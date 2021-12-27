ما هي قدرات صواريخ "حصار أو +" التي أعلنت عنها تركيا؟
© AFP 2021 / DIANA SANCHEZصاروخ صناعة تركية خلال إحدى المعارض المتخصصة في الصناعات الدفاعية
© AFP 2021 / DIANA SANCHEZ
تطور تركيا منظومات دفاع جوي محليا ومنها صواريخ "حصار أو +"، متوسطة المدى، التي أعلن عنها رئيس هيئة الصناعات العسكرية إسماعيل دمير.
ونشر دمير، تدوينة على "تويتر"، أمس الأحد، أعلن فيها عن جاهزية المنظومة الدفاعية للانضمام للجيش التركي ونشر مقطع فيديو يرصد جانبا من قدراتها.
Savunma sanayiimiz bir başarıya daha imza attı!— Ismail Demir (@IsmailDemirSSB) December 26, 2021
Milli hava savunma füze sistemimiz #HİSAR O+ envantere giriş öncesi son kabul atışında yüksek irtifadaki yüksek hızlı hedefi imha etti.
HİSAR O+ artık bütün unsurlarıyla tam kapasite görevinin başında. Şanlı ordumuza hayırlı olsun pic.twitter.com/ypo4n7UQVx
وقال رئيس هيئة الصناعات العسكرية التركية إن تلك المنظومة مصممة لضرب الأهداف التي تحلق على ارتفاعات كبيرة بسرعة عالية.
ما هي قدرات صواريخ "حصار أو +"؟
يتم تطوير منظومة الدفاع الجوي "حصار أو +" عن طريق شركة الصناعات الدفاعية التركية "أسيلسان"، التي نشرت تقريرا يرصد أبرز مميزات هذه الصواريخ الدفاعية.
تصنف "حصار أو +" ضمن منظومات صواريخ الدفاع الجوي متوسطة المدى.
مصممة لحماية المواقع العسكرية والمنشآت الحيوية.
تتعرف على أهدافها المعادية باستخدام موجات الراديو والتصوير الحراري.
يمكنها الاشتباك مع عدة أهداف في وقت واحد وإطلاق صواريخها تباعا.
يمكنها العمل ليلا ونهارا في جميع الظروف الجوية.
مصممة لتكون سهلة الحركة خلال المهام التكتيكية.
يمكنها اكتشافه الأهداف وضربها في نطاق 360 درجة.
تمتلك منصات إطلاق عمودي للصواريخ.
يمكن الاتصال بين وحدات المنظومة سلكيا أو لاسلكيا.
يمكنه العمل بصورة مستقلة أو ضمن شبكة الدفاع الجوي لمنظومات الدفاع الجوي الأخرى.
تمتلك نظام التمييز بين العدو والصديق "آي إف إف".
ما هي الأهداف التي يمكن اعتراضها بواسطة صواريخ "حصار أو +"؟
يمكن لصواريخ "حصار أو +" التصدي لـ 5 أنواع من الأهداف الجوية المعادية التي تحلق في نطاق تغطيتها ويشمل ذلك:
المقاتلات الحربية.
المروحيات العسكرية.
الطائرات المسيرة الـ "درونز".
الصواريخ المجنحة.
صواريخ "جو - أرض" التي تطلقها الطائرات الحربية.
ما هي مكونات منظومة "حصار أو +"؟
تتكون منظومة "حصار أو +" من 7 وحدات تضم 3 بطاريات صواريخ ووحدة رؤية إلكترونية ورادار دفاع جوي متوسط المدى ووحدة اتصال بيانات لربط المنظومات برادارات الإنذار المبكر "إواكس" وجميعها مرتبطة بمركز القيادة والسيطرة الذي يتحكم في عملية إطلاق النار على الهدف.
مميزات الاشتباك مع العدو
يمكنها اكتشاف المقاتلات في نطاق 40 إلى 60 كيلومترا.
يمكنها تدمير الهدف في مدى 25 كيلومترا.
تمتلك 18 صاروخ جاهزة للإطلاق على متن 3 بطاريات.
تستطيع تعقب 60 هدف في وقت واحد.
هل يوجد نسخ أخرى من صواريخ "حصار"؟
5 فبراير 2020, 17:08 GMT
توجد نسخ أخرى من صواريخ "حصار" أبرزها صواريخ "حصار - إيه" وهي صواريخ دفاع جوي مداها 15 كيلومترا وهي منظومة محمولة على مركبات تعمل في الجيش التركي وتم نشرها على الحدود مع سوريا في يناير/ كانون الثاني 2020 وهي مصممة لضرب الأهداف التي تحلق على ارتفاعات منخفضة.
كما يوجد نوع آخر من صواريخ حصار هو "حصار آي آي آر" وهي صواريخ مضادة للدبابات تتعرف على الهدف عن طريق التصوير الحراري.
© Sputnik12 معلومة عن صواريخ حصار إيه التركية
12 معلومة عن صواريخ حصار إيه التركية
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