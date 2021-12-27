https://arabic.sputniknews.com/20211227/ما-هي-قدرات-صواريخ-حصار-أو--التي-أعلنت-عنها-تركيا؟-1054672261.html

ما هي قدرات صواريخ "حصار أو +" التي أعلنت عنها تركيا؟

ما هي قدرات صواريخ "حصار أو +" التي أعلنت عنها تركيا؟

تطور تركيا منظومات دفاع جوي محليا ومنها صواريخ "حصار أو +"، متوسطة المدى، التي أعلن عنها رئيس هيئة الصناعات العسكرية إسماعيل دمير. 27.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-27T16:20+0000

2021-12-27T16:20+0000

2021-12-27T16:20+0000

رصد عسكري

الجيش التركي

أخبار تركيا اليوم

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ونشر دمير، تدوينة على "تويتر"، أمس الأحد، أعلن فيها عن جاهزية المنظومة الدفاعية للانضمام للجيش التركي ونشر مقطع فيديو يرصد جانبا من قدراتها.وقال رئيس هيئة الصناعات العسكرية التركية إن تلك المنظومة مصممة لضرب الأهداف التي تحلق على ارتفاعات كبيرة بسرعة عالية.ما هي قدرات صواريخ "حصار أو +"؟يتم تطوير منظومة الدفاع الجوي "حصار أو +" عن طريق شركة الصناعات الدفاعية التركية "أسيلسان"، التي نشرت تقريرا يرصد أبرز مميزات هذه الصواريخ الدفاعية.ما هي الأهداف التي يمكن اعتراضها بواسطة صواريخ "حصار أو +"؟يمكن لصواريخ "حصار أو +" التصدي لـ 5 أنواع من الأهداف الجوية المعادية التي تحلق في نطاق تغطيتها ويشمل ذلك:ما هي مكونات منظومة "حصار أو +"؟تتكون منظومة "حصار أو +" من 7 وحدات تضم 3 بطاريات صواريخ ووحدة رؤية إلكترونية ورادار دفاع جوي متوسط المدى ووحدة اتصال بيانات لربط المنظومات برادارات الإنذار المبكر "إواكس" وجميعها مرتبطة بمركز القيادة والسيطرة الذي يتحكم في عملية إطلاق النار على الهدف.مميزات الاشتباك مع العدوهل يوجد نسخ أخرى من صواريخ "حصار"؟توجد نسخ أخرى من صواريخ "حصار" أبرزها صواريخ "حصار - إيه" وهي صواريخ دفاع جوي مداها 15 كيلومترا وهي منظومة محمولة على مركبات تعمل في الجيش التركي وتم نشرها على الحدود مع سوريا في يناير/ كانون الثاني 2020 وهي مصممة لضرب الأهداف التي تحلق على ارتفاعات منخفضة.كما يوجد نوع آخر من صواريخ حصار هو "حصار آي آي آر" وهي صواريخ مضادة للدبابات تتعرف على الهدف عن طريق التصوير الحراري.

https://arabic.sputniknews.com/20200205/بعد-قرار-أردوغان-بنشرها-9-معلومات-عن-صواريخ-حصار---إيه-1044444111.html

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رصد عسكري, الجيش التركي, أخبار تركيا اليوم