تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20211227/نواب-كويتيون-يطالبون-بـ10-تشريعات-في-أول-جلستين-لـالأمة-الكويتي-1054669499.html
نواب كويتيون يطالبون بـ10 تشريعات في أول جلستين لـ"الأمة الكويتي"
نواب كويتيون يطالبون بـ10 تشريعات في أول جلستين لـ"الأمة الكويتي"
أصدر عدد من النواب الكويتيين بيانا أكدوا فيه على ضرورة إقرار 10 تشريعات في أول جلستين لمجلس الأمة في دور انعقاده القادم. 27.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-27T15:04+0000
2021-12-27T15:04+0000
مجلس الامة
أخبار الكويت اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102046/91/1020469150_0:216:4065:2503_1920x0_80_0_0_2c8ff73b1b9ce815851add816e417933.jpg
ووفقا للبيان الذي نشرته جريدة القبس الكويتية، فقد شدد موقعو البيان من النواب، على ضرورة إقرار تلك التشريعات، وإلا فإنهم سيستخدمون "كل أدواتنا الدستورية والسياسية".وقال البيان: "يعلم الجميع أن مطلب رحيل الرئيسين لم يأت من فراغ، إنما جاء بعد معاناة طويلة استمرت على مدار مجلسين، شاهد الجميع ما بدر منهما من ممارسات، بداية من انتهاك الدستور ومرورا بتعطيل الجلسات وإيقاف عجلة التنمية، وانتهاء بعرقلة التشريعات التي تهم المواطنين وترفع الظلم عن المظلومين".وأكد البيان على التزام النواب بما قالوا إنه "مبدأ رحيل الرئيسين"، واصفا إياهما بأنهما لا يرغبان "في تحقيق الرخاء للمواطن والتنمية للوطن وتحقيق الإصلاح السياسي".وعدّد البيان 10 تشريعات يطالب فيها النواب وهي: توزيع نسبة من أرباح مؤسسة التأمينات على المتقاعدين سنويا، تعديلات تخص القضية الإسكانية وتمويل بنك الائتمان، تعديل قانون المناقصات للشركات المدرجة في البورصة، إسقاط فوائد قروض المواطنين، وإرجاع الفوائد التي تم تحصيلها بشكل غير قانوني للمواطنين.ومنها كذلك تعديلات اللائحة الداخلية للمجلـس، مثل التصويت علنـا فـي انتخابات الرئاسة وبقيـة مناصـب المجلس، وحق النواب في عزل وإعفاء رئيس مجلس الأمة ونائبه، وصحة انعقاد الجلسات العامة متى اكتمل النصاب دون اشتراط حضور الحكومة.يشار إلى أن خلافا كان قد وقع بين رئيس الحكومة الشيخ صباح الخالد وبين البرلمان يتمحور حول رغبة الأول في الحصول على "حصانة مؤقتة"، حتى يتم إعفاؤه من الاستجوابات الخاصة بقضايا معينة.وقد ألقى هذا الخلاف بظلاله على ملفات أخرى تم تعطيلها، مثل ملف معالجة الأزمات المالية التي عانت منها الكويت مؤخرا.
https://arabic.sputniknews.com/20211220/إعلام-الحكومة-الكويتية-لن-تحضر-جلسة-مجلس-الأمة-المقبلة-1054377323.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102046/91/1020469150_221:0:3845:2718_1920x0_80_0_0_2e3c54d063a8a1c40558fd81e3f4f832.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
مجلس الامة, أخبار الكويت اليوم

نواب كويتيون يطالبون بـ10 تشريعات في أول جلستين لـ"الأمة الكويتي"

15:04 GMT 27.12.2021
© AP Photo / Ali Al-Ghuneimمجلس الأمة الكويتي
مجلس الأمة الكويتي - سبوتنيك عربي, 1920, 27.12.2021
© AP Photo / Ali Al-Ghuneim
تابعنا عبر
أصدر عدد من النواب الكويتيين بيانا أكدوا فيه على ضرورة إقرار 10 تشريعات في أول جلستين لمجلس الأمة في دور انعقاده القادم.
ووفقا للبيان الذي نشرته جريدة القبس الكويتية، فقد شدد موقعو البيان من النواب، على ضرورة إقرار تلك التشريعات، وإلا فإنهم سيستخدمون "كل أدواتنا الدستورية والسياسية".
الشيخ نواف الأحمد في مجلس الأمة الكويتي، الكويت 30 سبتمبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.12.2021
إعلام: الحكومة الكويتية لن تحضر جلسة مجلس الأمة المقبلة
20 ديسمبر, 14:30 GMT
وقال البيان: "يعلم الجميع أن مطلب رحيل الرئيسين لم يأت من فراغ، إنما جاء بعد معاناة طويلة استمرت على مدار مجلسين، شاهد الجميع ما بدر منهما من ممارسات، بداية من انتهاك الدستور ومرورا بتعطيل الجلسات وإيقاف عجلة التنمية، وانتهاء بعرقلة التشريعات التي تهم المواطنين وترفع الظلم عن المظلومين".
