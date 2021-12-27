وزير الصحة البريطاني: أوميكرون يمثل 90% من حالات الإصابة لدينا

وحسب تصريحات نقلتها "رويترز"، قال جاويد: "متغير أوميكرون شديد العدوى يمثل الآن حوالي 90% من الحالات في جميع أنحاء إنجلترا"، مناشدا المواطنين الاحتفال بالعام الجديد بحذر.ومع ذلك استبعد وزير الصحة البريطاني أن تقوم الحكومة البريطانية بفرض قيود جديدة بسبب متحور كورونا الجديد أوميكرون قبل نهاية العام الحالي 2021، مؤكدا أن الوزراء لن يتخذوا أي إجراءات جديدة للحد من انتشار فيروس كورونا في الأيام المقبلة.ويتركز اهتمام الحكومة على عدد المرضى الذين تم إدخالهم إلى المستشفى بسبب أوميكرون بعد أن أشارت البيانات الأولى الأسبوع الماضي إلى أن البديل ينطوي على مخاطر أقل للقبول.كما تم نشر بيانات غير مكتملة عن يوم 25 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، مع وجود 113،628 إصابة، وفي يوم 26 ديسمبر، تم تسجيل 108،893 إصابة.
ومع ذلك استبعد وزير الصحة البريطاني أن تقوم الحكومة البريطانية بفرض قيود جديدة بسبب متحور كورونا الجديد أوميكرون قبل نهاية العام الحالي 2021، مؤكدا أن الوزراء لن يتخذوا أي إجراءات جديدة للحد من انتشار فيروس كورونا في الأيام المقبلة.
وقال: "لن يكون هناك مزيد من الإجراءات قبل العام الجديد، وسنرى بعد ذلك ما إذا كانت هناك حاجة إلى مزيد من الإجراءات".
ويتركز اهتمام الحكومة على عدد المرضى الذين تم إدخالهم إلى المستشفى بسبب أوميكرون بعد أن أشارت البيانات الأولى الأسبوع الماضي إلى أن البديل ينطوي على مخاطر أقل للقبول.
وقد أبلغت المملكة المتحدة عن إجمالي 148003 حالة وفاة في 28 يومًا بعد اختبار فيروس كورونا الإيجابي، بالإضافة إلى 12.2 مليون اختبار إيجابي خلال الوباء حتى الآن.
كما تم نشر بيانات غير مكتملة عن يوم 25 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، مع وجود 113،628 إصابة، وفي يوم 26 ديسمبر، تم تسجيل 108،893 إصابة.