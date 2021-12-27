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https://arabic.sputniknews.com/20211227/مادورو-خامنئي-رجل-ذو-حكمة-وذكاء-عظيم-وأشكر-الله-أنني-قابلت-سليماني-1054658828.html
مادورو: خامنئي رجل ذو حكمة وذكاء عظيم وأشكر الله أنني قابلت سليماني
مادورو: خامنئي رجل ذو حكمة وذكاء عظيم وأشكر الله أنني قابلت سليماني
أشاد الرئیس الفنزويلي نیكولاس مادورو بالزعيم الإيراني علي خامنئي، وقائد فيلق القدس الراحل قاسم سليماني. 27.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-27T10:54+0000
2021-12-27T10:54+0000
2021-12-27T10:54+0000
العالم العربي
العالم
أخبار إيران
قاسم سليماني
فنزويلا
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وقال مادورو في مقابلة مع قناة "الميادين"، إن خامنئي "رجل ذو حكمة كبيرة وذكاء عظيم"، كما وصف سليماني بأنه "كان رجلا بشوشا ومتفائلا في الحياة".وشدّد على ضرورة "رفع الصوت مرة أخرى، رفضا لجريمة اغتيال بطل الشعوب، اللواء القائد سليماني".وأكد أن "العلاقات بإيران كانت دائما جيدة جدا، سواء مع الرئيس الأسبق أحمدي نجاد، أو مع الرئيس السابق حسن روحاني، أو الآن مع الرئيس إبراهيم رئيسي".
https://arabic.sputniknews.com/20211224/مسؤول-إيراني-دول-غير-أمريكا-متورطة-في-اغتيال-سليماني-وسنقدم-الملف-إلى-محاكم-دولية-1054513912.html
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العالم العربي, العالم, أخبار إيران, قاسم سليماني, فنزويلا
مادورو: خامنئي رجل ذو حكمة وذكاء عظيم وأشكر الله أنني قابلت سليماني
أشاد الرئیس الفنزويلي نیكولاس مادورو بالزعيم الإيراني علي خامنئي، وقائد فيلق القدس الراحل قاسم سليماني.
وقال مادورو
في مقابلة
مع قناة "الميادين"، إن خامنئي "رجل ذو حكمة كبيرة وذكاء عظيم"، كما وصف سليماني بأنه "كان رجلا بشوشا ومتفائلا في الحياة".
وأضاف "سليماني واجه الإرهاب ومجرمي الإرهاب الدمويين، الذين هاجموا شعوب محور المقاومة أشكر الله على أنني تعرّفت إليه".
وتساءل "هل العالم الذي نريده هو أن نشهد فيه كيف يُعطى أمر من البيت الأبيض باغتيال بطل من أبطال النضال ضد الإرهاب، في العراق وإيران وسوريا ولبنان؟".
وشدّد على ضرورة "رفع الصوت مرة أخرى، رفضا لجريمة اغتيال بطل الشعوب، اللواء القائد سليماني".
وأكد أن "
العلاقات بإيران كانت دائما جيدة جدا
، سواء مع الرئيس الأسبق أحمدي نجاد، أو مع الرئيس السابق حسن روحاني، أو الآن مع الرئيس إبراهيم رئيسي".