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وزير الصحة البريطاني: أوميكرون يمثل 90% من حالات الإصابة لدينا
وزير الصحة البريطاني: أوميكرون يمثل 90% من حالات الإصابة لدينا
أكد وزير الصحة البريطاني ساجد جاويد، اليوم الاثنين، أن الإصابات بمتحور فيروس كورونا الجديد أوميكرون تمثل 90% من الإصابات في بريطانيا. 27.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-27T19:09+0000
2021-12-27T19:09+0000
بريطانيا
أوميكرون
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وحسب تصريحات نقلتها "رويترز"، قال جاويد: "متغير أوميكرون شديد العدوى يمثل الآن حوالي 90% من الحالات في جميع أنحاء إنجلترا"، مناشدا المواطنين الاحتفال بالعام الجديد بحذر.ومع ذلك استبعد وزير الصحة البريطاني أن تقوم الحكومة البريطانية بفرض قيود جديدة بسبب متحور كورونا الجديد أوميكرون قبل نهاية العام الحالي 2021، مؤكدا أن الوزراء لن يتخذوا أي إجراءات جديدة للحد من انتشار فيروس كورونا في الأيام المقبلة.ويتركز اهتمام الحكومة على عدد المرضى الذين تم إدخالهم إلى المستشفى بسبب أوميكرون بعد أن أشارت البيانات الأولى الأسبوع الماضي إلى أن البديل ينطوي على مخاطر أقل للقبول.كما تم نشر بيانات غير مكتملة عن يوم 25 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، مع وجود 113،628 إصابة، وفي يوم 26 ديسمبر، تم تسجيل 108،893 إصابة.
https://arabic.sputniknews.com/20211220/بريطانيا-10-وزراء-يعارضون-فرض-قيود-جديدة-رغم-تفشي-أوميكرون-المريع-1054357430.html
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بريطانيا, أوميكرون

وزير الصحة البريطاني: أوميكرون يمثل 90% من حالات الإصابة لدينا

19:09 GMT 27.12.2021
© REUTERS / Hannah Mckayالوضع في بريطانيا مع ظهور سلالة كورونا الجديدة - طوابير طويلة إلى المحل التجاري " Waitrose and Partners"بسبب الإغلاق العام في لندن، إنجلترا 22 ديسمبر 2020
الوضع في بريطانيا مع ظهور سلالة كورونا الجديدة - طوابير طويلة إلى المحل التجاري Waitrose and Partnersبسبب الإغلاق العام في لندن، إنجلترا 22 ديسمبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.12.2021
© REUTERS / Hannah Mckay
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أكد وزير الصحة البريطاني ساجد جاويد، اليوم الاثنين، أن الإصابات بمتحور فيروس كورونا الجديد أوميكرون تمثل 90% من الإصابات في بريطانيا.
وحسب تصريحات نقلتها "رويترز"، قال جاويد: "متغير أوميكرون شديد العدوى يمثل الآن حوالي 90% من الحالات في جميع أنحاء إنجلترا"، مناشدا المواطنين الاحتفال بالعام الجديد بحذر.
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ومع ذلك استبعد وزير الصحة البريطاني أن تقوم الحكومة البريطانية بفرض قيود جديدة بسبب متحور كورونا الجديد أوميكرون قبل نهاية العام الحالي 2021، مؤكدا أن الوزراء لن يتخذوا أي إجراءات جديدة للحد من انتشار فيروس كورونا في الأيام المقبلة.
وقال: "لن يكون هناك مزيد من الإجراءات قبل العام الجديد، وسنرى بعد ذلك ما إذا كانت هناك حاجة إلى مزيد من الإجراءات".
ويتركز اهتمام الحكومة على عدد المرضى الذين تم إدخالهم إلى المستشفى بسبب أوميكرون بعد أن أشارت البيانات الأولى الأسبوع الماضي إلى أن البديل ينطوي على مخاطر أقل للقبول.

وقد أبلغت المملكة المتحدة عن إجمالي 148003 حالة وفاة في 28 يومًا بعد اختبار فيروس كورونا الإيجابي، بالإضافة إلى 12.2 مليون اختبار إيجابي خلال الوباء حتى الآن.

كما تم نشر بيانات غير مكتملة عن يوم 25 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، مع وجود 113،628 إصابة، وفي يوم 26 ديسمبر، تم تسجيل 108،893 إصابة.
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