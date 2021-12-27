تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20211227/ما-الرسائل-التي-حملتها-زيارة-وزير-الخارجية-العراقي-لإيران؟-1054666396.html
ما الرسائل التي حملتها زيارة وزير الخارجية العراقي لإيران؟
ما الرسائل التي حملتها زيارة وزير الخارجية العراقي لإيران؟
دعا وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، إيران إلى بذل الجهود لتغليب لغة الحوار من أجل خلق بيئة آمنة ومستقرة في المنطقة، مؤكدا أن استقرار العراق مهم أيضا لإيران. 27.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-27T14:05+0000
2021-12-27T14:05+0000
راديو
بوضوح
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/1b/1054666005_29:0:1273:700_1920x0_80_0_0_a052d04fac252b647149d313e935a8b4.png
27-12 Bewodouh Doaa
ما الرسائل التي حملتها زيارة وزير الخارجية العراقي لإيران؟
وقالت وزارة الخارجية العراقية، في بيان لها، إن حسين الذي يزور إيران، بحث مع الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي العلاقات الثنائية بين البلدين وتطورات الوضع الإقليمي والدولي وانعكاساته على أمن واستقرار العراق والمنطقة.وأضافت أن حسين: "أكد حرص العراق على تعزيز سبل التعاون الثنائي مع طهران في شتى المجالات، كما شدد على أهمية تضافر الجهود على المستوى الإقليمي والدولي لمواجهة التطرف وإنهاء الصراعات".وتعليقا على هذا الموضوع، قال أستاذ العلوم السياسية بجامعة المستنصرية، عصام الفيلي، إن "زيارة وزير الخارجية العراقي لإيران تأتي لأكثر من غرض منها التعاون الاقتصادي بين الجانبين، وكذلك من أجل الدور الذي يلعبه العراق في الوساطة ما بين ايران والسعودية".وأضاف أن "الزيارة ربما حملت رسالة من رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بخصوص التوتر الذي شهده العراق عقب اعلان نتائج الانتخابات، حيث إن هناك رغبة من الحكومة العراقية في أن يكون هناك محاولة لامتصاص الاحتقان عبر ضغط إيران على حلفائها في العراق حتى لا تحدث أزمة مستقبلية في مسألة إعلان النتائج".من جانبه، قال الخبير بقضايا الشرق الأوسط، كريم بدر، إن "الزيارة تأتي في إطار محاولة لإيجاد تفاهمات حول انسحاب القوات الأمريكية من العراق، لأن موضوع الانسحاب غير واضح من قبل الأمريكيين، فالبعض يصرح بالانسحاب وآخرين يؤكدون أنها مجرد تغيير عناوين للمهام".وأشار إلى أن الزيارة تتناول التعاون بين الجانبين والذي قد تقف واشنطن عائقا أمام تنفيذه، كما اعتبر أن الحكومة العراقية تحاول البحث عن حلول لمشاكلها خارجيا من خلال إيران أو الولايات المتحدة وهذا لن يفضي إلا إلى كثير من المشاكل داخل العراق.وأعرب بدر، عن اعتقاده أن إيران تحاول تصفير مشاكلها وهذا ما نجحت به مع معظم دول الخليج مثل الإمارات وقطر، وأصبح هناك تعاون اقتصادي بين هذه الدول وانضمت إليهم تركيا، مشيرا إلى أن العراق قد يلعب دورا في تهدئة التوتر بين أمريكا وإيران.للمزيد تابعوا برنامج "بوضوح".. إعداد وتقديم: دعاء ثابت
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/1b/1054666005_184:0:1117:700_1920x0_80_0_0_dcea0e32034154860b36526e6ed53637.png
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
راديو, بوضوح, аудио

ما الرسائل التي حملتها زيارة وزير الخارجية العراقي لإيران؟

14:05 GMT 27.12.2021
27-12 Bewodouh Doaa
تابعنا عبر
دعا وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، إيران إلى بذل الجهود لتغليب لغة الحوار من أجل خلق بيئة آمنة ومستقرة في المنطقة، مؤكدا أن استقرار العراق مهم أيضا لإيران.
وقالت وزارة الخارجية العراقية، في بيان لها، إن حسين الذي يزور إيران، بحث مع الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي العلاقات الثنائية بين البلدين وتطورات الوضع الإقليمي والدولي وانعكاساته على أمن واستقرار العراق والمنطقة.
وأضافت أن حسين: "أكد حرص العراق على تعزيز سبل التعاون الثنائي مع طهران في شتى المجالات، كما شدد على أهمية تضافر الجهود على المستوى الإقليمي والدولي لمواجهة التطرف وإنهاء الصراعات".

وتابعت أنه أشار إلى أهمية مد جسور الثقة والتعاون بين الدول المحيطة بالعراق ومن ضمنها الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وتغليب لغة الحوار من أجل خلق بيئة آمنة ومستقرة، مؤكدا أن استقرار العراق مهم أيضا للجارة إيران.

