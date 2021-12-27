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https://arabic.sputniknews.com/20211227/لافروف-ينسف-احتمالية-انضمام-روسيا-للناتو-1054660949.html
لافروف ينسف احتمالية انضمام روسيا للناتو
لافروف ينسف احتمالية انضمام روسيا للناتو
استبعد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الاثنين، نهائيا فكرة انضمام بلاده إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو)، مؤكدا أن ذلك الأمر ليس مطروحًا على أرض... 27.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-27T11:45+0000
2021-12-27T11:48+0000
روسيا
الناتو
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وقال لافروف على قناة "سولوفيوف لايف" اليوم الاثنين، مجيبًا عن سؤال بها الخصوص، "بالطبع لا، أنا لا أرى مثل هذا الوضع".وأوضح لافروف أن "المفاوضات مع الولايات المتحدة بشأن الضمانات الأمنية، ستجري بعد عطلة رأس السنة الجديدة مباشرة".وقال في هذا الصدد: "سنجري مع الولايات المتحدة الجولة الرئيسية من المفاوضات، وستكون مباشرة بعد نهاية عطلة رأس السنة الجديدة".وأضاف: "الشيء الرئيسي، كما قال الرئيس (فلاديمير بوتين)، في ألا تكون مجرد مهاترات، حتى لا تُطرح مقترحاتنا في نقاشات لا تنتهي، وهو ما أُشتهر به الغرب".وأشار وزيرالخارجية الروسي إلى أن "الناتو يحمل مشروعا جيوسياسيا بحتا للسيطرة على الأراضي التي تبين أنها بلا ملّاك بعد حل "حلف وارسو" (الحلف العسكري الشرقي السابق)، وانهيار الاتحاد السوفييتي".وتابع قائلا، "الحقيقة، إنهم وضعوا أعينهم، كما قال الرئيس بوتين، على عتبة بيتنا، بالطبع، هذا يحثنا على ألّا نقف مكتوفي الأيدي".وكانت وزارة الخارجية الروسية قد نشرت، في 17 كانون الأول/ ديسمبر الجاري، مسودة اتفاقيات بين روسيا والولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي، بشأن الضمانات الأمنية، التي تم نقلها إلى هذين الطرفين مؤخرا.وتشمل الوثيقة عدة محاور مهمة، من بينها تقديم حلف "الناتو" ضمانات لموسكو بعدم التوسع شرقا، وعدم السماح بانضمام أوكرانيا أو دول الاتحاد السوفيتي السابق إلى الحلف العسكري الغربي.
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روسيا, الناتو

لافروف ينسف احتمالية انضمام روسيا للناتو

11:45 GMT 27.12.2021 (تم التحديث: 11:48 GMT 27.12.2021)
© Пресс-служба МИД РФ / الذهاب إلى بنك الصوروزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف في استوكهولم
وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف في استوكهولم - سبوتنيك عربي, 1920, 27.12.2021
© Пресс-служба МИД РФ
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استبعد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الاثنين، نهائيا فكرة انضمام بلاده إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو)، مؤكدا أن ذلك الأمر ليس مطروحًا على أرض الواقع.
وقال لافروف على قناة "سولوفيوف لايف" اليوم الاثنين، مجيبًا عن سؤال بها الخصوص، "بالطبع لا، أنا لا أرى مثل هذا الوضع".

وأوضح لافروف أن "المفاوضات مع الولايات المتحدة بشأن الضمانات الأمنية، ستجري بعد عطلة رأس السنة الجديدة مباشرة".

وقال في هذا الصدد: "سنجري مع الولايات المتحدة الجولة الرئيسية من المفاوضات، وستكون مباشرة بعد نهاية عطلة رأس السنة الجديدة".

وأضاف: "الشيء الرئيسي، كما قال الرئيس (فلاديمير بوتين)، في ألا تكون مجرد مهاترات، حتى لا تُطرح مقترحاتنا في نقاشات لا تنتهي، وهو ما أُشتهر به الغرب".
نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، موسكو، روسيا نوفمبر2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.12.2021
ريابكوف: على روسيا وضع حد لزحف الناتو نحو الشرق
09:17 GMT

"روسيا ليست بحاجة لمفاوضات التي لا تنتهي، حيث يبدأ الغرب، من خلالها، الخطاب الغامض، ويتجه بعدها إلى الخداع".

مؤتمر صحفي مشترك لوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، مع نظيره اللبناني عبدالله بو حبيب، في موسكو، روسيا 22 نوفمبر 2021 - سبوتنيك عربي
سيرغي لافروف
وزير الخارجية الروسي
وأشار وزيرالخارجية الروسي إلى أن "الناتو يحمل مشروعا جيوسياسيا بحتا للسيطرة على الأراضي التي تبين أنها بلا ملّاك بعد حل "حلف وارسو" (الحلف العسكري الشرقي السابق)، وانهيار الاتحاد السوفييتي".
وتابع قائلا، "الحقيقة، إنهم وضعوا أعينهم، كما قال الرئيس بوتين، على عتبة بيتنا، بالطبع، هذا يحثنا على ألّا نقف مكتوفي الأيدي".
وكانت وزارة الخارجية الروسية قد نشرت، في 17 كانون الأول/ ديسمبر الجاري، مسودة اتفاقيات بين روسيا والولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي، بشأن الضمانات الأمنية، التي تم نقلها إلى هذين الطرفين مؤخرا.
وتشمل الوثيقة عدة محاور مهمة، من بينها تقديم حلف "الناتو" ضمانات لموسكو بعدم التوسع شرقا، وعدم السماح بانضمام أوكرانيا أو دول الاتحاد السوفيتي السابق إلى الحلف العسكري الغربي.
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