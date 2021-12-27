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https://arabic.sputniknews.com/20211227/لبنان-توقيع-مشروع-مرسوم-دعوة-الهيئات-الناخبة-وإحالته-لمجلس-الوزراء-يعكس-جدية-لإجرائها-في-مواعيدها--1054667725.html
لبنان.. توقيع مشروع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة وإحالته لمجلس الوزراء يعكس جدية لإجرائها في مواعيدها
لبنان.. توقيع مشروع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة وإحالته لمجلس الوزراء يعكس جدية لإجرائها في مواعيدها
أعلن المكتب الإعلامي لوزير الداخلية والبلديات اللبناني، القاضي بسام مولوي، أن توقيع مشروع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة من قبل وزير الداخلية والبلديات وإحالته الى... 27.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-27T14:21+0000
2021-12-27T14:21+0000
العالم العربي
لبنان
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وجاء في البيان: "إن توقيع مشروع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة من قبل وزير الداخلية والبلديات وإحالته الى رئاسة مجلس الوزراء، يعكس جدية وزارة الداخلية والحكومة اللبنانية لإجراء الانتخابات النيابية في مواعيدها الدستورية، وذلك التزاما بما جاء في بيانها الوزاري وما تعهدت به أمام المجتمعين المحلي والدولي، على أن تستكمل الإجراءات الآيلة لحصول هذا الاستحقاق بقرارات متتالية، منها فتح مهلة الترشيح بعد نشر المرسوم".هذا ووقع الوزير، اليوم الاثنين، مرسوم إجراء الانتخابات النيابية في لبنان في 15 أيار/ مايو المقبل، للمواطنين المقيمين على الأراضي اللبنانية.وقال مولوي في بيان نشره عبر حسابه في موقع "تويتر"، إنه وقّع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة لانتخاب أعضاء مجلس النواب، موضحا أن موعد اقتراع اللبنانيين المقيمين على الأراضي اللبنانية، سيوافق يوم الأحد 15 أيار/ مايو 2022.وأضاف مولوي: "اقتراع الموظفين الذين سيشاركون بالعملية الانتخابية، يوم الخميس الواقع فيه 12-5-2022".
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لبنان.. توقيع مشروع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة وإحالته لمجلس الوزراء يعكس جدية لإجرائها في مواعيدها

14:21 GMT 27.12.2021
© REUTERS / MOHAMED AZAKIRانتخابات لبنان
انتخابات لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 27.12.2021
© REUTERS / MOHAMED AZAKIR
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أعلن المكتب الإعلامي لوزير الداخلية والبلديات اللبناني، القاضي بسام مولوي، أن توقيع مشروع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة من قبل وزير الداخلية والبلديات وإحالته الى رئاسة مجلس الوزراء، يعكس جدية وزارة الداخلية والحكومة اللبنانية لإجراء الانتخابات النيابية في مواعيدها الدستورية.
وجاء في البيان: "إن توقيع مشروع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة من قبل وزير الداخلية والبلديات وإحالته الى رئاسة مجلس الوزراء، يعكس جدية وزارة الداخلية والحكومة اللبنانية لإجراء الانتخابات النيابية في مواعيدها الدستورية، وذلك التزاما بما جاء في بيانها الوزاري وما تعهدت به أمام المجتمعين المحلي والدولي، على أن تستكمل الإجراءات الآيلة لحصول هذا الاستحقاق بقرارات متتالية، منها فتح مهلة الترشيح بعد نشر المرسوم".
هذا ووقع الوزير، اليوم الاثنين، مرسوم إجراء الانتخابات النيابية في لبنان في 15 أيار/ مايو المقبل، للمواطنين المقيمين على الأراضي اللبنانية.
وقال مولوي في بيان نشره عبر حسابه في موقع "تويتر"، إنه وقّع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة لانتخاب أعضاء مجلس النواب، موضحا أن موعد اقتراع اللبنانيين المقيمين على الأراضي اللبنانية، سيوافق يوم الأحد 15 أيار/ مايو 2022.
وأضاف مولوي: "اقتراع الموظفين الذين سيشاركون بالعملية الانتخابية، يوم الخميس الواقع فيه 12-5-2022".
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