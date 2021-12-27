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https://arabic.sputniknews.com/20211227/مصر-وزير-السياحة-يعلن-موعد-افتتاح-المتحف-المصري-الكبير-1054682663.html
مصر… وزير السياحة يعلن موعد افتتاح المتحف المصري الكبير
مصر… وزير السياحة يعلن موعد افتتاح المتحف المصري الكبير
أعلن وزير السياحة والآثار المصري خالد العناني، أنه سيتم افتتاح المتحف المصري الكبير في عام 2022، مشيرا إلى أنه سيكون عاما استثنائيا بالنسبة للآثار المصرية. 27.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-27T21:46+0000
2021-12-27T21:46+0000
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العالم العربي
أخبار مصر الآن
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جاء ذلك خلال مشاركته في ندوة نظمتها مكتبة الإسكندرية، اليوم الاثنين، بعنوان "عام 2022… رؤية مصرية"، حسبما ذكرت "بوابة أخبار اليوم" المصرية.وقال العناني إن عام 2022 سيشهد الاحتفال بمرور 200 عام على فك رموز حجر رشيد ومرور 100 عام على اكتشاف مقبرة توت عنخ آمون، التي تعد أكبر مقبرة أثرية في التاريخ.وأكد وزير السياحة والآثار المصري أن عام 2022 يشهد انتهاء مشكلة منطقة دير أبو مينا الأثرية، التي تم وضعها على قائمة "اليونسكو" الحمراء بسبب المياه الجوفية.كما أشار العناني إلى أنه سيتم افتتاح متحف عواصم مصر، مشيرا إلى أنه سيكون متحف مدهش، إضافة إلى افتتاح المتحف اليوناني الروماني.وأكد الوزير المصري أن ما يثار حول هدم مناطق أثرية غير صحيح، مضيفا: "لا يجرؤ أحد على مس حجر من المناطق الأثرية".
https://arabic.sputniknews.com/20210806/أول-مشاهد-من-عملية-نقل-مركب-الملك-خوفو-الضخم-إلى-المتحف-المصري-الكبير-فيديو-1049786024.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, أخبار مصر الآن
مصر… وزير السياحة يعلن موعد افتتاح المتحف المصري الكبير
أعلن وزير السياحة والآثار المصري خالد العناني، أنه سيتم افتتاح المتحف المصري الكبير في عام 2022، مشيرا إلى أنه سيكون عاما استثنائيا بالنسبة للآثار المصرية.
جاء ذلك خلال مشاركته في ندوة نظمتها مكتبة الإسكندرية، اليوم الاثنين، بعنوان "عام 2022… رؤية مصرية"، حسبما ذكرت "بوابة أخبار اليوم" المصرية.
وقال العناني إن عام 2022 سيشهد الاحتفال بمرور 200 عام على فك رموز حجر رشيد ومرور 100 عام على اكتشاف مقبرة توت عنخ آمون، التي تعد أكبر
مقبرة أثرية
في التاريخ.
وأكد وزير السياحة
والآثار المصري
أن عام 2022 يشهد انتهاء مشكلة منطقة دير أبو مينا الأثرية، التي تم وضعها على قائمة "اليونسكو" الحمراء بسبب المياه الجوفية.
كما أشار العناني إلى أنه سيتم افتتاح متحف عواصم مصر، مشيرا إلى أنه سيكون متحف مدهش، إضافة إلى افتتاح المتحف اليوناني الروماني.
وأكد الوزير المصري أن ما يثار حول هدم
مناطق أثرية
غير صحيح، مضيفا: "لا يجرؤ أحد على مس حجر من المناطق الأثرية".