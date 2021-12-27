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وزير الداخلية اللبناني يوقع مرسوم إجراء الانتخابات النيابية في منتصف مايو المقبل
وزير الداخلية اللبناني يوقع مرسوم إجراء الانتخابات النيابية في منتصف مايو المقبل
وقع وزير الداخلية اللبناني، بسام مولوي، اليوم الاثنين، مرسوم إجراء الانتخابات النيابية بلبنان في 15 أيار/ مايو المقبل، للمواطنين المقيمين على الأراضي... 27.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-27T12:29+0000
2021-12-27T12:29+0000
لبنان
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القاهرة - سبوتنيك. وقال مولوي في بيان نشره عبر حسابه بموقع "تويتر"، إنه وقّع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة لانتخاب أعضاء مجلس النواب، موضحا أن موعد اقتراع اللبنانيين المقيمين على الأراضي اللبنانية، سيوافق يوم الأحد 15 أيار/ مايو 2022.وأضاف مولوي "اقتراع الموظفين الذين سيشاركون بالعملية الإنتخابية، يوم الخميس الواقع فيه 12-5-2022".وأشار مولوي إلى أن موعد اقتراع اللبنانيين غير المقيمين على الأراضي اللبنانية، سيكون يومي الجمعة الموافق 6 أيار/ مايو أو الأحد الموافق 8 أيار/ مايو 2022، وذلك بحسب مصادفة يوم العطلة الرسمية في الدول الجاري فيها الاقتراع.يذكر أن مجلس النواب اللبناني، أعد قانونا في وقت سابق، لتقريب موعد الانتخابات النيابية إلى شهر آذار/ مارس المقبل، لكن الرئيس اللبناني ميشال عون، أصدر مرسوما يقضي برد القانون، وقال إن إجراء الانتخابات في آذار/ مارس المقبل يقصر مهلة تسجيل الناخبين في الخارج، ويحول دون تمكنهم من ممارسة حقهم في الاقتراع.
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وزير الداخلية اللبناني يوقع مرسوم إجراء الانتخابات النيابية في منتصف مايو المقبل

12:29 GMT 27.12.2021
© Sputnik . Zahra Al-Amirالبرلمان اللبناني
البرلمان اللبناني - سبوتنيك عربي, 1920, 27.12.2021
© Sputnik . Zahra Al-Amir
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وقع وزير الداخلية اللبناني، بسام مولوي، اليوم الاثنين، مرسوم إجراء الانتخابات النيابية بلبنان في 15 أيار/ مايو المقبل، للمواطنين المقيمين على الأراضي اللبنانية.
القاهرة - سبوتنيك. وقال مولوي في بيان نشره عبر حسابه بموقع "تويتر"، إنه وقّع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة لانتخاب أعضاء مجلس النواب، موضحا أن موعد اقتراع اللبنانيين المقيمين على الأراضي اللبنانية، سيوافق يوم الأحد 15 أيار/ مايو 2022.
وأضاف مولوي "اقتراع الموظفين الذين سيشاركون بالعملية الإنتخابية، يوم الخميس الواقع فيه 12-5-2022".
وأشار مولوي إلى أن موعد اقتراع اللبنانيين غير المقيمين على الأراضي اللبنانية، سيكون يومي الجمعة الموافق 6 أيار/ مايو أو الأحد الموافق 8 أيار/ مايو 2022، وذلك بحسب مصادفة يوم العطلة الرسمية في الدول الجاري فيها الاقتراع.
يذكر أن مجلس النواب اللبناني، أعد قانونا في وقت سابق، لتقريب موعد الانتخابات النيابية إلى شهر آذار/ مارس المقبل، لكن الرئيس اللبناني ميشال عون، أصدر مرسوما يقضي برد القانون، وقال إن إجراء الانتخابات في آذار/ مارس المقبل يقصر مهلة تسجيل الناخبين في الخارج، ويحول دون تمكنهم من ممارسة حقهم في الاقتراع.
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