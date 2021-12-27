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مرشح رئاسي في كوريا الجنوبية يطلب مقابلة رئيس الوزراء الياباني
مرشح رئاسي في كوريا الجنوبية يطلب مقابلة رئيس الوزراء الياباني
قالت تقارير إعلامية إن المرشح الرئاسي في كوريا الجنوبية، لي جايه- ميونغ، قد طالب سفير طوكيو في سيئول بترتيب لقاء له مع رئيس الوزراء الياباني، فوميو كيشيدا. 27.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-27T21:00+0000
2021-12-27T21:00+0000
اليابان
كوريا الجنوبية
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ووفقا لما أكدته وكالة "يونهاب" الكورية، فإن ميونغ، قد طالب، اليوم الاثنين، سفير اليابان لدى بلاده، بمساعدته في ترتيب لقاء بينه وبين رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا.مطالبة ميونغ المرشح للرئاسة الكورية الجنوبية جاءت خلال اجتماعه مع السفير الياباني كويتشي أيبوشي.ولفت إلى أن "الإدارة الحالية تعمل على تحسين العلاقات بين كوريا الجنوبية واليابان حتى النهاية، على الرغم من أنه لم يتبق الكثير من ولايتها".وبخصوص "تعويض ضحايا العمل القسري الكوريين في ظل الحكم الاستعماري الياباني لشبه الجزيرة الكورية في الفترة من 1910 إلى 1945، اتفق الجانبان على مناقشة التفاصيل في وقت لاحق".
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اليابان, كوريا الجنوبية

مرشح رئاسي في كوريا الجنوبية يطلب مقابلة رئيس الوزراء الياباني

21:00 GMT 27.12.2021
© AFP 2021 / Ed Jonesتُظهر صورة تم التقاطها في 10 يناير 2021 منظرًا عامًا لحركة المرور التي تمر فوق جسر فوق نهر هان المتجمد على خلفية مدينة سيئول، كوريا الجنوبية 10 يناير 2021
تُظهر صورة تم التقاطها في 10 يناير 2021 منظرًا عامًا لحركة المرور التي تمر فوق جسر فوق نهر هان المتجمد على خلفية مدينة سيئول، كوريا الجنوبية 10 يناير 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.12.2021
© AFP 2021 / Ed Jones
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قالت تقارير إعلامية إن المرشح الرئاسي في كوريا الجنوبية، لي جايه- ميونغ، قد طالب سفير طوكيو في سيئول بترتيب لقاء له مع رئيس الوزراء الياباني، فوميو كيشيدا.
ووفقا لما أكدته وكالة "يونهاب" الكورية، فإن ميونغ، قد طالب، اليوم الاثنين، سفير اليابان لدى بلاده، بمساعدته في ترتيب لقاء بينه وبين رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا.
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مطالبة ميونغ المرشح للرئاسة الكورية الجنوبية جاءت خلال اجتماعه مع السفير الياباني كويتشي أيبوشي.
وعلق ميونغ على طبيعة العلاقات السيئة بين بلاده واليابان، قائلا: "إذا كانت العلاقات بين كوريا الجنوبية واليابان في حالة صعبة، فإنها خسارة للجانبين".
ولفت إلى أن "الإدارة الحالية تعمل على تحسين العلاقات بين كوريا الجنوبية واليابان حتى النهاية، على الرغم من أنه لم يتبق الكثير من ولايتها".
يشار إلى أن العلاقات بين كوريا واليابان تعاني من حالة تدهور بسبب خلافات حول "التاريخ المشترك والتجارة".
وبخصوص "تعويض ضحايا العمل القسري الكوريين في ظل الحكم الاستعماري الياباني لشبه الجزيرة الكورية في الفترة من 1910 إلى 1945، اتفق الجانبان على مناقشة التفاصيل في وقت لاحق".
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