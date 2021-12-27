https://arabic.sputniknews.com/20211227/مجلس-النواب-الليبي-يعقد-جلسة-استثنائية-وانطلاق-الجولة-الثامنة-من-مباحثات-إحياء-الاتفاق-النووي-1054668052.html

مجلس النواب الليبي يعقد جلسة استثنائية... وانطلاق الجولة الثامنة من مباحثات إحياء الاتفاق النووي

مجلس النواب الليبي يعقد جلسة استثنائية... وانطلاق الجولة الثامنة من مباحثات إحياء الاتفاق النووي

يعقد مجلس النواب الليبي جلسة استثنائية، اليوم الاثنين، لبحث خارطة طريق للمرحلة المقبلة، بينما تنطلق الجولة الثامنة من محادثات فيينا، لإحياء الاتفاق النووي بين... 27.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-27T14:32+0000

2021-12-27T14:32+0000

2021-12-27T14:32+0000

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عالم سبوتنيك

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27-12 Sputnik World البرلمان الليبي يبحث تداعيات تأجيل الانتخابات... انطلاق الجولة الثامنة من محادثات فيينا

البرلمان الليبي يبحث تداعيات تأجيل الانتخابات.. والمشري يحذر من اتخاذ خطوات أحاديةيعقد مجلس النواب الليبي، اليوم الاثنين، 27 ديسمبر/ كانون الأول، جلسة استثنائية لبحث خارطة طريق للمرحلة المقبلة عقب تأجيل الانتخابات البرلمانية والرئاسية، التي كانت مقررة، الجمعة الماضي.وقال النائب جبريل أوحيدة في تصريحات تلفزيونية، إن مجلس النواب سيناقش العقبات والمشاكل التي حالت دون عقد الانتخابات البرلمانية والرئاسية.وحذر المشري مجلس النواب من اتخاذ أي خطوة دون التشاور مع المجلس الأعلى للدولة، ودعاه إلى عدم القفز على الاستحقاقات الموجودة في الاتفاق السياسي، قائلا إن هذه الخطوة إن تمت "ستؤول للفشل".في هذا السياق، قال المحلل السياسي الليبي، عبد الحكيم فنوش، إن "خطاب المشري لم يتغير فهو يشير دائما إلى البرلمان على أنه المعرقل للانتخابات ولا يأخذ في الاعتبار كل الخطوات التي اتخذها مجلس الدولة سابقا لعرقلة هذه الانتخابات".وتوقع المحلل أن "يتخذ البرلمان إجراءات منفصلة عن الحكومة"، معتبرا أنه "يتعين على البرلمان تغيير عبد الحميد الدبيبة من أجل إجراء الانتخابات، حيث لا يمكن لهذه الحكومة الإشراف على الانتخابات".وأكد فنوش أن البرلمان سيبحث خلال جلسة اليوم، "أولا كيفية التعامل مع الحكومة وإيجاد بديل للدبيبة وحكومة بديلة، وثانيا تقديم تصور لسيناريو بديل يتم فيه إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية معا، فضلا عن تغيير القانون الانتخابي بناء على طلب المفوضية العليا للانتخابات".انطلاق الجولة الثامنة من مباحثات فيينا لإحياء الاتفاق النوويتستأنف، الاثنين 27 ديسمبر، الجولة الثامنة من محادثات فيينا، بهدف إحياء الاتفاق النووي الموقع عام 2015 بين إيران والغرب.ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا) عن مصدر في فريق إيران المفاوض في فيينا، إن طهران ملتزمة بالتوصل لاتفاق جيد في فيينا بأقرب فرصة ممكنة.وأكد وزير الخارجية الإيراني، أمیر عبد اللهیان، أن الجولة الثامنة من مفاوضات فيينا، ستبحث رفع العقوبات والحصول على ضمانات أمريكية، وسط دعوات أوروبية لإحراز تقدم سريع في القضايا العالقة.إلى ذلك ذكرت هيئة البث الإسرائيلية، أن رئيس الأركان الإسرائيلي قد أوعز إلى قواته العسكرية بتسريع التحضيرات لشن هجوم محتمل على إيران، وذلك بعد ساعات من تحذيرات إيرانية بالرد بحزم على أي عدوان يستهدفها.وأوضح أنه حدث تقدم بعد أن تم كسر الشروط الإيرانية التي أتى بها الوفد الإيراني الجديد والذي طالب بمفاوضات جديدة، ولم يعترف بما تم تحقيقه في الجولات السابقة، مشيرا إلى أن هذا الأمر تم التراجع عنه، بالإضافة إلى تراجع أمريكي في بعض النقاط، وبالتالي أصبح هناك أرضية مشتركة لنقاشات فقط وليس لمسودة حل نهائي"، بحسب قوله.أحزاب "الإطار التنسيقي" تطرح مبادرة لحل الأزمة السياسية التي سببتها نتائج الانتخابات العراقيةأطلقت القوى السياسية العراقية المنضوية تحت ما يعرف بـ "الإطار التنسيقي"، مبادرة لحل الأزمة السياسية في البلاد، تضمنت دعوات لتسوية ما اعتبرته "اختلالاً في نتائج الانتخابات البرلمانية" التي أجريت في 10 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.وتضمنت المبادرة 9 نقاط؛ أهمها الدعوة إلى "استيعاب الطعون والشكاوى المقدمة بخصوص نتائج الانتخابات من قبل الجهات القضائية، وألا يكون التركيز على شكل الحكومة المقبلة، وإنما على البرنامج الحكومي لها".وجاءت هذه المبادة قبل ساعات من صدور قرار المحكمة الاتحادية العليا بخصوص الطعن المقدم على إلغاء نتائج الانتخابات النيابية الأخيرة، المتوقع صدوره، الاثنين.وتوقع أن "هذه المبادرة قد لا تأتي بقبول عند بعض الأفراد خصوصا أن هناك خصوم وهناك تشكيك بنتائج الانتخابات"، مشيرا إلى أن "هناك اختلافات على آلية طرح الحكومة المقبلة حيث أن الكتلة الصدرية لديها أغلب المقاعد وتميل إلى الحكم بالأغلبية وترفض طرح الحكومة التوافقية".

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