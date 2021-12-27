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موظفو أكبر البنوك الإيطالية يدخلون إضرابا هو الأول منذ التسعينيات
موظفو أكبر البنوك الإيطالية يدخلون إضرابا هو الأول منذ التسعينيات
دخل عمال بنك "بي إن إل"، الذراع الإيطالي لمجموعة "بي إن بي باريبا" المصرفية الفرنسية، اليوم الاثنين، إضرابا هو الأول منذ التسعينيات. 27.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-27T17:30+0000
2021-12-27T17:30+0000
إيطاليا
بنوك
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وحسب "رويترز"، فإن الإضراب يأتي احتجاجا على تخفيضات المكاتب الخلفية وموظفي تكنولوجيا المعلومات.وقالت اتحادات البنوك الإيطالية إن الإضراب كان "نجاحا كبيرا"، مضيفة أنه كان قويا.وقالت فابي وفرست سيسل وفيساك سيجيل وأويلكا ويونيسين في بيان مشترك: "المكاتب الداخلية للبنك مهجورة تماما وظلت مغلقة كما فعلت معظم الفروع".ويحتج الموظفون على قرار "بي إن إل" باستخدام مزودين خارجيين لتكنولوجيا المعلومات وخدمات المكتب الخلفي، وهي خطوة قالت النقابات إنها تؤثر على 90 من إجمالي 11500 موظف في "بي إن إل" في مكاتبها المركزية ونحو 700 فرع في جميع أنحاء إيطاليا.كما أعربت النقابات عن شكاويها بشأن بيع "بي إن إل" لشركة "ووردلاين" لحصة 80%، في شركة معالجة مدفوعات البطاقات التابعة لها "أكسيبت إيتالي".
https://arabic.sputniknews.com/20211226/بابا-الفاتيكان-يصف-انخفاض-معدل-المواليد-في-إيطاليا-بـالمأساة-1054578600.html
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إيطاليا, بنوك

موظفو أكبر البنوك الإيطالية يدخلون إضرابا هو الأول منذ التسعينيات

17:30 GMT 27.12.2021
© Sputnik . Natalia Seliverstov / الذهاب إلى بنك الصورمدينة روما الإيطالية
مدينة روما الإيطالية - سبوتنيك عربي, 1920, 27.12.2021
© Sputnik . Natalia Seliverstov
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دخل عمال بنك "بي إن إل"، الذراع الإيطالي لمجموعة "بي إن بي باريبا" المصرفية الفرنسية، اليوم الاثنين، إضرابا هو الأول منذ التسعينيات.
وحسب "رويترز"، فإن الإضراب يأتي احتجاجا على تخفيضات المكاتب الخلفية وموظفي تكنولوجيا المعلومات.
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وقالت اتحادات البنوك الإيطالية إن الإضراب كان "نجاحا كبيرا"، مضيفة أنه كان قويا.
وقالت فابي وفرست سيسل وفيساك سيجيل وأويلكا ويونيسين في بيان مشترك: "المكاتب الداخلية للبنك مهجورة تماما وظلت مغلقة كما فعلت معظم الفروع".
ويحتج الموظفون على قرار "بي إن إل" باستخدام مزودين خارجيين لتكنولوجيا المعلومات وخدمات المكتب الخلفي، وهي خطوة قالت النقابات إنها تؤثر على 90 من إجمالي 11500 موظف في "بي إن إل" في مكاتبها المركزية ونحو 700 فرع في جميع أنحاء إيطاليا.
كما أعربت النقابات عن شكاويها بشأن بيع "بي إن إل" لشركة "ووردلاين" لحصة 80%، في شركة معالجة مدفوعات البطاقات التابعة لها "أكسيبت إيتالي".
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