مجلة: القوات الجوية الأمريكية تكشف عن قاذفة جديدة عام 2022

وأشارت المجلة إلى أن التاريخ الدقيق للعرض التقديمي لم يتم تحديده بعد، ولكن يجب أن يحدث بالتأكيد العام المقبل. قبل ذلك، وعد رئيس أركان القوات الجوية ، الجنرال كلارك براون، بإظهار "شيء مميز" في اليوم الذي سيتم فيه تقديم B-21. من المهم أن نلاحظ أن هذا سيكون العرض الأول لقاذفة أمريكية جديدة منذ أكثر من 30 عامًا.ومع ذلك، أشارت القوات الجوية للولايات المتحدة إلى أنه لن يتم نشر الكثير من المعلومات حول الطائرة الاستراتيجية الجديدة. سيتم عرض B-21 Raider لتقديم تقرير عن العمل المنجز، لكن الجيش لا يخطط للتحدث كثيرًا عن ذلك.
تستعد القوات الجوية الأمريكية للكشف عن أحدث قاذفة استراتيجية لها، "B-21 Raider" عام 2022، حسب مجلة "دفينس نيوز".
وأشارت المجلة إلى أن التاريخ الدقيق للعرض التقديمي لم يتم تحديده بعد، ولكن يجب أن يحدث بالتأكيد العام المقبل. قبل ذلك، وعد رئيس أركان القوات الجوية ، الجنرال كلارك براون، بإظهار "شيء مميز" في اليوم الذي سيتم فيه تقديم B-21. من المهم أن نلاحظ أن هذا سيكون العرض الأول لقاذفة أمريكية جديدة منذ أكثر من 30 عامًا.
ومع ذلك، أشارت القوات الجوية للولايات المتحدة إلى أنه لن يتم نشر الكثير من المعلومات حول الطائرة الاستراتيجية الجديدة. سيتم عرض B-21 Raider لتقديم تقرير عن العمل المنجز، لكن الجيش لا يخطط للتحدث كثيرًا عن ذلك.