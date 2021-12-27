https://arabic.sputniknews.com/20211227/ما-الرسائل-التي-حملتها-زيارة-وزير-الخارجية-العراقي-لإيران؟-1054666396.html

ما الرسائل التي حملتها زيارة وزير الخارجية العراقي لإيران؟

ما الرسائل التي حملتها زيارة وزير الخارجية العراقي لإيران؟

دعا وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، إيران إلى بذل الجهود لتغليب لغة الحوار من أجل خلق بيئة آمنة ومستقرة في المنطقة، مؤكدا أن استقرار العراق مهم أيضا لإيران. 27.12.2021, سبوتنيك عربي

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27-12 Bewodouh Doaa ما الرسائل التي حملتها زيارة وزير الخارجية العراقي لإيران؟

وقالت وزارة الخارجية العراقية، في بيان لها، إن حسين الذي يزور إيران، بحث مع الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي العلاقات الثنائية بين البلدين وتطورات الوضع الإقليمي والدولي وانعكاساته على أمن واستقرار العراق والمنطقة.وأضافت أن حسين: "أكد حرص العراق على تعزيز سبل التعاون الثنائي مع طهران في شتى المجالات، كما شدد على أهمية تضافر الجهود على المستوى الإقليمي والدولي لمواجهة التطرف وإنهاء الصراعات".وتعليقا على هذا الموضوع، قال أستاذ العلوم السياسية بجامعة المستنصرية، عصام الفيلي، إن "زيارة وزير الخارجية العراقي لإيران تأتي لأكثر من غرض منها التعاون الاقتصادي بين الجانبين، وكذلك من أجل الدور الذي يلعبه العراق في الوساطة ما بين ايران والسعودية".وأضاف أن "الزيارة ربما حملت رسالة من رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بخصوص التوتر الذي شهده العراق عقب اعلان نتائج الانتخابات، حيث إن هناك رغبة من الحكومة العراقية في أن يكون هناك محاولة لامتصاص الاحتقان عبر ضغط إيران على حلفائها في العراق حتى لا تحدث أزمة مستقبلية في مسألة إعلان النتائج".من جانبه، قال الخبير بقضايا الشرق الأوسط، كريم بدر، إن "الزيارة تأتي في إطار محاولة لإيجاد تفاهمات حول انسحاب القوات الأمريكية من العراق، لأن موضوع الانسحاب غير واضح من قبل الأمريكيين، فالبعض يصرح بالانسحاب وآخرين يؤكدون أنها مجرد تغيير عناوين للمهام".وأشار إلى أن الزيارة تتناول التعاون بين الجانبين والذي قد تقف واشنطن عائقا أمام تنفيذه، كما اعتبر أن الحكومة العراقية تحاول البحث عن حلول لمشاكلها خارجيا من خلال إيران أو الولايات المتحدة وهذا لن يفضي إلا إلى كثير من المشاكل داخل العراق.وأعرب بدر، عن اعتقاده أن إيران تحاول تصفير مشاكلها وهذا ما نجحت به مع معظم دول الخليج مثل الإمارات وقطر، وأصبح هناك تعاون اقتصادي بين هذه الدول وانضمت إليهم تركيا، مشيرا إلى أن العراق قد يلعب دورا في تهدئة التوتر بين أمريكا وإيران.للمزيد تابعوا برنامج "بوضوح".. إعداد وتقديم: دعاء ثابت

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