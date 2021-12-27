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وزير الخارجية التركي يستبعد إمكانية اندلاع صراع عسكري بين روسيا والناتو
وزير الخارجية التركي يستبعد إمكانية اندلاع صراع عسكري بين روسيا والناتو
أعلن وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، اليوم الاثنين، أن تركيا لا ترى إمكانية وقوع صراع عسكري بين روسيا وحلف شمال الأطلسي (الناتو)، موضحا أن أنقرة تؤيد... 27.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-27T15:06+0000
2021-12-27T15:06+0000
الناتو
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أنقرة - سبوتنيك. وقال تشاووش أوغلو في تصريحات للصحفيين: "نحن لا نريد تأجيج الوضع، نحن نؤيد مقترح المفاوضات في إطار اتفاقات مينسك [حول جنوب شرق أوكرانيا]. الناتو وروسيا اتفقا على إجراء لقاء، ونرغب في أن يتم حل المشكلة بنجاح".وأضاف: "الناتو لا يثق بروسيا، وكذلك هي تعتقد أن الناتو يريد أن يحاصرها.. لا نرغب حتى في الحديث عن احتمال نشوب حرب".وأشار تشاووش أوغلو إلى أن علاقات بلاده مع روسيا جيدة، رغم وجود خلافات معها فيما يتعلق بقضية القرم.واستطرد: "تصاعد التوتر في المنطقة قد يؤثر علينا جميعا.. وندعم حل مشكلة دونباس بطرق سياسية".يُذكر أن حلف الناتو، اقترح إجراء مفاوضات مع روسيا في إطار مجلس "روسيا-الناتو"، لبحث مقترحات الضمانات الأمنية التي طرحتها موسكو.وكانت وزارة الخارجية الروسية نشرت، في 17 كانون الأول/ديسمبر الجاري، مسودة اتفاقيات بين روسيا والولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي، بشأن الضمانات الأمنية، التي تم نقلها إلى هذين الطرفين مؤخرا.وتشمل الوثيقة عدة محاور مهمة، من بينها تقديم حلف "الناتو" ضمانات لموسكو بعدم التوسع شرقا، وعدم السماح بانضمام أوكرانيا أو دول الاتحاد السوفيتي السابق إلى الحلف العسكري الغربي.
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الناتو, أخبار تركيا, أخبار روسيا

وزير الخارجية التركي يستبعد إمكانية اندلاع صراع عسكري بين روسيا والناتو

15:06 GMT 27.12.2021
© Petros Giannakourisوزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، أثينا، اليونان 31 مايو 2021
وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، أثينا، اليونان 31 مايو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.12.2021
© Petros Giannakouris
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أعلن وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، اليوم الاثنين، أن تركيا لا ترى إمكانية وقوع صراع عسكري بين روسيا وحلف شمال الأطلسي (الناتو)، موضحا أن أنقرة تؤيد الحوار بين الطرفين.
أنقرة - سبوتنيك. وقال تشاووش أوغلو في تصريحات للصحفيين: "نحن لا نريد تأجيج الوضع، نحن نؤيد مقترح المفاوضات في إطار اتفاقات مينسك [حول جنوب شرق أوكرانيا]. الناتو وروسيا اتفقا على إجراء لقاء، ونرغب في أن يتم حل المشكلة بنجاح".
وأضاف: "الناتو لا يثق بروسيا، وكذلك هي تعتقد أن الناتو يريد أن يحاصرها.. لا نرغب حتى في الحديث عن احتمال نشوب حرب".
وأعرب وزير الخارجية التركي، عن أمله في أن يكون الحوار المرتقب في إطار مجلس "روسيا-الناتو" مثمرا، وأن يتمكن من معالجة القضايا الملحة بين الجانبين.
وأشار تشاووش أوغلو إلى أن علاقات بلاده مع روسيا جيدة، رغم وجود خلافات معها فيما يتعلق بقضية القرم.
واستطرد: "تصاعد التوتر في المنطقة قد يؤثر علينا جميعا.. وندعم حل مشكلة دونباس بطرق سياسية".
يُذكر أن حلف الناتو، اقترح إجراء مفاوضات مع روسيا في إطار مجلس "روسيا-الناتو"، لبحث مقترحات الضمانات الأمنية التي طرحتها موسكو.
وكانت وزارة الخارجية الروسية نشرت، في 17 كانون الأول/ديسمبر الجاري، مسودة اتفاقيات بين روسيا والولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي، بشأن الضمانات الأمنية، التي تم نقلها إلى هذين الطرفين مؤخرا.
وتشمل الوثيقة عدة محاور مهمة، من بينها تقديم حلف "الناتو" ضمانات لموسكو بعدم التوسع شرقا، وعدم السماح بانضمام أوكرانيا أو دول الاتحاد السوفيتي السابق إلى الحلف العسكري الغربي.
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