https://arabic.sputniknews.com/20211227/مادورو-خامنئي-رجل-ذو-حكمة-وذكاء-عظيم-وأشكر-الله-أنني-قابلت-سليماني-1054658828.html

مادورو: خامنئي رجل ذو حكمة وذكاء عظيم وأشكر الله أنني قابلت سليماني

مادورو: خامنئي رجل ذو حكمة وذكاء عظيم وأشكر الله أنني قابلت سليماني

أشاد الرئیس الفنزويلي نیكولاس مادورو بالزعيم الإيراني علي خامنئي، وقائد فيلق القدس الراحل قاسم سليماني. 27.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-27T10:54+0000

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وقال مادورو في مقابلة مع قناة "الميادين"، إن خامنئي "رجل ذو حكمة كبيرة وذكاء عظيم"، كما وصف سليماني بأنه "كان رجلا بشوشا ومتفائلا في الحياة".وشدّد على ضرورة "رفع الصوت مرة أخرى، رفضا لجريمة اغتيال بطل الشعوب، اللواء القائد سليماني".وأكد أن "العلاقات بإيران كانت دائما جيدة جدا، سواء مع الرئيس الأسبق أحمدي نجاد، أو مع الرئيس السابق حسن روحاني، أو الآن مع الرئيس إبراهيم رئيسي".

https://arabic.sputniknews.com/20211224/مسؤول-إيراني-دول-غير-أمريكا-متورطة-في-اغتيال-سليماني-وسنقدم-الملف-إلى-محاكم-دولية-1054513912.html

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