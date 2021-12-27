مركز مكافحة الأمراض الأمريكي يحقق في انتشار كورونا على 68 سفينة سياحية

وحسب بيان للمركز الأمريكي لمكافحة الأمراض، نشرته "رويترز"، أكد انتشار فيروس كورونا على قرابة 70 باخرة سياحية.ولفت إلى أنه يحقق في الأمر بعد ورود تقارير عن حالات إصابة بفيروس كورونا، على متن 68 باخرة.وأوضح البيان أن متحور فيروس كورونا الجديد أوميكرون تسبب في توقف السفر في عطلة نهاية أسبوع عيد الميلاد.وكانت تقارير كثيرة قد تحدثت عن ارتفاع حالات الإصابة بمتحور كورونا الجديد أوميكرون بين أطقم شركات الطيران، مما جعلها تلغي رحلات كثيرة. وقد قامت شركات الطيران الأمريكية بإلغاء أكثر من 800 رحلة جوية داخل الولايات المتحدة أو إليها أو منها اليوم الاثنين، وفقًا لبيانات موقع تتبع الرحلات الجوية "فلايت أوير"، بالإضافة إلى أكثر من 3000 عملية إلغاء للرحلة حدثت خلال عطلة نهاية الأسبوع، والتي عادة ما تكون وقت الذروة للأمريكيين.وتراجعت أسهم شركات الطيران الأمريكية وشركات أخرى مرتبطة بالسفر، اليوم الاثنين، وذلك بسبب إلغاء رحلاتها بعد تزايد إصابات أوميكرون.ووفقا لـ"رويترز"، انخفضت أسهم مجموعة أمريكان إيرلاينز ويونايتد إيرلاينز هولدنجز ودلتا إيرلاينز وساوث وست إيرلاينز بنسبة 2% إلى 3% في التعاملات المبكرة اليوم.
ولفت إلى أنه يحقق في الأمر بعد ورود تقارير عن حالات إصابة بفيروس كورونا، على متن 68 باخرة.
وأوضح البيان أن متحور فيروس كورونا الجديد أوميكرون تسبب في توقف السفر في عطلة نهاية أسبوع عيد الميلاد.
وكانت تقارير كثيرة قد تحدثت عن ارتفاع حالات الإصابة بمتحور كورونا الجديد أوميكرون بين أطقم شركات الطيران، مما جعلها تلغي رحلات كثيرة.
وقد قامت شركات الطيران الأمريكية بإلغاء أكثر من 800 رحلة جوية داخل الولايات المتحدة أو إليها أو منها اليوم الاثنين، وفقًا لبيانات موقع تتبع الرحلات الجوية "فلايت أوير"، بالإضافة إلى أكثر من 3000 عملية إلغاء للرحلة حدثت خلال عطلة نهاية الأسبوع، والتي عادة ما تكون وقت الذروة للأمريكيين.
وتراجعت أسهم شركات الطيران الأمريكية وشركات أخرى مرتبطة بالسفر، اليوم الاثنين، وذلك بسبب إلغاء رحلاتها بعد تزايد إصابات أوميكرون.
ووفقا لـ"رويترز"، انخفضت أسهم مجموعة أمريكان إيرلاينز ويونايتد إيرلاينز هولدنجز ودلتا إيرلاينز وساوث وست إيرلاينز بنسبة 2% إلى 3% في التعاملات المبكرة اليوم.