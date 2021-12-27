https://arabic.sputniknews.com/20211227/نواب-كويتيون-يطالبون-بـ10-تشريعات-في-أول-جلستين-لـالأمة-الكويتي-1054669499.html

نواب كويتيون يطالبون بـ10 تشريعات في أول جلستين لـ"الأمة الكويتي"

نواب كويتيون يطالبون بـ10 تشريعات في أول جلستين لـ"الأمة الكويتي"

أصدر عدد من النواب الكويتيين بيانا أكدوا فيه على ضرورة إقرار 10 تشريعات في أول جلستين لمجلس الأمة في دور انعقاده القادم. 27.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-27T15:04+0000

2021-12-27T15:04+0000

2021-12-27T15:04+0000

مجلس الامة

أخبار الكويت اليوم

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ووفقا للبيان الذي نشرته جريدة القبس الكويتية، فقد شدد موقعو البيان من النواب، على ضرورة إقرار تلك التشريعات، وإلا فإنهم سيستخدمون "كل أدواتنا الدستورية والسياسية".وقال البيان: "يعلم الجميع أن مطلب رحيل الرئيسين لم يأت من فراغ، إنما جاء بعد معاناة طويلة استمرت على مدار مجلسين، شاهد الجميع ما بدر منهما من ممارسات، بداية من انتهاك الدستور ومرورا بتعطيل الجلسات وإيقاف عجلة التنمية، وانتهاء بعرقلة التشريعات التي تهم المواطنين وترفع الظلم عن المظلومين".وأكد البيان على التزام النواب بما قالوا إنه "مبدأ رحيل الرئيسين"، واصفا إياهما بأنهما لا يرغبان "في تحقيق الرخاء للمواطن والتنمية للوطن وتحقيق الإصلاح السياسي".وعدّد البيان 10 تشريعات يطالب فيها النواب وهي: توزيع نسبة من أرباح مؤسسة التأمينات على المتقاعدين سنويا، تعديلات تخص القضية الإسكانية وتمويل بنك الائتمان، تعديل قانون المناقصات للشركات المدرجة في البورصة، إسقاط فوائد قروض المواطنين، وإرجاع الفوائد التي تم تحصيلها بشكل غير قانوني للمواطنين.ومنها كذلك تعديلات اللائحة الداخلية للمجلـس، مثل التصويت علنـا فـي انتخابات الرئاسة وبقيـة مناصـب المجلس، وحق النواب في عزل وإعفاء رئيس مجلس الأمة ونائبه، وصحة انعقاد الجلسات العامة متى اكتمل النصاب دون اشتراط حضور الحكومة.يشار إلى أن خلافا كان قد وقع بين رئيس الحكومة الشيخ صباح الخالد وبين البرلمان يتمحور حول رغبة الأول في الحصول على "حصانة مؤقتة"، حتى يتم إعفاؤه من الاستجوابات الخاصة بقضايا معينة.وقد ألقى هذا الخلاف بظلاله على ملفات أخرى تم تعطيلها، مثل ملف معالجة الأزمات المالية التي عانت منها الكويت مؤخرا.

https://arabic.sputniknews.com/20211220/إعلام-الحكومة-الكويتية-لن-تحضر-جلسة-مجلس-الأمة-المقبلة-1054377323.html

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مجلس الامة, أخبار الكويت اليوم