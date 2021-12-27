https://arabic.sputniknews.com/20211227/نائب-لبناني-المساعي-لم-تتوقف-لإعادة-انعقاد-الحكومة-واستقالة-ميقاتي-غير-واردة-1054664614.html

نائب لبناني: المساعي لم تتوقف لإعادة انعقاد الحكومة واستقالة ميقاتي غير واردة

نائب لبناني: المساعي لم تتوقف لإعادة انعقاد الحكومة واستقالة ميقاتي غير واردة

يطوي العام 2020 آخر صفحاته على وقع أزمة سياسية حادة عطلت حكومة الرئيس نجيب ميقاتي، بسبب الخلاف حول التحقيق في انفجار مرفأ بيروت. 27.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-27T13:14+0000

2021-12-27T13:14+0000

2021-12-27T13:14+0000

العالم العربي

حكومة

لبنان

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/0d/1050129850_0:99:3072:1827_1920x0_80_0_0_9f4bfe2945ac4e06d7a2994d8305559b.jpg

ويستمر الشلل الحكومي منذ أسابيع، فيما البلاد تتخبط بأسوأ أزمة اقتصادية ومالية واجتماعية في ظل عدم وجود أي تسويات أو مخارج لحل الأزمة السياسية.عضو كتلة "الوسط المستقل"، النائب علي درويش، أكد في حديث خاص لوكالة "سبوتنيك" أن المساعي لم تتوقف لإعادة انعقاد مجلس الوزراء، وأن الرئيس نجيب ميقاتي يبذل كل جهده مع كل الأطراف بإجراء اتصالات مستمرة من أجل إعادة انعقاد المجلس.كما أشار درويش إلى أن "هناك قناعة لدى الجميع أنه لا بد من الإصلاحات التي أصبحت معروفة أنها معبر إلزامي لسياسة الصعود بلبنان، أما عن مدى وحجم الإصلاحات فأعتقد أنه أمر يتم التباحث به مع صندوق النقد الدولي وأعتقد أن الحكومة أصبح لديها مسودة عمل كامل ستباشر به فور انعقاد المجلس، وأصبح لديها خطة نهوض شاملة واضحة المعالم لكل قطاع، وبالتالي هناك جدية في التفاوض مع صندوق النقد الدولي الذي ذكر أيضاً أن هناك تقدم بهذا المجال، ومن الناحية الثانية هناك إجماع على أنه لا بد من الإصلاحات".وأوضح درويش أنه "إذا لم يكن هناك أي حلول قريبة فسيكون هناك المزيد من التدهور بالوضع"، لافتاً إلى أن "لبنان يعيش تداعيات الصراع الموجود في منطقة الشرق الأوسط وهو يتجلى بالإشكالية التي حدثت مع بلدان الخليج، وبالتالي، نحن نعاني إن على مستوى الانقسام الداخلي أو على مستوى الانقسام الإقليمي الذي له تداعيات مباشرة على الواقع اللبناني".

لبنان

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

العالم العربي, حكومة, لبنان