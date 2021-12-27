تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني إرسال مرة أخرى
https://arabic.sputniknews.com/20211227/مرشح-رئاسي-في-كوريا-الجنوبية-يطلب-مقابلة-رئيس-الوزراء-الياباني-1054681586.html
مرشح رئاسي في كوريا الجنوبية يطلب مقابلة رئيس الوزراء الياباني
مرشح رئاسي في كوريا الجنوبية يطلب مقابلة رئيس الوزراء الياباني
قالت تقارير إعلامية إن المرشح الرئاسي في كوريا الجنوبية، لي جايه- ميونغ، قد طالب سفير طوكيو في سيئول بترتيب لقاء له مع رئيس الوزراء الياباني، فوميو كيشيدا. 27.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-27T21:00+0000
2021-12-27T21:00+0000
2021-12-27T21:00+0000
اليابان
كوريا الجنوبية
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/0f/1047803559_0:255:2733:1792_1920x0_80_0_0_7ab73bf8b6ca8381c07957207946bfc0.jpg
ووفقا لما أكدته وكالة "يونهاب" الكورية، فإن ميونغ، قد طالب، اليوم الاثنين، سفير اليابان لدى بلاده، بمساعدته في ترتيب لقاء بينه وبين رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا.مطالبة ميونغ المرشح للرئاسة الكورية الجنوبية جاءت خلال اجتماعه مع السفير الياباني كويتشي أيبوشي.ولفت إلى أن "الإدارة الحالية تعمل على تحسين العلاقات بين كوريا الجنوبية واليابان حتى النهاية، على الرغم من أنه لم يتبق الكثير من ولايتها".وبخصوص "تعويض ضحايا العمل القسري الكوريين في ظل الحكم الاستعماري الياباني لشبه الجزيرة الكورية في الفترة من 1910 إلى 1945، اتفق الجانبان على مناقشة التفاصيل في وقت لاحق".
https://arabic.sputniknews.com/20210814/بوادر-أزمة-بين-كوريا-الجنوبية-واليابان-بسبب-زيارة-ضريح-1049838644.html
اليابان
كوريا الجنوبية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/0f/1047803559_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_092e4874b0c2bc2d7f4c8bfb2963c9b3.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
اليابان, كوريا الجنوبية
مرشح رئاسي في كوريا الجنوبية يطلب مقابلة رئيس الوزراء الياباني
قالت تقارير إعلامية إن المرشح الرئاسي في كوريا الجنوبية، لي جايه- ميونغ، قد طالب سفير طوكيو في سيئول بترتيب لقاء له مع رئيس الوزراء الياباني، فوميو كيشيدا.
ووفقا لما أكدته
وكالة "يونهاب
" الكورية، فإن ميونغ، قد طالب، اليوم الاثنين، سفير اليابان لدى بلاده، بمساعدته في ترتيب لقاء بينه وبين رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا.
مطالبة ميونغ المرشح للرئاسة
الكورية الجنوبية
جاءت خلال اجتماعه مع السفير الياباني كويتشي أيبوشي.
وعلق ميونغ على طبيعة العلاقات السيئة بين بلاده واليابان، قائلا: "إذا كانت العلاقات بين كوريا الجنوبية واليابان في حالة صعبة، فإنها خسارة للجانبين".
ولفت إلى أن "الإدارة الحالية تعمل على تحسين العلاقات بين
كوريا الجنوبية واليابان
حتى النهاية، على الرغم من أنه لم يتبق الكثير من ولايتها".
يشار إلى أن العلاقات بين كوريا واليابان تعاني من حالة تدهور بسبب خلافات حول "التاريخ المشترك والتجارة".
وبخصوص "تعويض ضحايا العمل القسري الكوريين في ظل الحكم
الاستعماري الياباني
لشبه الجزيرة الكورية في الفترة من 1910 إلى 1945، اتفق الجانبان على مناقشة التفاصيل في وقت لاحق".