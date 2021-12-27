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https://arabic.sputniknews.com/20211227/وزير-الدفاع-اللبناني-يجري-مباحثات-مع-نظيره-العراقي-في-بغداد-1054668965.html
وزير الدفاع اللبناني يجري مباحثات مع نظيره العراقي في بغداد
وزير الدفاع اللبناني يجري مباحثات مع نظيره العراقي في بغداد
توجه وزير الدفاع اللبناني، موريس سليم، اليوم الاثنين، إلى العراق لإجراء محادثات مع المسؤولين هناك، وتوقيع مذكرة تفاهم حول التعاون في المجال العسكري. 27.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-27T14:53+0000
2021-12-27T14:53+0000
العالم العربي
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وقالت وزارة الدفاع اللبنانية في بيان: "غادر وزير الدفاع الوطني موريس سليم بيروت متوجها إلى بغداد في زيارة رسمية يلتقي خلالها عددا من المسؤولين".وأضاف البيان: "يجري والوفد المرافق محادثات غدا مع نظيره العراقي، جمعة عناد سعدون، في وزارة الدفاع ويوقعان على إثرها مذكرة تفاهم بين وزارة الدفاع الوطني في الجمهورية اللبنانية ووزارة الدفاع في جمهورية العراق حول التعاون في المجال العسكري".يذكر أن رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، أجرى خلال زيارة له إلى بغداد في 25 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، مباحثات مع نظيره العراقي مصطفى الكاظمي حول التعاون المشترك إزاء القضايا الإقليمية والدولية، وتوثيق أواصر العلاقات التجارية، إضافة لـ"تعزيز التنسيق في المجال الأمني، ومكافحة الإرهاب، وتجفيف منابعه".
https://arabic.sputniknews.com/20211025/ميقاتي-يبدأ-محادثاته-مع-الكاظمي--1050528187.html
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العالم العربي

وزير الدفاع اللبناني يجري مباحثات مع نظيره العراقي في بغداد

14:53 GMT 27.12.2021
© REUTERS / Jamal Saidi قائد الجيش اللبناني العماد جوزيف عون
 قائد الجيش اللبناني العماد جوزيف عون - سبوتنيك عربي, 1920, 27.12.2021
© REUTERS / Jamal Saidi
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توجه وزير الدفاع اللبناني، موريس سليم، اليوم الاثنين، إلى العراق لإجراء محادثات مع المسؤولين هناك، وتوقيع مذكرة تفاهم حول التعاون في المجال العسكري.
وقالت وزارة الدفاع اللبنانية في بيان: "غادر وزير الدفاع الوطني موريس سليم بيروت متوجها إلى بغداد في زيارة رسمية يلتقي خلالها عددا من المسؤولين".
رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي في قصر بعبدا، لبنان 10 سبتمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 25.10.2021
ميقاتي يبدأ محادثاته مع الكاظمي
25 أكتوبر, 11:12 GMT
وأضاف البيان: "يجري والوفد المرافق محادثات غدا مع نظيره العراقي، جمعة عناد سعدون، في وزارة الدفاع ويوقعان على إثرها مذكرة تفاهم بين وزارة الدفاع الوطني في الجمهورية اللبنانية ووزارة الدفاع في جمهورية العراق حول التعاون في المجال العسكري".
يذكر أن رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، أجرى خلال زيارة له إلى بغداد في 25 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، مباحثات مع نظيره العراقي مصطفى الكاظمي حول التعاون المشترك إزاء القضايا الإقليمية والدولية، وتوثيق أواصر العلاقات التجارية، إضافة لـ"تعزيز التنسيق في المجال الأمني، ومكافحة الإرهاب، وتجفيف منابعه".
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