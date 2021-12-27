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https://arabic.sputniknews.com/20211227/مقتل-3-وإصابة-آخر-في-إطلاق-نار-بولاية-تكساس-الأمريكية-1054683292.html
مقتل 3 وإصابة آخر في إطلاق نار بولاية تكساس الأمريكية
مقتل 3 وإصابة آخر في إطلاق نار بولاية تكساس الأمريكية
قالت الشرطة الأمريكية، اليوم الاثنين، إن ثلاثة أشخاص قتلوا وأصيب رابع بجروح خطيرة في إطلاق نار وقع في متجر بمنطقة دالاس في ولاية تكساس الأمريكية. 27.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-27T23:09+0000
2021-12-27T23:09+0000
2021-12-27T23:09+0000
الشرطة الأمريكية
إطلاق نار
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وقالت إدارة شرطة غارلاند، إن إطلاق النار وقع ليل الأحد في ضاحية غارلاند في دالاس وتم تسجيله في شريط فيديو للمراقبة، وفقا لشبكة "إيه بي سي نيوز".وأفادت الشرطة بإن الرجل خرج من شاحنة بيضاء صغيرة، ودخل المحل وفتح النار، ثم عاد إليها مرة ثانية وفر مسرعا.وأكدت الشرطة إصابة أربعة أشخاص، لم يتم الكشف عن أسمائهم بعد، خلال إطلاق النار، حيث أعلن عن مقتل ثلاثة في مكان الحادث. ونقل الرابع إلى المستشفى في حالة حرجة.ولا تزال الشرطة تبحث عن مطلق النار.
https://arabic.sputniknews.com/20211122/أمريكا-ارتفاع-ضحايا-حادث-دهس-ويسكونسن-إلى-5-قتلى-و40-مصابا-1050770093.html
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الشرطة الأمريكية, إطلاق نار
مقتل 3 وإصابة آخر في إطلاق نار بولاية تكساس الأمريكية
قالت الشرطة الأمريكية، اليوم الاثنين، إن ثلاثة أشخاص قتلوا وأصيب رابع بجروح خطيرة في إطلاق نار وقع في متجر بمنطقة دالاس في ولاية تكساس الأمريكية.
وقالت إدارة شرطة غارلاند، إن إطلاق النار وقع ليل الأحد في ضاحية غارلاند في دالاس وتم تسجيله في شريط فيديو للمراقبة،
وفقا لشبكة
"إيه بي سي نيوز".
مطلق النار رجل لا يرتدي قميصا، على رأسه قبعة بيسبول، و
يخفي وجهه بكمامة جراحية زرقاء
ويلبس سروالا رياضيا داكن اللون، وفقا للشرطة.
وأفادت الشرطة بإن الرجل خرج من شاحنة بيضاء صغيرة،
ودخل المحل وفتح النار
، ثم عاد إليها مرة ثانية وفر مسرعا.
وأكدت الشرطة إصابة أربعة أشخاص، لم يتم الكشف عن أسمائهم بعد، خلال إطلاق النار، حيث أعلن عن مقتل ثلاثة في مكان الحادث. ونقل الرابع إلى المستشفى في حالة حرجة.
ولا تزال الشرطة تبحث عن مطلق النار.