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https://arabic.sputniknews.com/20211227/مركز-مكافحة-الأمراض-الأمريكي-يحقق-في-انتشار-كورونا-على-68-سفينة-سياحية-1054676181.html
مركز مكافحة الأمراض الأمريكي يحقق في انتشار كورونا على 68 سفينة سياحية
مركز مكافحة الأمراض الأمريكي يحقق في انتشار كورونا على 68 سفينة سياحية
أكد مركز مكافحة الأمراض في الولايات المتحدة الأمريكية "سي دي سي" تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا على 68 باخرة سياحية. 27.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-27T17:57+0000
2021-12-27T17:57+0000
سلالة كورونا الجديدة
أوميكرون
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وحسب بيان للمركز الأمريكي لمكافحة الأمراض، نشرته "رويترز"، أكد انتشار فيروس كورونا على قرابة 70 باخرة سياحية.ولفت إلى أنه يحقق في الأمر بعد ورود تقارير عن حالات إصابة بفيروس كورونا، على متن 68 باخرة.وأوضح البيان أن متحور فيروس كورونا الجديد أوميكرون تسبب في توقف السفر في عطلة نهاية أسبوع عيد الميلاد.وكانت تقارير كثيرة قد تحدثت عن ارتفاع حالات الإصابة بمتحور كورونا الجديد أوميكرون بين أطقم شركات الطيران، مما جعلها تلغي رحلات كثيرة. وقد قامت شركات الطيران الأمريكية بإلغاء أكثر من 800 رحلة جوية داخل الولايات المتحدة أو إليها أو منها اليوم الاثنين، وفقًا لبيانات موقع تتبع الرحلات الجوية "فلايت أوير"، بالإضافة إلى أكثر من 3000 عملية إلغاء للرحلة حدثت خلال عطلة نهاية الأسبوع، والتي عادة ما تكون وقت الذروة للأمريكيين.وتراجعت أسهم شركات الطيران الأمريكية وشركات أخرى مرتبطة بالسفر، اليوم الاثنين، وذلك بسبب إلغاء رحلاتها بعد تزايد إصابات أوميكرون.ووفقا لـ"رويترز"، انخفضت أسهم مجموعة أمريكان إيرلاينز ويونايتد إيرلاينز هولدنجز ودلتا إيرلاينز وساوث وست إيرلاينز بنسبة 2% إلى 3% في التعاملات المبكرة اليوم.
https://arabic.sputniknews.com/20211226/إلغاء-656-رحلة-طيران-في-أمريكا-بسبب-أوميكرون-1054588417.html
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سلالة كورونا الجديدة, أوميكرون

مركز مكافحة الأمراض الأمريكي يحقق في انتشار كورونا على 68 سفينة سياحية

17:57 GMT 27.12.2021
© AP Photoباخرة أمريكية
باخرة أمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 27.12.2021
© AP Photo
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أكد مركز مكافحة الأمراض في الولايات المتحدة الأمريكية "سي دي سي" تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا على 68 باخرة سياحية.
وحسب بيان للمركز الأمريكي لمكافحة الأمراض، نشرته "رويترز"، أكد انتشار فيروس كورونا على قرابة 70 باخرة سياحية.
رحلة طيران خطوط يونايتد الأمريكية UA328 تعود إلى مطار دنفر الدولي بعد اشتعال النيران أثناء التحليق فوق دنفر، كولورادو، أمريكا، 20 فبراير/ شباط 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.12.2021
إلغاء 656 رحلة طيران في أمريكا بسبب أوميكرون
أمس, 16:52 GMT
ولفت إلى أنه يحقق في الأمر بعد ورود تقارير عن حالات إصابة بفيروس كورونا، على متن 68 باخرة.
وأوضح البيان أن متحور فيروس كورونا الجديد أوميكرون تسبب في توقف السفر في عطلة نهاية أسبوع عيد الميلاد.
وكانت تقارير كثيرة قد تحدثت عن ارتفاع حالات الإصابة بمتحور كورونا الجديد أوميكرون بين أطقم شركات الطيران، مما جعلها تلغي رحلات كثيرة.
وقد قامت شركات الطيران الأمريكية بإلغاء أكثر من 800 رحلة جوية داخل الولايات المتحدة أو إليها أو منها اليوم الاثنين، وفقًا لبيانات موقع تتبع الرحلات الجوية "فلايت أوير"، بالإضافة إلى أكثر من 3000 عملية إلغاء للرحلة حدثت خلال عطلة نهاية الأسبوع، والتي عادة ما تكون وقت الذروة للأمريكيين.
وتراجعت أسهم شركات الطيران الأمريكية وشركات أخرى مرتبطة بالسفر، اليوم الاثنين، وذلك بسبب إلغاء رحلاتها بعد تزايد إصابات أوميكرون.
ووفقا لـ"رويترز"، انخفضت أسهم مجموعة أمريكان إيرلاينز ويونايتد إيرلاينز هولدنجز ودلتا إيرلاينز وساوث وست إيرلاينز بنسبة 2% إلى 3% في التعاملات المبكرة اليوم.
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