وأكد البيان على التزام النواب بما قالوا إنه "مبدأ رحيل الرئيسين"، واصفا إياهما بأنهما لا يرغبان "في تحقيق الرخاء للمواطن والتنمية للوطن وتحقيق الإصلاح السياسي".
وأوضح البيان أن التشريعات التي يطالب بها النواب الموقعون "ذات أولوية قصوى"، مشددين على أنه "في حال عدم إقرار هذه التشريعات ابتداءً مـن الجلسة الأولى والتي تليهـا سنستخدم في سبيل تحقيـق ذلـك كـل أدواتنـا الدستورية والسياسية، وفيما يلي هذه الاقتراحات بقانون".
وعدّد البيان 10 تشريعات يطالب فيها النواب وهي: توزيع نسبة من أرباح مؤسسة التأمينات على المتقاعدين سنويا، تعديلات تخص القضية الإسكانية وتمويل بنك الائتمان، تعديل قانون المناقصات للشركات المدرجة في البورصة، إسقاط فوائد قروض المواطنين، وإرجاع الفوائد التي تم تحصيلها بشكل غير قانوني للمواطنين.
ومنها كذلك تعديلات اللائحة الداخلية للمجلـس، مثل التصويت علنـا فـي انتخابات الرئاسة وبقيـة مناصـب المجلس، وحق النواب في عزل وإعفاء رئيس مجلس الأمة ونائبه، وصحة انعقاد الجلسات العامة متى اكتمل النصاب دون اشتراط حضور الحكومة.
أيضا من التشريعات إلغاء الحبس الاحتياطي على جرائم الرأي، وتقليص مدة الحبس الاحتياطي والعودة إلى قانون المقترضين رقم 3 لمجلس 2012، وإقرار الحقوق الاجتماعية والمدنية للبدون، وبسط يد سلطة القضاء على قضايا الجنسية، وتعديل قانون المسيء وإلغاء الحرمان من الحقوق السياسية، وتحديد الجرائم المخلة بالشرف والأمانة.
يشار إلى أن خلافا كان قد وقع بين رئيس الحكومة الشيخ صباح الخالد وبين البرلمان يتمحور حول رغبة الأول في الحصول على "حصانة مؤقتة"، حتى يتم إعفاؤه من الاستجوابات الخاصة بقضايا معينة.
وقد ألقى هذا الخلاف بظلاله على ملفات أخرى تم تعطيلها، مثل ملف معالجة الأزمات المالية التي عانت منها الكويت مؤخرا.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2021 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
15:31 GMTالعامري يعلن التزامه بقرار المحكمة الاتحادية والمصادقة على نتائج الانتخابات في العراق
15:26 GMTإيلون ماسك يتعرض لهجوم صيني حاد بعد اصطدام وشيك في الفضاء
15:17 GMTتراجع أسعار الذهب مع ارتفاع الدولار... والسبب أوميكرون
15:15 GMTقدرات إيران الصاروخية في 2021
15:13 GMTامرأة تكتشف طعام كلاب في حقائبها بدلا من هدايا بآلاف الدولارات بعد العودة من المطار
15:11 GMTالصين تغلق مدينة يقطنها 13 مليون شخص وتبدأ تطهيرها بعد تفشي متحور دلتا
15:09 GMTضجة في إيران بعد ارتداء لاعب كرة قدم مشهور قميصا يحمل علم إسرائيل... صور وفيديو
15:06 GMTوزير الخارجية التركي يستبعد إمكانية اندلاع صراع عسكري بين روسيا والناتو
15:04 GMTنواب كويتيون يطالبون بـ10 تشريعات في أول جلستين لـ"الأمة الكويتي"
15:00 GMTلماذا لن تنتهي أزمة الطاقة الأوروبية في أي وقت قريب؟
14:57 GMTأمير سعودي يعلق على فيديوهات التحالف العربي التي قال إنها تؤكد تورط "حزب الله" في اليمن
14:53 GMTوزير الدفاع اللبناني يجري مباحثات مع نظيره العراقي في بغداد
14:47 GMTإيران تطالب إسرائيل بمشاهدة هذه الصور ومقاطع الفيديو قبل توجيه أي تهديد
14:44 GMTاحتفال بموسم السباحة الشتوية في تومسك الروسية
14:41 GMTإعلام: مسؤول تونسي يشير لإمكانية تطعيم الأطفال من 5 إلى 12 سنة ضد فيروس كورونا
14:36 GMTفيديو يكشف كلمات الرجل الذي هدد باغتيال ملكة بريطانيا في الكريسماس... "بصوت مشوه"
14:32 GMTمجلس النواب الليبي يعقد جلسة استثنائية... وانطلاق الجولة الثامنة من مباحثات إحياء الاتفاق النووي
14:27 GMTعلامات على جلدك تنذر بإصابتك بمتحور أوميكرون
14:24 GMTكنز داخل السلمون قد يساعد في مكافحة مرض خطير
14:21 GMTلبنان.. توقيع مشروع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة وإحالته لمجلس الوزراء يعكس جدية لإجرائها في مواعيدها