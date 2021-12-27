وزير الدفاع اللبناني يجري مباحثات مع نظيره العراقي في بغداد

وقالت وزارة الدفاع اللبنانية في بيان: "غادر وزير الدفاع الوطني موريس سليم بيروت متوجها إلى بغداد في زيارة رسمية يلتقي خلالها عددا من المسؤولين".وأضاف البيان: "يجري والوفد المرافق محادثات غدا مع نظيره العراقي، جمعة عناد سعدون، في وزارة الدفاع ويوقعان على إثرها مذكرة تفاهم بين وزارة الدفاع الوطني في الجمهورية اللبنانية ووزارة الدفاع في جمهورية العراق حول التعاون في المجال العسكري".يذكر أن رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، أجرى خلال زيارة له إلى بغداد في 25 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، مباحثات مع نظيره العراقي مصطفى الكاظمي حول التعاون المشترك إزاء القضايا الإقليمية والدولية، وتوثيق أواصر العلاقات التجارية، إضافة لـ"تعزيز التنسيق في المجال الأمني، ومكافحة الإرهاب، وتجفيف منابعه".
وأضاف البيان: "يجري والوفد المرافق محادثات غدا مع نظيره العراقي، جمعة عناد سعدون، في وزارة الدفاع ويوقعان على إثرها مذكرة تفاهم بين وزارة الدفاع الوطني في الجمهورية اللبنانية ووزارة الدفاع في جمهورية العراق حول التعاون في المجال العسكري".
يذكر أن رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، أجرى خلال زيارة له إلى بغداد في 25 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، مباحثات مع نظيره العراقي مصطفى الكاظمي حول التعاون المشترك إزاء القضايا الإقليمية والدولية، وتوثيق أواصر العلاقات التجارية، إضافة لـ"تعزيز التنسيق في المجال الأمني، ومكافحة الإرهاب، وتجفيف منابعه".