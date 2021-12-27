مقاتلات روسية تتدرب على حماية المطارات في شبه جزيرة القرم من القصف

تمت إعادة الانتشار في مختلف المطارات في منطقة مسؤولية المنطقة العسكرية الجنوبية، بما في ذلك المطارات في شبه جزيرة القرم، حيث تم نشر نقاط مؤقتة للتزود بالوقود لمعدات الطيران، وكذلك مناطق وقوف السيارات ومناطق العمل لأخصائيي أسلحة الطيران.وبحسب الجيش، خلال التمرين، "أكملت الأطقم التحضير السريع للطائرات للإقلاع وقامت بإقلاع متزامن.وجاء في البيان أنه "بالإضافة إلى ذلك، قام الطيارون أثناء الرحلات الجوية بمهام صد غارة قاذفات العدو الوهمية على المطارات في شبه جزيرة القرم.أجرى المظليين أيضًا تدريبات في شبه جزيرة القرم بالتوازي مع الطيارين. وانتهت يوم أمس الأحد المناورات التي شارك فيها أكثر من 1200 جندي. تدرب المظليين على العمليات الدفاعية والهجومية.عادت الأقسام الفرعية التابعة لفرقة نوفوروسيسك المحمولة جواً إلى نقاط انتشارها الدائمة بعد التدريبات في شبه جزيرة القرم وإقليم كراسنودار، وجرت المناورات كجزء من تجمع قيادة القوات المحمولة جواً. وإجمالا شارك، أكثر من 1.2 ألف جندي وأكثر من 250 وحدات من المعدات العسكرية.
تدربت مقاتلات سو-27إس إم3 وسو-30إم2 من المنطقة العسكرية الجنوبية، خلال تمارين طيران تكتيكية، على إعادة انتشار الطائرات من إقليم كراسنودار إلى المطارات التشغيلية في شبه جزيرة القرم، حسبما ذكرت الخدمة الصحفية لأسطول البحر الأسود.
تمت إعادة الانتشار في مختلف المطارات في منطقة مسؤولية المنطقة العسكرية الجنوبية، بما في ذلك المطارات في شبه جزيرة القرم، حيث تم نشر نقاط مؤقتة للتزود بالوقود لمعدات الطيران، وكذلك مناطق وقوف السيارات ومناطق العمل لأخصائيي أسلحة الطيران.
وبحسب الجيش، خلال التمرين، "أكملت الأطقم التحضير السريع للطائرات للإقلاع وقامت بإقلاع متزامن.
وجاء في البيان أنه "بالإضافة إلى ذلك، قام الطيارون أثناء الرحلات الجوية بمهام صد غارة قاذفات العدو الوهمية على المطارات في شبه جزيرة القرم.
أجرى المظليين أيضًا تدريبات في شبه جزيرة القرم بالتوازي مع الطيارين. وانتهت يوم أمس الأحد المناورات التي شارك فيها أكثر من 1200 جندي. تدرب المظليين على العمليات الدفاعية والهجومية.
عادت الأقسام الفرعية التابعة لفرقة نوفوروسيسك المحمولة جواً إلى نقاط انتشارها الدائمة بعد التدريبات في شبه جزيرة القرم وإقليم كراسنودار، وجرت المناورات كجزء من تجمع قيادة القوات المحمولة جواً. وإجمالا شارك، أكثر من 1.2 ألف جندي وأكثر من 250 وحدات من المعدات العسكرية.