تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20211227/مقتل-3-وإصابة-آخر-في-إطلاق-نار-بولاية-تكساس-الأمريكية-1054683292.html
مقتل 3 وإصابة آخر في إطلاق نار بولاية تكساس الأمريكية
مقتل 3 وإصابة آخر في إطلاق نار بولاية تكساس الأمريكية
قالت الشرطة الأمريكية، اليوم الاثنين، إن ثلاثة أشخاص قتلوا وأصيب رابع بجروح خطيرة في إطلاق نار وقع في متجر بمنطقة دالاس في ولاية تكساس الأمريكية. 27.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-27T23:09+0000
2021-12-27T23:09+0000
الشرطة الأمريكية
إطلاق نار
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104559/36/1045593652_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_5bba0b9bc0507b782cc23430b974a5b3.jpg
وقالت إدارة شرطة غارلاند، إن إطلاق النار وقع ليل الأحد في ضاحية غارلاند في دالاس وتم تسجيله في شريط فيديو للمراقبة، وفقا لشبكة "إيه بي سي نيوز".وأفادت الشرطة بإن الرجل خرج من شاحنة بيضاء صغيرة، ودخل المحل وفتح النار، ثم عاد إليها مرة ثانية وفر مسرعا.وأكدت الشرطة إصابة أربعة أشخاص، لم يتم الكشف عن أسمائهم بعد، خلال إطلاق النار، حيث أعلن عن مقتل ثلاثة في مكان الحادث. ونقل الرابع إلى المستشفى في حالة حرجة.ولا تزال الشرطة تبحث عن مطلق النار.
https://arabic.sputniknews.com/20211122/أمريكا-ارتفاع-ضحايا-حادث-دهس-ويسكونسن-إلى-5-قتلى-و40-مصابا-1050770093.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104559/36/1045593652_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_95436236fecd74098acf0d18bfe1f350.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الشرطة الأمريكية, إطلاق نار

مقتل 3 وإصابة آخر في إطلاق نار بولاية تكساس الأمريكية

23:09 GMT 27.12.2021
© AP Photo / Frank Franklin IIالشرطة الأمريكية تتفقد شوارع المدينة مع بدء حظر التجول في نيويورك، الولايات المتحدة 1 يونيو 2020
الشرطة الأمريكية تتفقد شوارع المدينة مع بدء حظر التجول في نيويورك، الولايات المتحدة 1 يونيو 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.12.2021
© AP Photo / Frank Franklin II
تابعنا عبر
قالت الشرطة الأمريكية، اليوم الاثنين، إن ثلاثة أشخاص قتلوا وأصيب رابع بجروح خطيرة في إطلاق نار وقع في متجر بمنطقة دالاس في ولاية تكساس الأمريكية.
وقالت إدارة شرطة غارلاند، إن إطلاق النار وقع ليل الأحد في ضاحية غارلاند في دالاس وتم تسجيله في شريط فيديو للمراقبة، وفقا لشبكة "إيه بي سي نيوز".
مطلق النار رجل لا يرتدي قميصا، على رأسه قبعة بيسبول، ويخفي وجهه بكمامة جراحية زرقاء ويلبس سروالا رياضيا داكن اللون، وفقا للشرطة.
وأفادت الشرطة بإن الرجل خرج من شاحنة بيضاء صغيرة، ودخل المحل وفتح النار، ثم عاد إليها مرة ثانية وفر مسرعا.
وأكدت الشرطة إصابة أربعة أشخاص، لم يتم الكشف عن أسمائهم بعد، خلال إطلاق النار، حيث أعلن عن مقتل ثلاثة في مكان الحادث. ونقل الرابع إلى المستشفى في حالة حرجة.
ولا تزال الشرطة تبحث عن مطلق النار.
الشرطة تقف خارج متجر في بولدر بولاية كولورادو الأمريكية بعد إطلاق نار خلف 6 قتلى - سبوتنيك عربي, 1920, 22.11.2021
أمريكا... ارتفاع ضحايا حادث دهس ويسكونسن إلى 5 قتلى و40 مصابا
22 نوفمبر, 06:35 GMT
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2021 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
00:30 GMTستيفاني وليامز تدعو إلى التركيز على الانتخابات في ليبيا
00:01 GMTالجيش اليمني يعلن مقتل مسلحين من "أنصار الله" في كمين وإسقاط طائرة مفخخة
أمسمقتل 3 وإصابة آخر في إطلاق نار بولاية تكساس الأمريكية
أمسكافاني يهز الشباك وينتزع التعادل لمانشستر يونايتد في نيوكاسل
أمس17 إصابة بكورونا في صفوف ريال سوسيداد
أمسوزير الصحة المغربي: احتمال حدوث انتكاسة وبائية في بلادنا بسبب أوميكرون وارد
أمسمصر… وزير السياحة يعلن موعد افتتاح المتحف المصري الكبير
أمسإضراب أسرى حماس عن الطعام.. هل ينجح في وقف الإجراءات الإسرائيلية بالسجون؟
أمسأسعار النفط ترتفع لأعلى مستوى في شهر مع انحسار المخاوف من أوميكرون
أمسالرئيس التنفيذي لـ "إكسبو 2020 دبي" يكشف تفاصيل احتفالات رأس السنة التي تستمر 20 ساعة
أمس"الاستئناف الأمريكية" تحدد 7 يناير موعدا لمناقشة حظر الإجهاض في تكساس
أمسمرشح رئاسي في كوريا الجنوبية يطلب مقابلة رئيس الوزراء الياباني
أمسأقرتها اللجنة القانونية... التعديلات الدستورية تثير الجدل في الأردن؟
أمسدمشق تتهم تركيا بعرقلة مسار أستانا و"الاحتلال الأمريكي" بسرقة ثروات الشعب السوري... فيديو
أمس"كتائب حزب الله" العراقية تصدر بيانا شديد اللجهة بشأن مصادقة المحكمة العليا على نتائج الانتخابات
أمسالثلوج تصنع مناظر خلابة في الصين... فيديو
أمس"أنصار الله" تعلن استئناف الرحلات الأممية إلى مطار صنعاء
أمسباقري: لجان الخبراء بمباحثات فيينا تنظر غدا في مسألة رفع العقوبات المفروضة على إيران
أمسالاتحاد الأوروبي يدعو أمريكا وإيران إلى اتخاذ قرارات صعبة بشأن المفاوضات النووية
أمسإعلام: قصف صاروخي يستهدف قاعدة عسكرية تركية شمالي العراق