موظفو أكبر البنوك الإيطالية يدخلون إضرابا هو الأول منذ التسعينيات

وحسب "رويترز"، فإن الإضراب يأتي احتجاجا على تخفيضات المكاتب الخلفية وموظفي تكنولوجيا المعلومات.وقالت اتحادات البنوك الإيطالية إن الإضراب كان "نجاحا كبيرا"، مضيفة أنه كان قويا.وقالت فابي وفرست سيسل وفيساك سيجيل وأويلكا ويونيسين في بيان مشترك: "المكاتب الداخلية للبنك مهجورة تماما وظلت مغلقة كما فعلت معظم الفروع".ويحتج الموظفون على قرار "بي إن إل" باستخدام مزودين خارجيين لتكنولوجيا المعلومات وخدمات المكتب الخلفي، وهي خطوة قالت النقابات إنها تؤثر على 90 من إجمالي 11500 موظف في "بي إن إل" في مكاتبها المركزية ونحو 700 فرع في جميع أنحاء إيطاليا.كما أعربت النقابات عن شكاويها بشأن بيع "بي إن إل" لشركة "ووردلاين" لحصة 80%، في شركة معالجة مدفوعات البطاقات التابعة لها "أكسيبت إيتالي".
وقالت اتحادات البنوك الإيطالية إن الإضراب كان "نجاحا كبيرا"، مضيفة أنه كان قويا.
وقالت فابي وفرست سيسل وفيساك سيجيل وأويلكا ويونيسين في بيان مشترك: "المكاتب الداخلية للبنك مهجورة تماما وظلت مغلقة كما فعلت معظم الفروع".
ويحتج الموظفون على قرار "بي إن إل" باستخدام مزودين خارجيين لتكنولوجيا المعلومات وخدمات المكتب الخلفي، وهي خطوة قالت النقابات إنها تؤثر على 90 من إجمالي 11500 موظف في "بي إن إل" في مكاتبها المركزية ونحو 700 فرع في جميع أنحاء إيطاليا.
كما أعربت النقابات عن شكاويها بشأن بيع "بي إن إل" لشركة "ووردلاين" لحصة 80%، في شركة معالجة مدفوعات البطاقات التابعة لها "أكسيبت إيتالي".