وتعليقا على هذا الموضوع، قال أستاذ العلوم السياسية بجامعة المستنصرية، عصام الفيلي، إن "زيارة وزير الخارجية العراقي لإيران تأتي لأكثر من غرض منها التعاون الاقتصادي بين الجانبين، وكذلك من أجل الدور الذي يلعبه العراق في الوساطة ما بين ايران والسعودية".
وأضاف أن "الزيارة ربما حملت رسالة من رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بخصوص التوتر الذي شهده العراق عقب اعلان نتائج الانتخابات، حيث إن هناك رغبة من الحكومة العراقية في أن يكون هناك محاولة لامتصاص الاحتقان عبر ضغط إيران على حلفائها في العراق حتى لا تحدث أزمة مستقبلية في مسألة إعلان النتائج".

وحول التعاون الاقتصادي بين بغداد وطهران، أكد الفيلي، أن الولايات المتحدة لا تريد غلق كل الأبواب في طبيعة العلاقة الاقتصادية القائمة بين إيران والعراق لأنها تدرك أن العراق إلى الآن لم يصل لمرحلة التكامل الاقتصادي.

من جانبه، قال الخبير بقضايا الشرق الأوسط، كريم بدر، إن "الزيارة تأتي في إطار محاولة لإيجاد تفاهمات حول انسحاب القوات الأمريكية من العراق، لأن موضوع الانسحاب غير واضح من قبل الأمريكيين، فالبعض يصرح بالانسحاب وآخرين يؤكدون أنها مجرد تغيير عناوين للمهام".
وأشار إلى أن الزيارة تتناول التعاون بين الجانبين والذي قد تقف واشنطن عائقا أمام تنفيذه، كما اعتبر أن الحكومة العراقية تحاول البحث عن حلول لمشاكلها خارجيا من خلال إيران أو الولايات المتحدة وهذا لن يفضي إلا إلى كثير من المشاكل داخل العراق.
وأعرب بدر، عن اعتقاده أن إيران تحاول تصفير مشاكلها وهذا ما نجحت به مع معظم دول الخليج مثل الإمارات وقطر، وأصبح هناك تعاون اقتصادي بين هذه الدول وانضمت إليهم تركيا، مشيرا إلى أن العراق قد يلعب دورا في تهدئة التوتر بين أمريكا وإيران.
للمزيد تابعوا برنامج "بوضوح".. إعداد وتقديم: دعاء ثابت
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2021 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
15:31 GMTالعامري يعلن التزامه بقرار المحكمة الاتحادية والمصادقة على نتائج الانتخابات في العراق
15:26 GMTإيلون ماسك يتعرض لهجوم صيني حاد بعد اصطدام وشيك في الفضاء
15:17 GMTتراجع أسعار الذهب مع ارتفاع الدولار... والسبب أوميكرون
15:15 GMTقدرات إيران الصاروخية في 2021
15:13 GMTامرأة تكتشف طعام كلاب في حقائبها بدلا من هدايا بآلاف الدولارات بعد العودة من المطار
15:11 GMTالصين تغلق مدينة يقطنها 13 مليون شخص وتبدأ تطهيرها بعد تفشي متحور دلتا
15:09 GMTضجة في إيران بعد ارتداء لاعب كرة قدم مشهور قميصا يحمل علم إسرائيل... صور وفيديو
15:06 GMTوزير الخارجية التركي يستبعد إمكانية اندلاع صراع عسكري بين روسيا والناتو
15:04 GMTنواب كويتيون يطالبون بـ10 تشريعات في أول جلستين لـ"الأمة الكويتي"
15:00 GMTلماذا لن تنتهي أزمة الطاقة الأوروبية في أي وقت قريب؟
14:57 GMTأمير سعودي يعلق على فيديوهات التحالف العربي التي قال إنها تؤكد تورط "حزب الله" في اليمن
14:53 GMTوزير الدفاع اللبناني يجري مباحثات مع نظيره العراقي في بغداد
14:47 GMTإيران تطالب إسرائيل بمشاهدة هذه الصور ومقاطع الفيديو قبل توجيه أي تهديد
14:44 GMTاحتفال بموسم السباحة الشتوية في تومسك الروسية
14:41 GMTإعلام: مسؤول تونسي يشير لإمكانية تطعيم الأطفال من 5 إلى 12 سنة ضد فيروس كورونا
14:36 GMTفيديو يكشف كلمات الرجل الذي هدد باغتيال ملكة بريطانيا في الكريسماس... "بصوت مشوه"
14:32 GMTمجلس النواب الليبي يعقد جلسة استثنائية... وانطلاق الجولة الثامنة من مباحثات إحياء الاتفاق النووي
14:27 GMTعلامات على جلدك تنذر بإصابتك بمتحور أوميكرون
14:24 GMTكنز داخل السلمون قد يساعد في مكافحة مرض خطير
14:21 GMTلبنان.. توقيع مشروع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة وإحالته لمجلس الوزراء يعكس جدية لإجرائها في مواعيدها