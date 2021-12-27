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نائب لبناني: المساعي لم تتوقف لإعادة انعقاد الحكومة واستقالة ميقاتي غير واردة
نائب لبناني: المساعي لم تتوقف لإعادة انعقاد الحكومة واستقالة ميقاتي غير واردة
يطوي العام 2020 آخر صفحاته على وقع أزمة سياسية حادة عطلت حكومة الرئيس نجيب ميقاتي، بسبب الخلاف حول التحقيق في انفجار مرفأ بيروت. 27.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-27T13:14+0000
2021-12-27T13:14+0000
العالم العربي
حكومة
لبنان
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ويستمر الشلل الحكومي منذ أسابيع، فيما البلاد تتخبط بأسوأ أزمة اقتصادية ومالية واجتماعية في ظل عدم وجود أي تسويات أو مخارج لحل الأزمة السياسية.عضو كتلة "الوسط المستقل"، النائب علي درويش، أكد في حديث خاص لوكالة "سبوتنيك" أن المساعي لم تتوقف لإعادة انعقاد مجلس الوزراء، وأن الرئيس نجيب ميقاتي يبذل كل جهده مع كل الأطراف بإجراء اتصالات مستمرة من أجل إعادة انعقاد المجلس.كما أشار درويش إلى أن "هناك قناعة لدى الجميع أنه لا بد من الإصلاحات التي أصبحت معروفة أنها معبر إلزامي لسياسة الصعود بلبنان، أما عن مدى وحجم الإصلاحات فأعتقد أنه أمر يتم التباحث به مع صندوق النقد الدولي وأعتقد أن الحكومة أصبح لديها مسودة عمل كامل ستباشر به فور انعقاد المجلس، وأصبح لديها خطة نهوض شاملة واضحة المعالم لكل قطاع، وبالتالي هناك جدية في التفاوض مع صندوق النقد الدولي الذي ذكر أيضاً أن هناك تقدم بهذا المجال، ومن الناحية الثانية هناك إجماع على أنه لا بد من الإصلاحات".وأوضح درويش أنه "إذا لم يكن هناك أي حلول قريبة فسيكون هناك المزيد من التدهور بالوضع"، لافتاً إلى أن "لبنان يعيش تداعيات الصراع الموجود في منطقة الشرق الأوسط وهو يتجلى بالإشكالية التي حدثت مع بلدان الخليج، وبالتالي، نحن نعاني إن على مستوى الانقسام الداخلي أو على مستوى الانقسام الإقليمي الذي له تداعيات مباشرة على الواقع اللبناني".
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العالم العربي, حكومة, لبنان

نائب لبناني: المساعي لم تتوقف لإعادة انعقاد الحكومة واستقالة ميقاتي غير واردة

13:14 GMT 27.12.2021
© REUTERS / DALATI NOHRA رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي يلتقي مع الرئيس اللبناني ميشال عون في قصر بعبدا، لبنان 13 سبتمبر 2021
رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي يلتقي مع الرئيس اللبناني ميشال عون في قصر بعبدا، لبنان 13 سبتمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.12.2021
© REUTERS / DALATI NOHRA
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يطوي العام 2020 آخر صفحاته على وقع أزمة سياسية حادة عطلت حكومة الرئيس نجيب ميقاتي، بسبب الخلاف حول التحقيق في انفجار مرفأ بيروت.
ويستمر الشلل الحكومي منذ أسابيع، فيما البلاد تتخبط بأسوأ أزمة اقتصادية ومالية واجتماعية في ظل عدم وجود أي تسويات أو مخارج لحل الأزمة السياسية.
عضو كتلة "الوسط المستقل"، النائب علي درويش، أكد في حديث خاص لوكالة "سبوتنيك" أن المساعي لم تتوقف لإعادة انعقاد مجلس الوزراء، وأن الرئيس نجيب ميقاتي يبذل كل جهده مع كل الأطراف بإجراء اتصالات مستمرة من أجل إعادة انعقاد المجلس.

ولفت إلى أن "الأمور لا تزال عالقة بمكان على مستوى الشد السياسي في الداخل اللبناني". مضيفاً أن "هناك مراوحة معينة في موضوع انعقاد جلسة لمجلس الوزراء، ولكن أعتقد مع بداية العام المقبل من المفترض أن تحدث حركة أكثر على مستوى الاتصال ونتمنى أن تتوج لأن هناك حاجة فعلية لانعقاد جلسات الحكومة بأسرع وقت ممكن بما يختص بهموم وواقع الناس خاصة على المستوى المعيشي والاقتصادي".

كما أشار درويش إلى أن "هناك قناعة لدى الجميع أنه لا بد من الإصلاحات التي أصبحت معروفة أنها معبر إلزامي لسياسة الصعود بلبنان، أما عن مدى وحجم الإصلاحات فأعتقد أنه أمر يتم التباحث به مع صندوق النقد الدولي وأعتقد أن الحكومة أصبح لديها مسودة عمل كامل ستباشر به فور انعقاد المجلس، وأصبح لديها خطة نهوض شاملة واضحة المعالم لكل قطاع، وبالتالي هناك جدية في التفاوض مع صندوق النقد الدولي الذي ذكر أيضاً أن هناك تقدم بهذا المجال، ومن الناحية الثانية هناك إجماع على أنه لا بد من الإصلاحات".

وأكد على أن "استقالة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أمر غير وارد، لأنه بالنهاية لا يمكن لأحد أن يتحمل الفراغ في هذه المرحلة المفصلية من تاريخ لبنان، وبالتالي هذا الأمر غير وارد إلا في حال لا سمح الله اعتبر أنه لا يستطيع أن يقوم بأي شيء وهذا الأمر على المدى المنظور غير موجود، لأن رئيس الحكومة يتلمس الواقع الصعب الذي نعيشه وبالتالي بقاء الحكومة وأن يكون هناك حكومة قادرة على أن تأخذ القرار أفضل بهذه المرحلة من عدم وجود حكومة".

وأوضح درويش أنه "إذا لم يكن هناك أي حلول قريبة فسيكون هناك المزيد من التدهور بالوضع"، لافتاً إلى أن "لبنان يعيش تداعيات الصراع الموجود في منطقة الشرق الأوسط وهو يتجلى بالإشكالية التي حدثت مع بلدان الخليج، وبالتالي، نحن نعاني إن على مستوى الانقسام الداخلي أو على مستوى الانقسام الإقليمي الذي له تداعيات مباشرة على الواقع اللبناني".
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