-12-27T11:48+0000

روسيا

الناتو

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وقال لافروف على قناة "سولوفيوف لايف" اليوم الاثنين، مجيبًا عن سؤال بها الخصوص، "بالطبع لا، أنا لا أرى مثل هذا الوضع".وأوضح لافروف أن "المفاوضات مع الولايات المتحدة بشأن الضمانات الأمنية، ستجري بعد عطلة رأس السنة الجديدة مباشرة".وقال في هذا الصدد: "سنجري مع الولايات المتحدة الجولة الرئيسية من المفاوضات، وستكون مباشرة بعد نهاية عطلة رأس السنة الجديدة".وأضاف: "الشيء الرئيسي، كما قال الرئيس (فلاديمير بوتين)، في ألا تكون مجرد مهاترات، حتى لا تُطرح مقترحاتنا في نقاشات لا تنتهي، وهو ما أُشتهر به الغرب".وأشار وزيرالخارجية الروسي إلى أن "الناتو يحمل مشروعا جيوسياسيا بحتا للسيطرة على الأراضي التي تبين أنها بلا ملّاك بعد حل "حلف وارسو" (الحلف العسكري الشرقي السابق)، وانهيار الاتحاد السوفييتي".وتابع قائلا، "الحقيقة، إنهم وضعوا أعينهم، كما قال الرئيس بوتين، على عتبة بيتنا، بالطبع، هذا يحثنا على ألّا نقف مكتوفي الأيدي".وكانت وزارة الخارجية الروسية قد نشرت، في 17 كانون الأول/ ديسمبر الجاري، مسودة اتفاقيات بين روسيا والولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي، بشأن الضمانات الأمنية، التي تم نقلها إلى هذين الطرفين مؤخرا.وتشمل الوثيقة عدة محاور مهمة، من بينها تقديم حلف "الناتو" ضمانات لموسكو بعدم التوسع شرقا، وعدم السماح بانضمام أوكرانيا أو دول الاتحاد السوفيتي السابق إلى الحلف العسكري الغربي.

https://arabic.sputniknews.com/20211227/ريابكوف-على-روسيا-وضع-حد-لزحف-الناتو-نحو-الشرق-1054645728.html

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روسيا, الناتو