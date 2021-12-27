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مبابي: أنا متحمس لإقصاء ريال مدريد من دوري أبطال أوروبا
مبابي: أنا متحمس لإقصاء ريال مدريد من دوري أبطال أوروبا
علق النجم الفرنسي ومهاجم باريس سان جرمان كيليان مبابي، على المباراة المرتقبة لناديه ضد ريال مديد الإسباني في دوري أبطال أوروبا، مؤكدا أنه متحمس لإقصاء الريال... 27.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-27T17:59+0000
2021-12-27T17:59+0000
رياضة
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وقال مبابي في تصريحات لقناة "أبو ظبي الرياضية" خلال حضوره حفل "غلوب سوكر"، اليوم الاثنين: "ستكون مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان كبيرة، ينتظرها الكثيرون، أنا متحمس دائما، نريد استغلال إقامة مباراة الذهاب على ملعبنا للتأهل إلى ربع النهائي".وأضاف: "اللعب إلى جانب نجوم باريس سان جيرمان مثل ميسي ونيمار وراموس ودي ماريا يسهل مهمة أي لاعب، هذا الأمر يساعدني على التألق، أثق أن هؤلاء النجوم سيكونون إضافة قوية لمستقبل الفريق"، مشيرا إلى أنه سعيد في المجموعة قائلا: "أنا سعيد باللعب إلى جانب هؤلاء النجوم، إذا أدى الفريق بشكل جماعي جيد يمكن أن يكون 2022 عاما سعيدا علينا في جميع البطولات المحلية والقارية".وبسؤاله عن النجم المصري محمد صلاح، قال مبابي: "محمد صلاح واحد من أفضل اللاعبين في العالم، إنه يسجل أهدافا ويحدث الفارق مع ليفربول، وأحب مشاهدته يلعب، إنه لاعب عظيم".
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رياضة

مبابي: أنا متحمس لإقصاء ريال مدريد من دوري أبطال أوروبا

17:59 GMT 27.12.2021
© REUTERS / KAI PFAFFENBACHمبابي ونيمار من مباراة الفوز على بايرن ميونخ بذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا
مبابي ونيمار من مباراة الفوز على بايرن ميونخ بذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا - سبوتنيك عربي, 1920, 27.12.2021
© REUTERS / KAI PFAFFENBACH
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علق النجم الفرنسي ومهاجم باريس سان جرمان كيليان مبابي، على المباراة المرتقبة لناديه ضد ريال مديد الإسباني في دوري أبطال أوروبا، مؤكدا أنه متحمس لإقصاء الريال من المنافسة.
وقال مبابي في تصريحات لقناة "أبو ظبي الرياضية" خلال حضوره حفل "غلوب سوكر"، اليوم الاثنين: "ستكون مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان كبيرة، ينتظرها الكثيرون، أنا متحمس دائما، نريد استغلال إقامة مباراة الذهاب على ملعبنا للتأهل إلى ربع النهائي".
وأضاف: "اللعب إلى جانب نجوم باريس سان جيرمان مثل ميسي ونيمار وراموس ودي ماريا يسهل مهمة أي لاعب، هذا الأمر يساعدني على التألق، أثق أن هؤلاء النجوم سيكونون إضافة قوية لمستقبل الفريق"، مشيرا إلى أنه سعيد في المجموعة قائلا: "أنا سعيد باللعب إلى جانب هؤلاء النجوم، إذا أدى الفريق بشكل جماعي جيد يمكن أن يكون 2022 عاما سعيدا علينا في جميع البطولات المحلية والقارية".
وبسؤاله عن النجم المصري محمد صلاح، قال مبابي: "محمد صلاح واحد من أفضل اللاعبين في العالم، إنه يسجل أهدافا ويحدث الفارق مع ليفربول، وأحب مشاهدته يلعب، إنه لاعب عظيم".
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