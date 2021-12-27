https://arabic.sputniknews.com/20211227/لبنان-تعلق-على-الهجوم-الإرهابي-الذي-وقع-في-السعودية-وأسقط-قتلى-وجرحى-1054673050.html

لبنان يعلق على "الهجوم الإرهابي" الذي وقع في السعودية وأسقط قتلى وجرحى

لبنان يعلق على "الهجوم الإرهابي" الذي وقع في السعودية وأسقط قتلى وجرحى

علقت ​وزارة الخارجية ​اللبنانية، مساء اليوم الاثنين، على "الهجوم الإرهابي الذي تعرضت له المملكة العربية ​السعودية". 27.12.2021, سبوتنيك عربي

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وأعربت ​وزارة الخارجية ​اللبنانية، في بيان لها، عن إدانتها بشدة "الهجوم الإرهابي الذي تعرضت له ​السعودية​ في محافظة صامطة بمنطقة ​جازان​".وأكد البيان، "وقوف لبنان الدائم حكومة وشعبا إلى جانب السعودية الشقيقة، ضد كل ما يمس أمنها واستقرارها وسلامة مواطنيه"، معربة عن أسفها لـ"سقوط الضحايا والجرحى".وكان التحالف العربي بقيادة السعودية، قد أعلن مساء أمس الجمعة، عن وفاة سعودي ومقيم من الجنسية اليمنية وإصابة آخرين إثر سقوط مقذوف أطلقته جماعة "أنصار الله" على منطقة جازان جنوبي السعودية.وسقط المقذوف على إحدى الورش الصناعية في المدينة.وتقود السعودية، منذ مارس/ آذار 2015، تحالفاً عسكرياً من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في اليمن، سيطرت عليها جماعة "أنصار الله"، أواخر 2014.في المقابل، تنفذ جماعة "أنصار الله"، هجمات بطائرات مُسيرة، وصواريخ باليستية، وقوارب مفخخة، تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وأراضي المملكة.

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أخبار لبنان, أخبار اليمن الأن, أخبار السعودية اليوم