مبابي: أنا متحمس لإقصاء ريال مدريد من دوري أبطال أوروبا
© REUTERS / KAI PFAFFENBACHمبابي ونيمار من مباراة الفوز على بايرن ميونخ بذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا
علق النجم الفرنسي ومهاجم باريس سان جرمان كيليان مبابي، على المباراة المرتقبة لناديه ضد ريال مديد الإسباني في دوري أبطال أوروبا، مؤكدا أنه متحمس لإقصاء الريال من المنافسة.
وقال مبابي في تصريحات لقناة "أبو ظبي الرياضية" خلال حضوره حفل "غلوب سوكر"، اليوم الاثنين: "ستكون مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان كبيرة، ينتظرها الكثيرون، أنا متحمس دائما، نريد استغلال إقامة مباراة الذهاب على ملعبنا للتأهل إلى ربع النهائي".
كيليان #مبابي: أحتاج إلى الوقت لأتأقلم مع نجوم مثل #ميسي و #نيمار.. سأكون جاهزاً للقتال مع فريقي أمام #ريال_مدريد في دوري الأبطال#جلوب_سوكر2021#أبوظبي_الرياضية 1 pic.twitter.com/zHxjAKuXr9— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) December 27, 2021
وأضاف: "اللعب إلى جانب نجوم باريس سان جيرمان مثل ميسي ونيمار وراموس ودي ماريا يسهل مهمة أي لاعب، هذا الأمر يساعدني على التألق، أثق أن هؤلاء النجوم سيكونون إضافة قوية لمستقبل الفريق"، مشيرا إلى أنه سعيد في المجموعة قائلا: "أنا سعيد باللعب إلى جانب هؤلاء النجوم، إذا أدى الفريق بشكل جماعي جيد يمكن أن يكون 2022 عاما سعيدا علينا في جميع البطولات المحلية والقارية".
"أنا سعيد بتواجدي هنا.. جئت إلى #العين عندما كنت في الرابعة عشر من عمري"— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) December 27, 2021
كيليان #مبابي - لاعب منتخب فرنسا وباريس سان جيرمان#جلوب_سوكر2021#أبوظبي_الرياضية pic.twitter.com/W2JHYgqP0Z
وبسؤاله عن النجم المصري محمد صلاح، قال مبابي: "محمد صلاح واحد من أفضل اللاعبين في العالم، إنه يسجل أهدافا ويحدث الفارق مع ليفربول، وأحب مشاهدته يلعب، إنه لاعب عظيم".