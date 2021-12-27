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https://arabic.sputniknews.com/20211227/مقتدى-الصدر-يجب-الإسراع-بتشكيل-حكومة-أغلبية-وطنية-لا-شرقية-ولا-غربية-1054671410.html
مقتدى الصدر: يجب الإسراع بتشكيل حكومة أغلبية وطنية لا شرقية ولا غربية
مقتدى الصدر: يجب الإسراع بتشكيل حكومة أغلبية وطنية لا شرقية ولا غربية
دعا الزعيم الشيعي العراقي مقتدى الصدر إلى الإسراع بتشكيل حكومة أغلبية وطنية، وذلك عقب تصديق المحكمة العليا العراقية على نتائج الانتخابات البرلمانية الأخيرة. 27.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-27T15:47+0000
2021-12-27T15:47+0000
الشيعة
مقتدى الصدر
الانتخابات البرلمانية العراقية
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ووفقا لما نشره الصدر عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، اليوم الاثنين، فقد وجه الشكر "لكل من ساهم في هذا العرس الديمقراطي الوطني ولا سيما القضاء الأعلى".وقال: "أخص بالذكر الأخ فائق زيدان والمحكمة الاتحادية ومفوضية الانتخابات والممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة جينين بلاسخارت ولجميع الشركاء بل الشكر موصول للشعب العراقي الذي صبر وظفر وشكراً للمرجعية الراعية والداعية لهذا الكرنفال الانتخابي الذي يستحق منا الحمد والشكر والاحتفال".ودعا الصدر إلى "الحفاظ على السلم والسلام"، مؤكدا أن "الوطن أمانة في أعناقنا"، ومحددا طريقة الحفاظ عليه "بالإسراع بتشكيل حكومة أغلبية وطنية لا شرقية ولا غربية، يضيئ نورها من أرض الوطن وليفيء على الشعب بالخدمة والأمان".وأعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، في 30 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، النتائج النهائية للانتخابات العامة العراقية التي جرت في العاشر من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي بعد مراجعة الطعون المقدمة إليها.وجاءت الكتلة الصدرية التابعة لرجل الدين مقتدى الصدر، في المرتبة الأولى بـ 73 مقعدا، بينما جاء تحالف "تقدم" في المرتبة الثانية بـ 37 مقعدا، تبعه ائتلاف دولة القانون بـ 33 مقعدا، وفاز الحزب الديمقراطي الكردستاني بـ 31 مقعدا ليحتل المركز الرابع.وعقب إعلان النتائج، أصدرت قوى الإطار التنسيقي ( يضم تحالف "الفتح" وقوى "الدولة الوطنية" بزعامة عمار الحكيم وائتلاف "دولة القانون" بزعامة نوري المالكي)، وهي الكتل السياسية المعترضة على نتائج الانتخابات، بيانا أعلنت فيه رفضها نتائج الانتخابات، واتهمت المفوضية "بإعداد نتائج الانتخابات مسبقا على حساب إرادة الشعب العراقي"
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الشيعة, مقتدى الصدر, الانتخابات البرلمانية العراقية

مقتدى الصدر: يجب الإسراع بتشكيل حكومة أغلبية وطنية لا شرقية ولا غربية

15:47 GMT 27.12.2021
© AFP 2021 / HAIDAR HAMDANIعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر
عيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر - سبوتنيك عربي, 1920, 27.12.2021
© AFP 2021 / HAIDAR HAMDANI
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دعا الزعيم الشيعي العراقي مقتدى الصدر إلى الإسراع بتشكيل حكومة أغلبية وطنية، وذلك عقب تصديق المحكمة العليا العراقية على نتائج الانتخابات البرلمانية الأخيرة.
ووفقا لما نشره الصدر عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، اليوم الاثنين، فقد وجه الشكر "لكل من ساهم في هذا العرس الديمقراطي الوطني ولا سيما القضاء الأعلى".
وقال: "أخص بالذكر الأخ فائق زيدان والمحكمة الاتحادية ومفوضية الانتخابات والممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة جينين بلاسخارت ولجميع الشركاء بل الشكر موصول للشعب العراقي الذي صبر وظفر وشكراً للمرجعية الراعية والداعية لهذا الكرنفال الانتخابي الذي يستحق منا الحمد والشكر والاحتفال".
ودعا الصدر إلى "الحفاظ على السلم والسلام"، مؤكدا أن "الوطن أمانة في أعناقنا"، ومحددا طريقة الحفاظ عليه "بالإسراع بتشكيل حكومة أغلبية وطنية لا شرقية ولا غربية، يضيئ نورها من أرض الوطن وليفيء على الشعب بالخدمة والأمان".
وأعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، في 30 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، النتائج النهائية للانتخابات العامة العراقية التي جرت في العاشر من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي بعد مراجعة الطعون المقدمة إليها.
وجاءت الكتلة الصدرية التابعة لرجل الدين مقتدى الصدر، في المرتبة الأولى بـ 73 مقعدا، بينما جاء تحالف "تقدم" في المرتبة الثانية بـ 37 مقعدا، تبعه ائتلاف دولة القانون بـ 33 مقعدا، وفاز الحزب الديمقراطي الكردستاني بـ 31 مقعدا ليحتل المركز الرابع.
وعقب إعلان النتائج، أصدرت قوى الإطار التنسيقي ( يضم تحالف "الفتح" وقوى "الدولة الوطنية" بزعامة عمار الحكيم وائتلاف "دولة القانون" بزعامة نوري المالكي)، وهي الكتل السياسية المعترضة على نتائج الانتخابات، بيانا أعلنت فيه رفضها نتائج الانتخابات، واتهمت المفوضية "بإعداد نتائج الانتخابات مسبقا على حساب إرادة الشعب العراقي"
نتائج الانتخابات البرلمانية العراقية المبكرة 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 18.10.2021
نتائج الانتخابات البرلمانية العراقية المبكرة 2021
18 أكتوبر, 12:56 GMT
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